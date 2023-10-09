Запись о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ. Причины, последствия и устранение записи

Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности в ЕГРЮЛ. Рекомендации налогового адвоката.

Многочисленные жалобы налогоплательщиков, а также наша практика подтверждает актуальность проблемы внесения такой записи в Единый реестр юридических лиц. Многие компании пытаются решить сейчас эту проблему самостоятельно, но не всегда успешно.

Вместе с тем, тема достаточно сложная и специфическая. Поэтому для решения проблемы требуется профессиональный опыт, знания и квалификация.

Налоговики, уже не первый год, пытаются вычистить ЕГРЮЛ от фирм-однодневок. Активная работа ФНС в этом направлении началась с 2015 года. Инспектора систематически проводят мероприятия налогового контроля (МНК). МНК включают: допрос генерального директора, учредителя или других работников компании. Могут допросить и арендодателя.

Стоит отметить высокий уровень проводимых инспекторами допросов и опросов. Во время допросов, зачастую, оказывается психологическое и моральное давление. Поэтому ходить на допросы в гордом одиночестве и без подготовки, мы не рекомендуем.

Не ответив на пару безобидных вопросов о контрагентах или сделок с ними, инспектора могут сделать вывод что Вы номинальный директор. После чего соответствующая запись незамедлительно может появиться в ЕГРЮЛ.

Перечислим возможные причины внесения записи о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ:

неверная и ошибочная информация при указании (фамилии, имени, отчестве, даты рождения, места регистрации, недействительные паспортные данные);

не предоставление данных о контрагентах и сделок с ними при допросах;

у учредителя и директора нет постоянного места работы;

подано заявление о недостоверности данных в налоговой орган от физического лица, который официально оформлен участником или генеральным директором;

у учредителя и директора незначительный уровень дохода;

учредитель и директор официально и одновременно работают в государственной компании (например, Московский метрополитен и т.д.);

проживание учредителя и директора в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;

учредитель и директор слишком молод, не превышает 25-30 лет;

учредитель и директор не имеют необходимого (профильного) уровня образования;

директор числится участником или руководителем более 10 компаний, в отношении одной из которых в ЕГРЮЛ есть пометка о недостоверности сведений;

участник или генеральный директор - умерший человек или ликвидированное юридическое лицо;

внесение данных об участнике или генеральном директоре в реестр массовых или дисквалифицированных лиц.

Вместе с тем ФНС сообщает, что наличие отмеченных признаков само по себе не свидетельствует о том, что лицо профессионально создает номинальные юридические лица.

По нашему мнению, последствия внесения записи о недостоверности директора в ЕГРЮЛ будут более серьезными, чем про юридический адрес.

Перечислим возможные последствия внесения записи о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ:

приостановка банковского обслуживания и возможности осуществлять платежи;

невозможность выплаты зарплаты;

невозможность иных оплат и получения кредитов;

отказ контрагентов от работы;

иски об убытках от контрагентов;

субсидиарная ответственность генерального директора или учредителя;

исключение из ЕГРЮЛ и фактическая приостановка деятельности компании.

Но самый неприятный сюрприз, это дисквалификация руководителя или учредителя до трёх лет, т.е. государственный запрет на создание и госрегистрацию юрлица, дисквалифицированным руководителем или учредителем.

Официально формулировка звучит так:

«Наличие в государственном реестре записи о недостоверности влечет ограничения для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица в случае наличия у данного лица подобного статуса в отношении юридического лица, по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности. Срок действия такого ограничения для гражданина составляет три года с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности».

Процедура внесения записи о недостоверности следующая:

Налоговики в обязательном порядке письменно уведомляют общество о внесении записи о недостоверности данных. Письменное уведомление инспекторы направляют почтой РФ по юридический адрес и на предоставленный при регистрации компании адрес электронной почты. В Уведомлении инспекторов будет указано время для возможного устранения причин нарушения. Если не ответить на уведомление и не устранить причины в течении 30 дней, то последует внесение вышеназванной записи о недостоверности. Такая запись будет указана в ЕГРЮЛ в течении 6 месяцев. При отсутствии в течении 6 месяцев возражений от заинтересованных лиц, компания будет исключена из ЕГРЮЛ.

Наша рекомендации: еженедельно контролировать почту по юрадресу и проверять электронную почту для выявления возможных рисков. Контроль и профилактика самые эффективные средства защиты!

Между тем, выход из этой сложной ситуации есть и устранить причину внесения записи о недостоверности возможно!

Мы предлагаем, незамедлительно предпринять комплекс мер (письменно обратиться в инспекцию, объяснить необоснованность причины внесения записи и др.), т.е. активно доказывать несостоятельность ошибочного вывода.

Вероятно, инспекторы захотят допросить директора и учредителя с целью убедиться в ошибочности своих выводов. Возможно, допросов будет несколько, что перепроверить и перестраховаться. К допросу в налоговой инспекции нужно нужно подготовиться самым серьёзным способом. Иначе, результат может оказаться плачевным, непредсказуемым и уже неисправимым.

Мы имеем успешную практику решения проблемы устранения записи о недостоверности в ЕГРЮЛ и можем Вам оперативно помочь.

Вместе мы победим!

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