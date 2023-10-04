Недостоверность юридического адреса. Причины, последствия и возможность устранения

Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности юридического адреса в ЕГРЮЛ.

Возможно, что это одна из самых актуальных проблем, с которыми сталкиваются сейчас компании.

Стоит отметить, что для г.Москвы ситуация, когда юридический и фактический адрес не совпадают достаточно распространённая.

В тоже время, считаем, что нет нарушения закона в возможном несовпадении вышеназванных адресов компании. Конечно, при условии получения компанией всей корреспонденции по юридическому адресу, оплаты всех платежей (аренды и т.д.), уплаты налогов и законной финансово-хозяйственной деятельности.

Объяснить нахождение компании по иному адресу в одном регионе, можно сложным финансовым положением в условиях затяжного финансового кризиса, возможностью работы дистанционно, либо компания просто не успела уведомить налоговый орган об изменениях адреса.

Надо сказать, что возможным нарушением, но уже со стороны налогового органа является не выяснения причин несовпадения юридического и фактического адресов компании, т.е. формальный подход.

Как правило, недостоверность юридического адреса устанавливается налоговиками с помощью допросов, т.е. показаний генерального директора, работников компании и арендодателя.

Мероприятия налогового контроля проводят вне рамок налоговых проверок, что тоже вызывает массу обоснованных претензий (возражений) и является дополнительным административным давлением на бизнес.

После инспекторы оперативно (через 1-2 дня) выходят на юридический адрес с проверкой и документально подтверждают отсутствие компании по нему.

Вместе с тем, ситуации достаточно часто создаются искусственно.

Подобное «шалости» мы уже наблюдали с уточнёнными фальшивыми декларациями, поданными неуполномоченными лицами.

Суды признали незаконными действия налогового органа по принятию уточненных налоговых деклараций по НДС за указанные налоговые периоды при отсутствии доверенности от имени налогоплательщика, обязав инспекцию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя (Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 19 августа 2022 г. № 306-ЭС22-7274).

К сожалению, очевидно, что методы работы некоторых инспекторов не всегда законные.

Поэтому Ваша реакция должна быть юридически грамотной и своевременной.

Например, известны случаи, когда налоговики вызывают арендодателей и «убеждают» их в необходимости отказа от заключения договора аренды. Могут звучать откровенные угрозы, что иначе в дальнейшем будут вопросы, вызовы, допросы и проблемы.

В ход могут идти разные аргументы, включая информацию о незаконной деятельности компании (однодневки), которая арендует помещение.

Многие собственники помещений, не рискуют противоречить позиции инспекторов и дают необходимые им показания.

После чего налогоплательщика вызывают на комиссию (рабочую группу и т.п.) и инспекторы информируют о необходимости уточнений (уплаты налогов за сомнительного контрагента) под угрозой внесения недостоверных сведений об юридическом адресе, возбуждения уголовных дел (ст. 327 УК) и невозможности в дальнейшем вести деятельность.

Угрозы возбуждения уголовного дела базируются, якобы, за поделку договора аренды, представленного в инспекцию.

Надо сказать, что судебной перспективы уголовное дело, возбужденное по такому основанию иметь не будет, да и маловероятно, что дело вообще будет возбужденно.

Такими неправовыми методами проверяющие добиваются нужного, например, побуждают компании к уточнениям своих (чужих) налоговых обязательств.

Зачем так радикально и рискованно могут действовать налоговики?

Сроки камеральной проверки уже безвозвратно пропущены, а для назначения выездной налоговой проверки денежная сумма невелика. Да и не всегда вышестоящее Управление пойдёт на встречу для назначения выездной налоговой проверки. А отчётность и успеваемость в данном ведомстве играют решающее значение для руководства. Палочная система показателей никуда не делась.

При этом, вышеописанные угрозы представляются необоснованными и надуманными. При этом, угрозы могут звучать реально и устрашающе (блокировка банковских счетов, потеря контрагентов и прекращения деятельности компании). Подобные «грязные методы» работы, безусловно, недопустимы и могут носить коррупционный характер.

Между тем, последствия внесения записи о недостоверности юридического адреса в ЕГРЮЛ самые серьезные:

блокировка банковских счетов,

невозможность выплаты зарплаты,

невозможность перечислений и оплат контрагентам,

невозможность получения кредитов,

отказ контрагентов от работы с Вашей компанией,

фактическая приостановка деятельности компании.

Вместе с тем, выход из этой сложной ситуации есть!

Что нужно делать?

Мы рекомендуем, предпринять комплекс мер и активно защищаться (писать заявления, жалобы и т.д.), т.е. привлечь, к зачастую искусственно созданной проблеме, максимальное внимание вышестоящего руководства и надзорных органов.

Мы уже сталкивались с этой проблематикой и имеем успешную практику решения проблемы устранения записи о недостоверности юридического адреса в ЕГРЮЛ.

С вышесказанными грубыми нарушениями законных прав налогоплательщиков, безусловно, необходимо бороться. Обращаем особое внимание, что методы борьбы с вышеописанным произволом должны быть законными, чтобы защитить Вас и Ваших контрагентов в будущем.