В 2023 году налоговики значительно сократят количество допросов

О существенных изменениях в порядке и правилах проведения допросов в налоговой .

Федеральная налоговая служба РФ издала Письмо от 10 февраля 2023 г. № СД-4-2/1627@ «О риск-ориентированном подходе при проведении допросов».

Согласно Письму ФНС произойдут в 2023 году произойдут существенные изменения в порядке и правилах проведения допросов.

Налоговики провели мониторинг и анализ эффективности направления повесток о допросе свидетеля, направляемых в рамках статьи 90 НК.

В настоящее время доля повесток о вызове свидетеля составляет более 43% от всех документов, направляемых налоговыми органами на бумажном носителе. Явка свидетелей в среднем составляет 15% (в отдельных субъектах РФ явка не превышает 7%).

Налоговики признают, что инспекторами направляется много повесток, а явка свидетелей по ним очень низкая. Сотрудничество с полицией в части проведения допросов, по всей видимости, также уже не является эффективным элементом работы.

Проверяющие выявили следующие причины низкой эффективности привлечения свидетелей к осуществлению налогового контроля:

отсутствие мотивации свидетеля являться на допрос в налоговый орган вследствие незначительного размера штрафа за неявку лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля —1000 руб. (п.1 ст.128 НК), а также непривлечения свидетеля к ответственности ( Вероятно, нас готовят к увеличению сумм штрафов и количества случаев, их наложения );

отсутствие предварительного анализа роли свидетеля и значимости его показаний (вызов сотрудников налогоплательщика и его контрагентов «всех подряд»). Налоговики, видимо, пытаются исключить случаи получения дефектных показаний, которые в дальнейшем могут быть признаны ненадлежащими доказательствами . (Например, допрос грузчика о затратах на рекламу и т.д).;

отсутствие у лица, проводящего допрос на основании поручения о допросе свидетеля (должностного лица налогового органа по месту жительства свидетеля), понимания всех существенных обстоятельств (цели и задачи допроса), влияющих на выбор стратегии и тактики проведения допроса. (Непонимание самими налоговиками смысла и сути допроса. Инспекторы, вероятно, завуалировано признают проблему низкого качества проводимых допросов по поручениям другими инспекторами).

Поэтому с целью повышения эффективности контрольной работы ФНС России, поручает территориальным налоговым органам:

обеспечить риск-ориентированный подход при подготовке и направлении повесток о допросе свидетеля (определять необходимость вызова на допрос конкретных лиц с учетом определения их роли и значимости их показаний), в том числе в соотношении с предполагаемыми результатами мероприятий налогового контроля (суммовые, сбор доказательной базы в отношении налогоплательщика, его контрагентов и т.д.); формировать поручение о допросе свидетеля с указанием целей и задачей допроса, включать варианты вопросов к свидетелю в зависимости от полученных при проведении допроса ответов. Повестки о вызове свидетелей на допрос направлять заблаговременно; сократить не менее, чем на 30% количество вызовов свидетелей на допросы в 1 кв. 2023 года к уровню 4 кв. 2022 года.

Очевидно, что ФНС продолжает планомерную работу по повышению уровня KPI (Ключевые показатели эффективности).

Вместе, с тем проверяющие понимают, что свидетельские показания одно из основных элементов доказательственной базы.

С помощью показаний инспекторы подтверждают бумажный и искусственный документооборот, несоответствие деятельности (работ, услуг и товара) фактическим деятельности и обстоятельствам дела, а также доказывают дробление, аффилированность, взаимозависимость и устанавливают личность бенефициара и его имущества. Показания свидетелей помогают инспекторам выявить имущество и его вывод с целью уклонения от уплаты налогов.

Признательные показания (признание вины) — царица доказательств, которые практически безапелляционно подтверждают позицию налогового органа и в тоже время, деморализуют большинство налогоплательщиков, также существенно влияют на судебную перспективу.

Поэтому проверяющие усиливают работу в этом направлении.

Какие выводы можно сделать из Письма ФНС? Скорее всего, в ближайшее время будет наблюдаться усиление и ужесточение в части привлечения свидетелей к ответственности (число штрафов и суммы по штрафам значительно увеличатся).

Качество проводимых допросов, надо полагать, существенно возрастёт (можно ожидать увеличение время допросов, количества вопросов и участников).

Сужение круга допрашиваемых лиц с одновременным получением максимально выгодной и полезной информации. ФНС предписывает вызывать на допрос конкретных лиц с учетом определения их роли и значимости. Нельзя исключать, что допрос теперь будет использоваться как элемент психологического и морального давления, на лиц, принимающих ключевые решения. Подобная практика давно используется полицией, СК и др.госорганами. Какой смысл вызывать грузчика, если можно давить сразу на директора, который может согласиться с претензиями проверяющих и решить все проблемы.

Одновременно данное Письмо ФНС РФ даёт налогоплательщикам дополнительное, существенное и веское основание для написания жалоб. В случаях, например, необоснованных вызовов большого количества работников, не имеющих интересующих налоговиков информации, в силу своих должностных обязанностей. Так же основаниями для жалоб могут быть факты искажения показания свидетелей.

Не секрет, что на практике многие показания свидетелей налоговыми инспекторами умышленно искажаются. О таких искажениях Вы сможете узнать только ознакомившись, например, с Актом и Решением по налоговой проверки, т.е. спустя время.

И только активная защита может противодействовать подобным недобросовестным действиям и ошибочным выводам проверяющих. Вместе тем, многие налогоплательщики, до сих пор, недооценивают значение допроса и являются на них без надлежащей подготовки с налоговым юристом (адвокатом).

Безусловно, что юрист должен обладать необходимыми опытом, знаниями и квалификацией, т.е. знать, понимать и уметь реализовывать проверенную практикой линию защиты.

Наш телеграмм канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman.

Вместе мы победим!