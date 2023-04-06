Новые лица. Новые новости. Поехали!

Начнем с приятного. В этом месяце было очень много открытых вакансий, большинство из них мы закрыли и набрали в команду 28 человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом месяце! Мы молодцы!

Одна из самых важных и в тоже время сложных задач этого месяца – собрать отдел B2B в короткие сроки. И что вы думаете? Теперь у Насти +6 человек в отделе и все разные: со своими целями, амбициями и опытом.

Из не самого приятного: попрощались с двумя руководителями отделов продаж ЦОК, поэтому произошло небольшое перераспределение менеджеров по другим отделам. Плюс из всего этого все же есть – отделы продаж полностью укомплектованы😊

ТА ДАААМ! Наша лайфстайл страница о жизни Клерка - @klerk_people

Решили, что хватит нам сидеть в тени, прятать классных ребят и не делиться всем тем, что происходит внутри Клерка. Поэтому будь готов к внезапной фотосессией с кактусом и помни: «не замыкайся в самом себе, ведь можно быть таким же как все» (фрагмент из мультфильма «Семейка Адамс» если кто не понял)

Надеемся, что это прикольная идея, с помощью которой мы разбудим желание у людей захотеть работать у нас и стать частью нашей дружной, огненной, заряженной команды (вот такие хитрости, да да). Подписываемся, ставим лайки:)

Что дальше и какие планы?

Будем не сбавлять обороты по набору новых талантливых ребят, снимать контент и создавать Welcome book для новеньких!!

Кстати, Тимур уже месяц не может собрать кубика рубика:( Надеюсь у него все получится, буду держать в курсе