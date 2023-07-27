Возбуждение налоговых уголовных дел без проведения налоговых проверок. Новый законопроект

Депутаты указывают, что увеличение процедурных сроков передачи материалов о налоговых преступлениях и изменение тяжести налоговых преступлений приводит к истечению сроков давности уголовного преследования виновных лиц на момент поступления материалов в следственные органы, поскольку с момента инициирования проведения налоговым органом проверок до их передачи в следственные органы проходит значительное время.

До настоящего времени без надлежащей уголовно-правовой оценки остаются случаи вынесения налоговым органом после завершения проверки решений об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в связи с истечением сроков давности, предусмотренных налоговым законодательством.

При этом сумма налоговой недоимки образует состав преступления, предусмотренный соответствующей статьей УК РФ. Вместе с тем установленный пункт 3 статьи 32 НК порядок передачи материалов о налоговых преступлениях, не позволяет налоговым органам направить их в следственные органы.

Положение пункт 3 статьи 82 НК, в отличие от пункта 3 статьи 32 НК, не содержит формулировки, отраженной в части 1.3 статьи 140 УПК, что и создает правовую неопределённость в правах налоговых органов при обнаружении явных признаков налогового преступления самостоятельно, вне зависимости от тех или иных налоговых процедур, в инициативном порядке проинформировать о них следственный орган в целях исполнения последним возложенных на него задач в виде своевременного реагирования на налоговые преступления, в том числе путём возбуждения уголовного дела и производства расследования.

В целях устранения указанной неопределенности законопроектом предлагается дополнить пункт 3 статьи 82 НК РФ положением, согласно которому налоговые органы вправе информировать следственные органы, в порядке, определяемом по соглашению между ними, об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, в том числе с представлением соответствующих материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Все возвращается на круги…