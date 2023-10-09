Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса
ЕГРЮЛ

Запись о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ. Причины, последствия и устранение записи

Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности в ЕГРЮЛ. Рекомендации налогового адвоката.
31

Многочисленные жалобы налогоплательщиков, а также наша практика подтверждает актуальность проблемы внесения такой записи в Единый реестр юридических лиц. Многие компании пытаются решить сейчас эту проблему самостоятельно, но не всегда успешно.

Вместе с тем, тема достаточно сложная и специфическая. Поэтому для решения проблемы требуется профессиональный опыт, знания и квалификация.

Налоговики, уже не первый год, пытаются вычистить ЕГРЮЛ от фирм-однодневок. Активная работа ФНС в этом направлении началась с 2015 года. Инспектора систематически проводят мероприятия налогового контроля (МНК). МНК включают: допрос генерального директора, учредителя или других работников компании. Могут допросить и арендодателя.

Стоит отметить высокий уровень проводимых инспекторами допросов и опросов. Во время допросов, зачастую, оказывается психологическое и моральное давление. Поэтому ходить на допросы в гордом одиночестве и без подготовки, мы не рекомендуем.

Не ответив на пару безобидных вопросов о контрагентах или сделок с ними, инспектора могут сделать вывод что Вы номинальный директор. После чего соответствующая запись незамедлительно может появиться в ЕГРЮЛ.

Перечислим возможные причины внесения записи о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ:

  • неверная и ошибочная информация при указании (фамилии, имени, отчестве, даты рождения, места регистрации, недействительные паспортные данные);

  • не предоставление данных о контрагентах и сделок с ними при допросах;

  • у учредителя и директора нет постоянного места работы;

  • подано заявление о недостоверности данных в налоговой орган от физического лица, который официально оформлен участником или генеральным директором;

  • у учредителя и директора незначительный уровень дохода;

  • учредитель и директор официально и одновременно работают в государственной компании (например, Московский метрополитен и т.д.);  

  • проживание учредителя и директора в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;

  • учредитель и директор слишком молод, не превышает 25-30 лет;

  • учредитель и директор не имеют необходимого (профильного) уровня образования;

  • директор числится участником или руководителем более 10 компаний, в отношении одной из которых в ЕГРЮЛ есть пометка о недостоверности сведений;

  • участник или генеральный директор - умерший человек или ликвидированное юридическое лицо;

  • внесение данных об участнике или генеральном директоре в реестр массовых или дисквалифицированных лиц.

Вместе с тем ФНС сообщает, что наличие отмеченных признаков само по себе не свидетельствует о том, что лицо профессионально создает номинальные юридические лица.

По нашему мнению, последствия внесения записи о недостоверности директора в ЕГРЮЛ будут более серьезными, чем про юридический адрес.

Перечислим возможные последствия внесения записи о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ:

  • приостановка банковского обслуживания и возможности осуществлять платежи;

  • невозможность выплаты зарплаты;

  • невозможность иных оплат и получения кредитов;

  • отказ контрагентов от работы;

  • иски об убытках от контрагентов;

  • субсидиарная ответственность генерального директора или учредителя;

  • исключение из ЕГРЮЛ и фактическая приостановка деятельности компании.

Но самый неприятный сюрприз, это дисквалификация руководителя или учредителя до трёх лет, т.е. государственный запрет на создание и госрегистрацию юрлица, дисквалифицированным руководителем или учредителем.

Официально формулировка звучит так:

«Наличие в государственном реестре записи о недостоверности влечет ограничения для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица в случае наличия у данного лица подобного статуса в отношении юридического лица, по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности. Срок действия такого ограничения для гражданина составляет три года с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности».

Процедура внесения записи о недостоверности следующая:

Налоговики в обязательном порядке письменно уведомляют общество о внесении записи о недостоверности данных. Письменное уведомление инспекторы направляют почтой РФ по юридический адрес и на предоставленный при регистрации компании адрес электронной почты. В Уведомлении инспекторов будет указано время для возможного устранения причин нарушения. Если не ответить на уведомление и не устранить причины в течении 30 дней, то последует внесение вышеназванной записи о недостоверности. Такая запись будет указана в ЕГРЮЛ в течении 6 месяцев. При отсутствии в течении 6 месяцев возражений от заинтересованных лиц, компания будет исключена из ЕГРЮЛ.  

Наша рекомендации: еженедельно контролировать почту по юрадресу и проверять электронную почту для выявления возможных рисков. Контроль и профилактика самые эффективные средства защиты!

Между тем, выход из этой сложной ситуации есть и устранить причину внесения записи о недостоверности возможно!   

Мы предлагаем, незамедлительно предпринять комплекс мер (письменно обратиться в инспекцию, объяснить необоснованность причины внесения записи и др.), т.е. активно доказывать несостоятельность ошибочного вывода.

Вероятно, инспекторы захотят допросить директора и учредителя с целью убедиться в ошибочности своих выводов. Возможно, допросов будет несколько, что перепроверить и перестраховаться. К допросу в налоговой инспекции нужно нужно подготовиться самым серьёзным способом. Иначе, результат может оказаться плачевным, непредсказуемым и уже неисправимым.

Мы имеем успешную практику решения проблемы устранения записи о недостоверности в ЕГРЮЛ и можем Вам оперативно помочь.

Вместе мы победим!

Наш телеграмм канал.

ХановЗащитникБизнеса

ХановЗащитникБизнеса

Налоговый адвокат в Адвокат

22 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Защита персональных данных

    Удаление персональных данных. Что нового с марта 2023 года

    По правилам компания должна уничтожить персональные данные сотрудника в определенных случаях, например, если цели, для которых собирались данные, достигнуты или сотрудник в силу своих причин написал заявление на уничтожение. Расскажем, как действовать в такой ситуации в рамках новых норм. 

    Удаление персональных данных. Что нового с марта 2023 года
    6
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Должная осмотрительность

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: какие документы нужны

    Во главе успешного бизнеса стоит выстраивание отношений с благонадежными и порядочными контрагентами.

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: какие документы нужны
    13

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Как бухгалтеру ухаживать за своей птичкой? Полезные советы по уходу за пернатыми друзьями в вашем доме

    В мире домашних животных пернатые друзья играют особую роль. Их живописное пение и яркие перья приносят в дом уют и радость. Однако, ухаживать за пернатыми питомцами требует особого внимания и заботы. В этой статье мы поделимся полезными советами о том, как обеспечить своим пернатым друзьям счастливую и здоровую жизнь в вашем доме.

    Как бухгалтеру ухаживать за своей птичкой? Полезные советы по уходу за пернатыми друзьями в вашем доме
    1
    20
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Онлайн-кассы

    Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты

    Применять ККТ обязаны как офлайн, так и онлайн-магазины. Разберем, как организовать прием оплаты для интернет-магазина с торговой точкой.

    Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты
    13
    Основные средства

    Расходы на покупку мобильного телефона и аксессуаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

    Разьберем, как отражать в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0: покупку за наличный и безналичный расчет мобильных телефонов, их ремонт и списание, учет аксессуаров и сим-карт, ежемесячные расходы на связь. 

    Иллюстрация: securitylab.ru/Unsplash
    1,7 тыс.

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете

    Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета во многих случаях требуют рассчитывать справедливую стоимость активов. Рассказываем, как это делать.

    Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете
    55
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться

    Ваш бухгалтер может увести ваших клиентов. Вы боитесь передать общение с клиентами на своего сотрудника? Переживаете что наймете бухгалтеров, и они у вас уведут клиентов? Есть решение! 

    Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться
    1
    116

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Здравствуйте, пригласила фирма на работу Представительство российской компании расположенное в Бангладеше. Не могу понять на счет налогообложения доходов. Прошу разъяснить каким правилам будет следова

      Налогообложение при работе за рубежом

    • ИП на патенте по виду деятельности:Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальном

      Патент по пошиву и ремонту по инд. заказу
    Бесплатно с Клерк.Премиум Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    540
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам

    Личная переписка, фотографии младенцев и котиков, поздравления с первым снегом. А среди этого хаоса нужные сканы, цифры и ответы по рабочим вопросам. С бардаком в рабочих чатах ежедневно сталкиваются сотни коллег. Расскажем, как сделать общение в корпоративных чатах комфортным и продуктивным.

    Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам
    5
    81
    Логотип Клерк
    Клерк
    ВЭД

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание

    Как поставить на учет валютный контракт и на что обратить внимание попробуем дать несколько советов.

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание
    2
    544
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    ЕГРЮЛ

    Запись о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ. Причины, последствия и устранение записи

    Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности в ЕГРЮЛ. Рекомендации налогового адвоката.

    31
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Начался суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом, а Воложу в 3 раза сократили ценник за Яндекс

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Песков попросил больше не смотреть на курс доллара, Греф хочет вернуть акции Сбера на Родину, Штаты расследуют брокера Freedom Finance, хакеры взломали базу компании по генетическим тестам 23andMe, а на бирже появилось сразу 9 криптоэфирных фондов.

    39
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Обзор судебной практики

    Китайский страховщик отказался выплатить $165 000. Как российская компания добилась рассмотрения иска в российском суде

    Говорят, что популярна тема «Бизнес с Китаем ». Не знаю так ли на самом деле, но расскажу свежем судебном решении, которое будет полезно предпринимателям. Надеюсь, что никому не придётся судиться с иностранной компанией, а споры разрешаться мирно.

    Китайский страховщик отказался выплатить $165 000. Как российская компания добилась рассмотрения иска в российском суде
    45

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

    Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи
    321
    Логотип Налоговый консультант_бухгалтер
    Налоговый консультант_бухгалтер
    Налог на наследование

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

    Определяем дату владения унаследованным имуществом.

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству
    1,5 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Пенсии

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, оказалось, что им в среднем достаточно 47 000 рублей по данным СуперДжоб. Средняя пенсия в России сегодня — (барабанная дробь) 19 476 рублей! Оптимисты!

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?
    120
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5493. Уже известны лимиты по УСН на 2024 год

    Проект с коэффициентами-дефляторами на 2024 год опубликован на федеральном портале.

    166
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесен законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

    Предлагается установить право на возврат денег за некачественное онлайн обучение.

    54
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

    Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц

    2
    101
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    УСН

    Декларация по УСН за 2023 год. Как заполняем в этом году? И когда сдаем?

    С отчетности за 2023 год начинает действовать новая форма декларации по УСН. Форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения в бланк были внесены из-за введения ЕНП.

    130
    Мнения