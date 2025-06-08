Как выбрать систему налогообложения для ИП: ОСНО, УСН, патент

Краткий обзор режимов: ОСНО, УСН, патент, АУСН

АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения): Новый экспериментальный режим с минимальным участием предпринимателя в расчете и уплате налогов.

Патент (ПСН) (Патентная система налогообложения): Подходит для определенных видов деятельности с ограничениями по доходу и численности сотрудников.

В России для ИП доступны несколько основных систем налогообложения:

ОСНО: общая система

ОСНО: общая система – это режим, при котором ИП уплачивает все основные налоги: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на имущество физических лиц (в части имущества, используемого в предпринимательской деятельности).

Для кого подходит: ИП с оборотом от 200 млн ₽ или работающие с НДС

Общая система больше подходит для ИП с большим оборотом (обычно свыше 200 млн рублей в год) или тем, кто работает с крупными компаниями, которым важен входящий НДС. Если большинство клиентов плательщики НДС, то ОСНО будет оптимальным выбором.

Расчет налогов: НДФЛ (13–22%) + НДС (0–20%)

На ОСНО ИП уплачивает:

НДФЛ: Ставка налога зависит от размера дохода и может составлять от 13% до 22%.

НДС: Ставка НДС варьируется от 0% до 20% в зависимости от вида товара или услуги.

Плюсы и минусы: Нет ограничений vs сложная отчетность

Преимущества ОСНО:

Нет ограничений по доходу и видам деятельности.

Возможность работы с плательщиками НДС.

Недостатки общей системы: