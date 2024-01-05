Ценообразование бухгалтерских услуг

Ценообразование это важный момент в работе бухгалтера-фрилансера или бухгалтерской фирмы. Один из самых популярных вопросов в бухгалтерских чатах - коллеги, а сколько вы берете за …. скажем ИП на УСН доходы?

Что бы не задавать такой вопрос необходимо сформировать собственный прайс. И начать следует с расчета своей себестоимости.

Для чего мы рассчитываем себестоимость часа?

Расчет себестоимости бухгалтера фрилансера можно найти на сайте Союза бухгалтеров. Используя этот расчет можно определить стоимость своего часа, точнее это будет красная черта - ниже работать не стоит. Или, если работаете по цене ниже, то четко для себя понимаете, что это некое волонтерство. К примеру, как у меня цена на консультации для начинающих бухгалтеров.

А для обычного клиента необходимо называть адекватную цену — столько, сколько это действительно стоит.

Как часто вы слышали от клиента — «ну мы пока не можем больше платить…», «у нас пока маленькие доходы»…

Бухгалтер становится акционером компании? Нет! Почему должен ждать их каких-то мифических будущих прибылей?

Когда ваш клиент искал помещение для аренды, много ли он там торговался, рассказывая сказку о начале работы и маленьких доходах ? А вы, приходя в магазин, имеете возможность поторговаться за булку хлеба или бутылку молока, рассказывая продавцу, что ваши клиенты «только начали» и не могут вам платить?

Не надо работать себе в убыток, а для увеличения своего дохода увеличивать число клиентов и количество часов. Такая работа на измождение это как бежать за уходящим поездом, на котором написано — а могла бы ехать здесь в СВ на море…

И не бойтесь отказывать клиентам. Даже, если обидится и оставит плохой отзыв где-то на Авито.

Вернемся к логике построения калькулятора. Вот такие шаги следуют на пути составления своего прайса.

1. Рассчитываем себестоимость часа/минуты

В этом расчете закладываем все необходимые затраты и резервы

На сайте Союза бухгалтеров есть готовый расчет (можно взять за основу). У каждого из вас может получиться свой расчет.

2. Исходя из стоимости минуты можно рассчитать стоимость той или иной операции для клиента. Время на ту или иную операцию можно замерить самостоятельно или обратиться к опыту коллег.

3. Счета клиентам можно выставлять несколькими способами.

3.1 Назвать какую-то абстрактную круглую стоимость в месяц

3.2 Выставлять за каждую операцию отдельно по расчету из п.2

3.3 Рассчитать базовую стоимость, включив в нее комплект обязательных операций, а переменные операции уже включать в счёт отдельно.

Мы, в обсуждении прайса, пошли по п.3.3.

Для каждого вида клиента рассматриваем обязательные операции. В таблицах приведено примерное время на каждую операцию - каждый для себя может поправить и время, и стоимость минуты.

Важен принцип.

Список обязательных операций поможет вам обосновать клиенту вашу базовую цену. Зачастую клиент даже не представляет какой объем работ предстоит сделать бухгалтеру.