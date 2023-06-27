В 2023 году налоговики значительно сократят количество допросов

Федеральная налоговая служба РФ издала Письмо от 10 февраля 2023 г. № СД-4-2/1627@ «О риск-ориентированном подходе при проведении допросов».
Согласно Письму ФНС произойдут в 2023 году произойдут существенные изменения в порядке и правилах проведения допросов.
Налоговики провели мониторинг и анализ эффективности направления повесток о допросе свидетеля, направляемых в рамках статьи 90 НК.
В настоящее время доля повесток о вызове свидетеля составляет более 43% от всех документов, направляемых налоговыми органами на бумажном носителе. Явка свидетелей в среднем составляет 15% (в отдельных субъектах РФ явка не превышает 7%).
Налоговики признают, что инспекторами направляется много повесток, а явка свидетелей по ним очень низкая. Сотрудничество с полицией в части проведения допросов, по всей видимости, также уже не является эффективным элементом работы.
Проверяющие выявили следующие причины низкой эффективности привлечения свидетелей к осуществлению налогового контроля:
отсутствие мотивации свидетеля являться на допрос в налоговый орган вследствие незначительного размера штрафа за неявку лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля —1000 руб. (п.1 ст.128 НК), а также непривлечения свидетеля к ответственности (Вероятно, нас готовят к увеличению сумм штрафов и количества случаев, их наложения);
отсутствие предварительного анализа роли свидетеля и значимости его показаний (вызов сотрудников налогоплательщика и его контрагентов «всех подряд»). Налоговики, видимо, пытаются исключить случаи получения дефектных показаний, которые в дальнейшем могут быть признаны ненадлежащими доказательствами. (Например, допрос грузчика о затратах на рекламу и т.д).;
отсутствие у лица, проводящего допрос на основании поручения о допросе свидетеля (должностного лица налогового органа по месту жительства свидетеля), понимания всех существенных обстоятельств (цели и задачи допроса), влияющих на выбор стратегии и тактики проведения допроса. (Непонимание самими налоговиками смысла и сути допроса. Инспекторы, вероятно, завуалировано признают проблему низкого качества проводимых допросов по поручениям другими инспекторами).
Поэтому с целью повышения эффективности контрольной работы ФНС России, поручает территориальным налоговым органам:
обеспечить риск-ориентированный подход при подготовке и направлении повесток о допросе свидетеля (определять необходимость вызова на допрос конкретных лиц с учетом определения их роли и значимости их показаний), в том числе в соотношении с предполагаемыми результатами мероприятий налогового контроля (суммовые, сбор доказательной базы в отношении налогоплательщика, его контрагентов и т.д.);
формировать поручение о допросе свидетеля с указанием целей и задачей допроса, включать варианты вопросов к свидетелю в зависимости от полученных при проведении допроса ответов. Повестки о вызове свидетелей на допрос направлять заблаговременно;
сократить не менее, чем на 30% количество вызовов свидетелей на допросы в 1 кв. 2023 года к уровню 4 кв. 2022 года.
Очевидно, что ФНС продолжает планомерную работу по повышению уровня KPI (Ключевые показатели эффективности).
Вместе, с тем проверяющие понимают, что свидетельские показания одно из основных элементов доказательственной базы.
С помощью показаний инспекторы подтверждают бумажный и искусственный документооборот, несоответствие деятельности (работ, услуг и товара) фактическим деятельности и обстоятельствам дела, а также доказывают дробление, аффилированность, взаимозависимость и устанавливают личность бенефициара и его имущества. Показания свидетелей помогают инспекторам выявить имущество и его вывод с целью уклонения от уплаты налогов.
Признательные показания (признание вины) — царица доказательств, которые практически безапелляционно подтверждают позицию налогового органа и в тоже время, деморализуют большинство налогоплательщиков, также существенно влияют на судебную перспективу.
Поэтому проверяющие усиливают работу в этом направлении.
Какие выводы можно сделать из Письма ФНС?
Скорее всего, в ближайшее время будет наблюдаться усиление и ужесточение в части привлечения свидетелей к ответственности (число штрафов и суммы по штрафам значительно увеличатся).
Качество проводимых допросов, надо полагать, существенно возрастёт (можно ожидать увеличение время допросов, количества вопросов и участников).
Сужение круга допрашиваемых лиц с одновременным получением максимально выгодной и полезной информации. ФНС предписывает вызывать на допрос конкретных лиц с учетом определения их роли и значимости. Нельзя исключать, что допрос теперь будет использоваться как элемент психологического и морального давления, на лиц, принимающих ключевые решения. Подобная практика давно используется полицией, СК и др.госорганами. Какой смысл вызывать грузчика, если можно давить сразу на директора, который может согласиться с претензиями проверяющих и решить все проблемы.
Одновременно данное Письмо ФНС РФ даёт налогоплательщикам дополнительное, существенное и веское основание для написания жалоб. В случаях, например, необоснованных вызовов большого количества работников, не имеющих интересующих налоговиков информации, в силу своих должностных обязанностей. Так же основаниями для жалоб могут быть факты искажения показания свидетелей.
Не секрет, что на практике многие показания свидетелей налоговыми инспекторами умышленно искажаются. О таких искажениях Вы сможете узнать только ознакомившись, например, с Актом и Решением по налоговой проверки, т.е. спустя время.
И только активная защита может противодействовать подобным недобросовестным действиям и ошибочным выводам проверяющих. Вместе тем, многие налогоплательщики, до сих пор, недооценивают значение допроса и являются на них без надлежащей подготовки с налоговым юристом (адвокатом).
Безусловно, что юрист должен обладать необходимыми опытом, знаниями и квалификацией, т.е. знать, понимать и уметь реализовывать проверенную практикой линию защиты.
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