С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга

Президент РФ подписал закон, по которому исполнительное производство (ИП) о взыскании долгов будет оканчиваться в течение 3х дней после их уплаты.

Аналогичным основание для закрытия ИП послужит причина, когда взыскать долги невозможно.

Срок будет отсчитываться со дня поступления в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информации о погашении долга из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

В течение 3х дней судебным приставом должно быть вынесено постановление об окончании ИП.

Еще одно основание для закрытия дела — ситуация, когда взыскать долги невозможно. После того как пристав подтверждает наличие таких обстоятельств, также должно выноситься постановление. Срок вынесения приставом соответствующего постановления оставляет также три дня.

Полагаем, новый Закон направлен на наведение порядка в практике, когда должники неопределённое (и продолжительное) время находятся в состоянии наложенных ограничений (запретов).

Закон должен способствовать соблюдению сотрудниками ФССП законных прав граждан.