Смена тренда налогового контроля 2024

И так в части налогового контроля мы совместно с коллегами заметили изменения тренда в сторону приоритета проведения именно камеральных налоговых проверок (КНП).

И налоговики это фактически подтвердили этот вывод.

Поэтому напрашивается такой вывод: «Готовьтесь, теперь видимо будут всех камералить».

Налоговая практика показывает и доказывает, что делать это налоговикам гораздо интереснее, быстрее, эффективнее, дешевле и самое главное результативнее. Потому что, видимо, думают проверяющие, не прошло 3 года и никто из «злостных налогоплательщиков» не успел ничего потратить, вывести и спрятать...

А суммы доначислений по «камералкам» уже давно не уступают выездным проверкам.

Ну и проводят камералки, в большинстве случаев, одно из самых элитных и профессиональных подразделений налоговой. Поэтому и результаты таких проверок, в большинстве, оформлены надлежаще и качественно.

Но не стоит отчаиваться (и бежать всё признавать и платить, что, к сожалению необдуманно делают многие).

Выход все же есть и наша практика это подтверждает.

Уверен, Вместе мы победим!