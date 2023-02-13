Налоговый мониторинг 1С:УХ: преимущества и принцип работы

Преимущества перехода на налоговый мониторинг в 2024 году 🔥 Как работает налоговый мониторинг.

Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля начал работать с 2016 года. Для большого бизнеса это стало возможностью заменить проведение выездных проверок дистанционным контролем, а также — обезопасить свои сделки и сократить объем требуемых документов.

К 2024 году требования к компаниям, которые могут вступить в налоговый мониторинг, снижались уже несколько раз, позволяя все большему количеству желающих присоединиться к нововведению. Сейчас в России уже 569 организаций взаимодействуют с налоговой только онлайн и имеют закрепленного налогового инспектора.

Автоматизация новой формы взаимодействия с налоговой инспекцией не заставила себя ждать — и в 2019 году фирма “1С” и ПрайсвотерхаусКуперс Консультированиe» (PwC) начали разработку программы для новых задач.

Сейчас подсистема для налогового мониторинга доступна для пользователей нескольких систем 1С, в том числе — 1С:Управление холдингом. Эксперты assino расскажут в чем плюсы такой формы контроля и как работает этот функционал в 1С:УХ.

5 главных преимуществ налогового мониторинга

Подстраховка и защита сделок с помощью мотивированного мнения. Мотивированное мнение — это возможность обратиться к ФНС, чтобы узнать его позицию по сделкам или финансовым операциям еще до того, как пройдет проверка и обнаружатся ошибки или нарушения. А еще налоговая инспекция сама может инициировать обращение к компании — чтобы предупредить о замеченных недочетах. Запрос или получение мотивированного мнения сейчас доступны только организациям, подключенным к налоговому мониторингу. Это позволяет получить подстраховку и вовремя исправить декларацию, пересчитать налоги или изменить условия сделки. А значит, в разы снижаются риски получить штраф, доначисления или судебную претензию от государства. Если у компании подключен налоговый мониторинг в 1C:УХ — то всеми документами, связанными с запросом мотивированного мнения, можно обмениваться прямо в программе. Быстрое взаимодействие с налоговыми органами. В рамках мониторинга за организацией закрепляется курирующий налоговый инспектор. Его главная задача — обращать внимание компании на зоны риска по каждому налогу. Это не означает, что он будет круглосуточно контролировать работу бухгалтерии, зато обеспечивает оперативный доступ к общению с инспектором по любым вопросам. А все действия инспектора в 1С:УХ можно увидеть через специальный функционал — отчет о работе налогового органа. Освобождение от камеральных и выездных проверок. Если организация подключена к налоговому мониторингу — проведение таких проверок для нее отменяется на законодательном уровне. Конечно, есть и исключения: проверку могут провести, если налогоплательщик просрочил подачу декларации, не выполнил вовремя условия мотивированного мнения и т.п. Но в большинстве случаев отмена проверок и автоматизация взаимодействия с налоговой все же освобождают ресурсы компании и снижают стресс для сотрудников. Доверие к компании. Одна из целей налогового мониторинга: наладить прозрачное взаимодействие между большим бизнесом и государственными органами. А значит, организации-участники получают большой кредит доверия от государства и становятся более привлекательными для инвесторов. Меньше требований от налоговой. Благодаря тому, что у инспектора есть доступ к информационной базе компании, он может самостоятельно выходить на первичные документы по операциям, которые вызывают вопросы. Может оказаться, что ошибка появилась по вине другой стороны, а не проверяемой фирмы. Поэтому, если у компания работает в 1С:УХ, и у нее подключен налоговый мониторинг, то корректировать данные или представлять уточненную налоговую декларацию нужно будет гораздо реже.

Налоговый мониторинг УХ

Начало работы

Чтобы использовать функционал онлайн-взаимодействия с ФНС в первый раз, сначала необходимо согласовать с налоговыми органами Регламент информационного взаимодействия:

как ведется налоговый учет;

какие регистры учета применяет организация;

как формируется отчетность в компании;

как будет организован удаленный доступ для налогового инспектора.

После презентации и тестирования работы системы, а также утверждения Регламента и инструкций для инспектора, можно официально запускать работу с новой формой контроля.

Как работает налоговый мониторинг в 1С:Управление холдингом

Возможности, которые дает система:

Рабочее место инспектора. Представитель налоговой получает доступ к бухгалтерской информации организации — или к самой базе, или к ее копии.

Права и доступ инспектора ограничены, в 1С он может только:

просматривать бухгалтерскую и регламентированную отчетность;

проверять наличие нужных документов;

проверять ошибки в учете через специальный отчет;

просматривать декларации и регистры бухучета;

отправлять запросы бухгалтеру организации, чтобы получить разъяснения или сканы документов.

Рис.1. Рабочее место налогового инспектора

Все действия инспектора фиксируются в программе. В любой момент доступно отслеживание того, как выполняется налоговая проверка: какие документы и в течение какого времени просматривал налоговый представитель.

Рабочее место бухгалтера. В блоке “Корпоративные налоги” бухгалтер налогоплательщика может прямо в системе просматривать, какие запросы поступили от инспектора. Налоговый мониторинг УХ позволяет сформировать и отправить ответ на запросы с прикрепленными файлами через “журнал запросов”.

Автоматизация налогового мониторинга продолжает развиваться и адаптироваться к новым требования законодательства. Сейчас, в 2024 году, в соответствии с современными тенденциями конфигурация 1С:Управление холдингом обзавелась надстройкой, которая обеспечивает прямое подключение к сервису АИС “Налог-3”.

После подключения к АИС «Налог-3» фирмы получают возможность использовать рабочее место участника налогового мониторинга. Этот сервис является полноценным аналитическим инструментом, предоставляющим данные о результатах обработки документов и оценки эффективности взаимодействия с налоговыми органами. С другой стороны он позволяет оценить рейтинг своей компании в группе, провести всесторонний факторный анализ и успешно спрогнозировать дальнейшее развитие.