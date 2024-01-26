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Карьера бухгалтера

Расскажи клиенту о бухгалтерских услугах. Знает ли ваш клиент что вы для него делаете?

Какова природа услуг? Услуги это не товар, который реальный, можно потрогать и пользоваться. Но бухгалтерские услуги еще и в списке услуг сильно отличается от других услуг. Скажем, сходил на массаж и получил удовольствие от качественной услуги. Бухгалтер оказывает качественно свою услугу — ощущает ли это клиент? Скорее всего нет.
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Расскажи клиенту о бухгалтерских услугах. Знает ли ваш клиент что вы для него делаете?
Иллюстрация: Edmond Dantès/pexels

Это как с уборкой в квартире — мама уехала на долго и стало заметно, что уборкой то никто не занимается.

Даже, когда случается что-то из серии «ужас-ужас» и компании грозит серьезное наказание, бухгалтер кидается на амбразуруи, зачастую бизнес даже испугаться не успевает.

Много много лет назад, когда я работала главбухом в большой компании, моя заместитель частенько попрекала меня:

«Почему ты директору не говоришь о своих успехах? Вон начальник планового отдела сэкономит на копейку и уже трубит во всю. А ты экономишь миллионы и молчишь!»

Я тогда считала, что я просто делаю свою работу. Меня наняли её делать и я делаю, а времени на «в трубы трубить» у меня нет. Но жизненный опыт показал, что там мне повезло с директорами.

Когда я начала заниматься бухгалтерскими услугами, то поняла важность донесения до клиента ценности своей работы.

В 2023 мы все, видимо, ощутили непонимание клиентов:

🔹у нас со счета списали какие то суммы,

🔹у нас арестовали счёт,

🔹что происходит? Почему мы вовремя не заплатили налоги?

И т.д. и т.п. «и такая дребедень каждый день».

Это мы с вами, регулярно заглядывая в бухгалтерские чаты, знали ситуацию с ЕНС, с отсутствием информации в личных кабинетах, а клиент он для себя единственный и неповторимый. И приходилось рассказывать, что вот в стране реформа по оплате налогов….

Но ситуация 2023 года только подчеркнула необходимость общения с клиентом, необходимость подачи обратной связи.

Счёт клиенту — бухгалтерские услуги за январь на сумму Х —- ни о чем не говорит, а вот акт выполненных работ:

🔹обработка Х документов,

🔹начисление зарплаты Х человек,

🔹кадровые перемещения Х человек,

🔹уведомление по взносам 1,

🔹уведомление по НДФЛ 2,

🔹отчет такой, отчет другой,

🔹акты сверки с контрагентами,

🔹отработка по камеральному запросу ФНС,

🔹подготовка/проверка договора,

🔹сверка с налоговой.

А сверху еще и сопроводительное письмо, рассказывающее о результатах по камеральным запросам, сверкам с контрагентами и налоговой.

Кроме всего прочего, хорошо иметь регламент работы, расписывающий сроки передачи документов в бухгалтерию по контрагентам, табеля и тд. Цена за обработку документов опоздавших должна быть выше. Тариф — за срочность.

Подведу черту — клиент должен знать ЧТО вы ему делаете, да еще и так, что б испытывал восторг — вау, какой у меня бухгалтер!

А вы что думаете?

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