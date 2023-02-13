Учет готовой продукции: как автоматизировать в 1С:Бухгалтерии

Один из основных процессов на производственном предприятии, по которому настраивается учет в 1С — учет готовой продукции. В решении 1С:Бухгалтерия реализован целый блок по работе с такими товарами в любой сфере: обувь, хлебобулочные изделия, одежда и т.п. В этой статье вместе с экспертами assino изучаем функционал производства продукции в 1С и разбираем несколько способов отразить выпуск.
Функции в 1С:Бухгалтерии для выпуска продукции
Начало работы
Шаг 1: активация блока для выпуска готовой продукции в 1С
Расширенные инструменты выпуска в “Бухгалтерии предприятия 3.0” включены по умолчанию. В пользовательском режиме отключить их нельзя.
Шаг 2: настройка учетной политики
Как именно в конкретной организации рассчитывается стоимость выпуска продукции, указывается в учетной политике. В БП учетная политика настраивается в одноименном разделе, там же указываются особенности учета: счета, способы оценки, распределение косвенных расходов и прочее.
Учет готовой продукции в 1С: “простой” способ
Простая модель основывается на данных о продажах и не учитывает возврат отходов, незавершенное производство и т.п. Ее можно применять, если:
на предприятии нет склада, где хранятся готовые ТМЦ, потому что они сразу реализуются покупателю;
для изготовленной продукции можно указать количество и вид потраченного материала, который будет автоматически списываться системой.
Такой учет ведется в четыре этапа:
Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Спецификация
Чтобы при выпуске готовой продукции в 1С автоматически списывались материалы, затраченные во время работы, в карточке товара заполняем раздел “Спецификация”. Указываем, что и в каком количестве требуется, чтобы произвести одну единицу товара.
Важно:
в карточке материалов, из которых изготавливаются ТМЦ, должен стоять вид номенклатуры “материалы”;
а в карточке готовой продукции в этом же поле — значение “продукция”.
Поступление
Когда фирма закупает материалы на производство, заводим стандартное поступление товаров и услуг в программе.
Реализация
Когда товар передается покупателю, создаем стандартный документ продажи товаров и услуг.
Таким образом, для автоматических расчетов у системы есть вся нужная информация:
Сколько материалов в этом месяце поступило на предприятие;
Сколько готового товара реализовано;
Что и в каком количестве потрачено на производство каждой единицы проданного товара.
Калькуляция
Чтобы понять, во сколько на самом деле обошлось производство продукции в 1С, выполняем процедуру закрытия месяца.
В “Бухгалтерии” по нажатию одной кнопки можно увидеть, возникли ли при закрытии периода ошибки: верно проведенные операции отображаются зеленым цветом, а с ошибками — красным.
На расчет фактической стоимости влияют прямые затраты, которые отражаются на счете 20:
списание материалов в производственные цеха;
зарплата рабочих;
страховые взносы сотрудников;
оборудование и его амортизация;
арендуемые помещения и т.п.
Компания сама решает, какие именно статьи затрат будут учитываться — и указывает это в учетной политике.
Проверить, как рассчиталась фактическая себестоимость, можно через раздел “Закрытие месяца — Калькуляция себестоимости”.
Выпуск продукции в 1С: “сложный способ”
Более сложный учет с применением дополнительных операций требуется, если:
в процессе производства используются собственные полуфабрикаты или давальческое сырье;
вместе с поставкой ТМЦ компания предоставляет еще и услуги;
необходимо учитывать производство, не завершенное в рамках одного периода;
компания рассчитывает фактическую себестоимость ТМЦ по собственным правилам.
Тогда в процесс по мере необходимости добавляются следующие операции:
“Выпуск продукции”
Документ создается в конце каждой рабочей смены. Здесь вы можете вручную заполнить: сколько единиц ТМЦ сегодня произведено, на каком складе она хранится, какой счет затрат учитывать. Также можно вручную ввести, какой материал и в каком количестве был затрачен на изготовление. Эта функция нужна, если через спецификацию невозможно указать норму расхода, т.к. она всегда индивидуальна (например, если на предприятии отшивают одежду по специальным меркам от заказчиков).
“Отчет производства за смену”
Отчет используется преимущественно для следующих целей:
Указать материалы, которые остались и могут быть использованы в еще одном цикле производства — во вкладке “Возвратные отходы”.
Учесть услуги, оказанные собственными подразделениями компании друг другу — во вкладке “Услуги”.
“Оказание производственных услуг”
Документ используется вместо стандартной “Реализации товаров и услуг”, если фирма дополнительно оказывает покупателям услуги и учитывает их по плановым ценам. Если необходимо, чтобы при распределении косвенных и прямых затрат учитывалась плановая себестоимость, не забудьте предварительно указать это в учетной политике.
Для ИП предусмотрена функция расчета по патентной системе налогообложения.
“Инвентаризация незавершенного производства”
В конце месяца фиксируйте неизрасходованные остатки — тогда программа автоматически не будет учитывать эти расходы при расчете фактической себестоимости.
Выпуск готовой продукции в 1С: переработка давальческого сырья
Рассмотрим подробнее один из вариантов “сложного” способа управления продукцией в 1С — когда фирма принимает и использует сырье от заказчика:
Шаг 1: поступление сырья
Отражаем следующим документом:
В поле с ценой указываем залоговую стоимость.
Шаг 2: передача сырья в производство готовой продукции
Чтобы не заполнять “Расход материалов” с нуля, эксперты assino рекомендуют создать документ на основании поступления из предыдущего шага. Обратите внимание, что заполняется не основная, а вторая вкладка — “Материалы заказчика”.
Шаг 3: выпуск продукции
Отражаем стандартным отчетом за смену. Главное отличие — укажите верный счет учета для давальческого сырья, как на примере ниже.
Шаг 4: реализация услуг
Документ заполнится автоматически, если создать его на основании отчета из предыдущего шага.
Вкладку с использованными материалами можно заполнить вручную или автоматически по кнопке “заполнить по спецификации”.
Эксперты assino рекомендуют “Бухгалтерию предприятия” для учета выпуска готовой продукции в 1С — благодаря логичному интерфейсу и наличию всех базовых функций в программе легко начать работу и наладить учет без ошибок. А наши специалисты настроят учет производства в 1С под процессы вашей организации и обучат сотрудников быстрой работе в системе без ошибок.
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