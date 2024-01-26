Расскажи клиенту о бухгалтерских услугах. Знает ли ваш клиент что вы для него делаете?

Это как с уборкой в квартире — мама уехала на долго и стало заметно, что уборкой то никто не занимается.
Даже, когда случается что-то из серии «ужас-ужас» и компании грозит серьезное наказание, бухгалтер кидается на амбразуруи, зачастую бизнес даже испугаться не успевает.
Много много лет назад, когда я работала главбухом в большой компании, моя заместитель частенько попрекала меня:
«Почему ты директору не говоришь о своих успехах? Вон начальник планового отдела сэкономит на копейку и уже трубит во всю. А ты экономишь миллионы и молчишь!»
Я тогда считала, что я просто делаю свою работу. Меня наняли её делать и я делаю, а времени на «в трубы трубить» у меня нет. Но жизненный опыт показал, что там мне повезло с директорами.
Когда я начала заниматься бухгалтерскими услугами, то поняла важность донесения до клиента ценности своей работы.
В 2023 мы все, видимо, ощутили непонимание клиентов:
🔹у нас со счета списали какие то суммы,
🔹у нас арестовали счёт,
🔹что происходит? Почему мы вовремя не заплатили налоги?
И т.д. и т.п. «и такая дребедень каждый день».
Это мы с вами, регулярно заглядывая в бухгалтерские чаты, знали ситуацию с ЕНС, с отсутствием информации в личных кабинетах, а клиент он для себя единственный и неповторимый. И приходилось рассказывать, что вот в стране реформа по оплате налогов….
Но ситуация 2023 года только подчеркнула необходимость общения с клиентом, необходимость подачи обратной связи.
Счёт клиенту — бухгалтерские услуги за январь на сумму Х —- ни о чем не говорит, а вот акт выполненных работ:
🔹обработка Х документов,
🔹начисление зарплаты Х человек,
🔹кадровые перемещения Х человек,
🔹уведомление по взносам 1,
🔹уведомление по НДФЛ 2,
🔹отчет такой, отчет другой,
🔹акты сверки с контрагентами,
🔹отработка по камеральному запросу ФНС,
🔹подготовка/проверка договора,
🔹сверка с налоговой.
А сверху еще и сопроводительное письмо, рассказывающее о результатах по камеральным запросам, сверкам с контрагентами и налоговой.
Кроме всего прочего, хорошо иметь регламент работы, расписывающий сроки передачи документов в бухгалтерию по контрагентам, табеля и тд. Цена за обработку документов опоздавших должна быть выше. Тариф — за срочность.
Подведу черту — клиент должен знать ЧТО вы ему делаете, да еще и так, что б испытывал восторг — вау, какой у меня бухгалтер!
А вы что думаете?
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