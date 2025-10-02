Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания (часть 2)

И так, какие могут возникнуть новые уголовные дела из признательных показаний по уголовному делу за неуплату налогов?

А если признались в налоговом нарушении (преступлении), то значит и виновны и по другим, возможно, связанным делам, - к такому выводу могут прийти оперативники и следователи.

Ниже приведены основные и наиболее распространённые около налоговые уголовные дела:

Ст.174.1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

Ст.160 УК РФ Присвоение или растрата;

Ст.159 УК РФ Мошенничество;

Ст.187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей;

Ст.173.1 УК РФ Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

И за эти преступления уже могут осудить к реальному сроку лишения свободы и в дальнейшем взыскать ущерб и конфисковать имущество

И, к сожалению, большинство не знают о существовании подобных новых уголовных рисков, потому что правоохранители, конечно же, им не обязаны сообщать о них (они же не Ваши адвокаты).

В нашей практике мы неоднократно встречались с подобными “подставами” проверяющих и ошибками в защите, которые далеко не всегда можно в дальнейшем исправить.

Вместе с тем, далеко не всегда такие новые обвинения являются правомерными и обоснованными, т.е. возбуждаются ошибочно и (или) с целью давления, коррупции, а также по “заказным делам”.

Поэтому мы рекомендуем изначально выяснять и понимать все риски, мыслить глобально и с перспективой, а защиту доверять квалифицированным юристам и адвокатам. Не занимайтесь самолечением, иначе могут возникнуть более серьёзные проблемы и последствия.

