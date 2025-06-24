Платежный календарь в 1С ERP Управление предприятием

Что такое платежный календарь в 1С ERP?

Платежный календарь в 1С ERP — это модуль, предназначенный для формирования графика движения денежных средств. Он отражает все планируемые и фактические платежи и поступления, а также позволяет контролировать сроки выполнения обязательств. Этот инструмент особенно важен для бухгалтерии, казначейства и финансового управления, так как обеспечивает прозрачность и точность в управлении денежными потоками. С помощью платежного календаря в 1С ERP можно не только запланировать платежи, но и проанализировать их влияние на бюджетирование и операционную деятельность.