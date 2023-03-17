Незаконность возбуждения уголовных дел по статье 199 УК

Наличие указанных ниже поводов может свидетельствовать о незаконности возбуждения таких уголовных дел. А это, в свою очередь, должно неминуемо приводить к прекращению уголовных дел по ст.199 УК.

Наша практика защиты и анализ судебно-следственной практики по ст.199, описанные в этой статье, направлены на формирование исключительно законных оснований для возбуждения уголовных дел.

В статье будет рассмотрена первая группа нарушений. В следующих статьях мы продолжим развивать эту важную тему.

Уверен, все нижеперечисленные основания для отказов в возбуждении уголовных дел по ст.199 УК являются обязательные для соблюдения правоохранительными органами.

Идея написания этого цикла статей возникла после изучения и анализа обстоятельств дел, консультирования и защиты предпринимателей и директоров, которые сталкиваются на практике с многочисленными подобными нарушениями.

Итак, перечислим возможные нарушения при возбуждении уголовного дела по ст.199 УК.

1) Решение налогового органа (ИФНС) по выездной налоговой проверке (ВНП) после судебного обжалования отменено в арбитражном суде.

Думаю, исходя их настоящей статистки отмены решений ИФНС в суде, подобных случаев, будет достаточно немного. Тем не менее при отмене решения ИФНС в суде у СК до вынесения нового решения не будет установлена сумма недоимки. При этом уголовное дело должно быть приостановлено до вынесения нового решения по ВНП. В случае, если сумма недоимки будет ниже суммы необходимой для квалификации налогового нарушения как преступления, то должно быть вынесено Постановление о прекращении уголовного дела.

2) СК возбудил уголовное дело в нарушение срока п.2 ст.32 НК, т.е. до истечения двух месяцев (действует до 01.01.2023 г.).

В законе указан срок 2 месяца, в течение которого налогоплательщиком должно быть исполнено требование об уплате налога. Возбуждение уголовного дела до истечения данного срока, полагаю, будет формальным и законным основанием признания возбуждения дела незаконным.

3) Решение налогового органа не вступило в законную силу, т.е. установленный законом срок обжалования не истёк и апелляционная жалоба вышестоящим налоговым органом не рассмотрена.

Полагаю, СК не имеет законных оснований для возбуждения уголовного дела, т.к. основной правоустанавливающий документ ещё не имеет юридической силы.

4) Не истёк срок обжалования в суд, т.е. не прошло три месяца.

Согласно п. 4 ст.198 АПК заявление о признании решения налогового органа незаконным может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Полагаю, что так как в АПК установлен срок для судебного обжалования, то СК не может возбуждать уголовного дела до истечения указанного в законе срока. Иначе, у налогоплательщика возникает состояние правовой неопределённости, а действия СК будут носить неправомерный характер, т.к. вышеназванные правовые нормы не будут соблюдены.

5) Решение арбитражного суда первой инстанции по обжалованию решения налогового органа не вступило в законную силу или обжаловано в суд апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения (ст. 259 АПК).

При несогласии налогоплательщика с решением налоговиков и обжаловании его в суде, полагаю, законная возможность возбуждения уголовного дела возникает после вступления в законную силу решения суда первой инстанции или апелляционной инстанции.

6) Налоговым органом не соблюден законный порядок, т.е. ИФНС не было направлено требование об уплате налога (ст.69 НК) или не истёк срок его выполнения (исключения: уголовные дела, возбужденные после 01.01.23 г., возбуждение через 75 дней после вступления решения инфс в силу и неоплаты недоимки, передача материалов в СК).

С 01.01.2023 года, согласно закону от 14.07.2022 № 263-ФЗ, утратил силу п.3 ст.101.3 НК, в котором было указано, что на основании вступившего в силу решения лицу, в отношении которого вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, направляется в установленном ст.69 настоящего кодекса порядке требование об уплате налога (сбора, страховых взносов), соответствующих пеней, а также штрафа в случае привлечения этого лица к ответственности за налоговое правонарушение.

С 01.01.2023 г. законодателем установлены более чёткие сроки возбуждение уголовных дел: через 75 дней после вступления решения налогового органа в силу и неоплаты недоимки происходит передача материалов в СК, т.е. спустя 3 месяца и 3 недели. Вероятно, законодатель, с подачи заинтересованных лиц, специально внёс законодательные инициативы с целью ускорить срок для возбуждения уголовных дел и максимально быстро наложить аресты на активы и имущество должника.

7) Возбуждение уголовного дела по неверной и некорректной сумме.

Например, в постановлении о возбуждении указана только одна компания, а сумма от неуплаты налогов указана от двух компаний. Подобное нарушение было выявлено нами по одному из дел. В настоящее время мы обжалуем постановление о возбуждении уголовного дела в суде.

О результатах рассмотрения этого дела в суде мы обязательно сообщим позднее.

8) Имеются противоречия в результатах выездных налоговых проверок.

Это случай из нашей практики. По одному и тому же сомнительному контрагенту в разные годы одним и тем же налоговым органом установлены противоречивые данные и выводы. В 2012 году ИФНС в результате ВНП не установило у налогоплательщика нарушений налогового законодательства при взаимодействии с контрагентом по договору оказания услуг.

В 2015 году тот же ИФНС в результате другого ВНП установил у налогоплательщика нарушения налогового законодательства при взаимодействии с контрагентом по тому же договору оказания услуг и признал данного контрагента сомнительным. Налогоплательщик разумно полагал, что если контрагента проверила ИФНС и не выявила нарушений, то налогоплательщиком проявлена должная осмотрительность.

Полагаю, что подобное противоречивые решения налогового органа создают состояние правовой неопределённости, что неблагоприятно негативно отражается на стабильности деловых отношении и одновременно формирует негативное отношение к государственным органам.

9) Налоговая задолженность добровольно погашена и недоимка оплачена.

Сумма налоговой задолженности погашена налогоплательщиком до возбуждения уголовного дел. Причём мы считаем, что здесь надо обратить внимание и указать, что погашена именно недоимка, т.е. сумма налога без учёта пеней и штрафа.

10) В действиях налогоплательщика нет умысла (умысел не доказан на стадии ВНП).

Это случай из также нашей практики. Компания в рамках налоговой проверки была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п.1 ст.122 НК.

Данная правовая норма (п.1 ст.122 НК) предусматривает ответственность за совершение неосторожного налогового правонарушения, выразившегося в неполной уплате сумм налогов, сборов и страховых взносов.

В соответствии со ст.106 НК и ст.110 НК налоговое правонарушение компанией может быть совершено по неосторожности, и в таком случае умысел в действиях должностных лиц компании (генерального директора, главного бухгалтера и учредителя) отсутствует.

При этом возбуждение в СК уголовных дел по ст.199 УК происходит независимо от квалификации ИФНС налогового правонарушения как неосторожного (п.1 ст.122 НК) или умышленного налогового правонарушения (п.3 ст.122 НК), что уже является недопустимым.

СК не принимает во внимание, что в соответствии с п.4 ст.110 НК форма вины организации определяется формой вины ее руководителя и указанное свидетельствует об обнаружении неосторожной формы вины генерального директора (главного бухгалтера и учредителя) компании. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у генерального директора умысла на уклонение от уплаты налогов.

СК признаёт, что именно результаты ВНП служат основанием для возбуждения уголовного дела, но не учитывает квалификацию ИФНС по совершенному налоговому правонарушению. Убежден, что подобные материалы ВНП (не умышленные налоговые нарушения) являются самостоятельным законным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. т.к. фактически отсутствуют признаки состава налогового преступления.

На наш взгляд, сейчас существует большая проблема качественного расследования налоговых преступлений. Умысел генерального директора (главного бухгалтера и учредителя) компании, направленный на уклонение от уплаты налогов СК, как правило, не устанавливает и не получает доказательств совершения им действий, нацеленных на достижение этого преступного результата. Доказать умысел достаточно сложно и необходимо надлежаще это оформить, что следователи, видимо, делать не умеют или не хотят. И в этом их сейчас приходит на помощь налоговый орган, который в большинстве случаев, также «штампует» все нарушения как умышленные.

Считаю, что проблема недоказанности умысла существует в большинстве налоговых уголовных дел. Из нашей практики защиты по ст.199 УК констатируем, что это прекрасно понимают, как прокуроры, так и судьи, которые специализируются на рассмотрении данной категории дел.

Продолжение следует...