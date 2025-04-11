Закрытие месяца в 1С ERP: от предварительного к быстрому окончательному

Как проходит закрытие месяца

Процесс закрытия месяца в ERP начинается с проверки данных. Убедитесь, что все документы — поступления, продажи, зарплата — внесены правильно, это легко сделать в разделах Склад , Продажи и Зарплата . Затем идет распределение затрат — его настраивают в Производство – Распределение расходов . После этого программа обрабатывает взаиморасчеты, считает себестоимость, отражает документы в регламентированном учете и фиксирует данные месяца, чтобы их нельзя было случайно изменить. Запустите всё кнопкой Выполнить операции , а с опцией Останавливаться по ошибке система остановится при проблемах, чтобы вы могли их исправить.

Важно: Если в процессе выполнения операций возникла ошибка, её можно проанализировать только после завершения всех процедур. При необходимости повторно запустите операции.