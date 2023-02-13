Учет готовой продукции: как автоматизировать в 1С:Бухгалтерии

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Такой учет ведется в четыре этапа:

для изготовленной продукции можно указать количество и вид потраченного материала, который будет автоматически списываться системой.

на предприятии нет склада, где хранятся готовые ТМЦ, потому что они сразу реализуются покупателю;

Простая модель основывается на данных о продажах и не учитывает возврат отходов, незавершенное производство и т.п. Ее можно применять, если:

а в карточке готовой продукции в этом же поле — значение “продукция”.

в карточке материалов, из которых изготавливаются ТМЦ, должен стоять вид номенклатуры “материалы”;

Чтобы при выпуске готовой продукции в 1С автоматически списывались материалы, затраченные во время работы, в карточке товара заполняем раздел “Спецификация”. Указываем, что и в каком количестве требуется, чтобы произвести одну единицу товара.

Когда фирма закупает материалы на производство, заводим стандартное поступление товаров и услуг в программе.

Что и в каком количестве потрачено на производство каждой единицы проданного товара.

Сколько материалов в этом месяце поступило на предприятие;

Таким образом, для автоматических расчетов у системы есть вся нужная информация:

Когда товар передается покупателю, создаем стандартный документ продажи товаров и услуг.

Чтобы понять, во сколько на самом деле обошлось производство продукции в 1С, выполняем процедуру закрытия месяца.

В “Бухгалтерии” по нажатию одной кнопки можно увидеть, возникли ли при закрытии периода ошибки: верно проведенные операции отображаются зеленым цветом, а с ошибками — красным.

На расчет фактической стоимости влияют прямые затраты, которые отражаются на счете 20:

списание материалов в производственные цеха;

зарплата рабочих;

страховые взносы сотрудников;

оборудование и его амортизация;

арендуемые помещения и т.п.

Компания сама решает, какие именно статьи затрат будут учитываться — и указывает это в учетной политике.

Проверить, как рассчиталась фактическая себестоимость, можно через раздел “Закрытие месяца — Калькуляция себестоимости”.