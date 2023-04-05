Работаю, чтобы жить, а не наоборот, много читаю, путешествую: взяли интервью у Сергея Верещагина — эксперта, автора курсов «Клерка» и блогера Трибуны

Рэп и хардкор, мемуары и фантастика, институт профессиональных бухгалтеров и «третье и четвертое» — это и еще больше поводов для вдохновения, которые помогли Сергею Верещагину стать успешным блогером на Трибуне.

В новом интервью с Сергеем Верещагиным поговорили о том, как стать успешным блогером на Трибуне, какой для этого нужен бэкграунд и как не выгореть от кучи задач. Хотите повторить успех героя интервью? Читайте и погружайтесь в его опыт!

Вы пишете посты про учет в строительстве. Расскажите, какие сейчас вопросы в вашей сфере наиболее актуальны для освещения. И планируете ли вы писать об этом?

Сейчас для всех наиболее актуальны проблемы по уплате налогов, возникшие в связи с введение ЕНС и ЕНП.

Но я для себя в них пока не разобрался (уже не так быстро стал разбираться в нововведениях), так что в этом вопросе предпочитаю не разъяснять, а читать и слушать других.

А непосредственно для строителей, как мне кажется, много вопросов вызывает отражение в учете затрат на аренду основных средств. Вот и планирую в ближайшее время начать рассмотрение этой проблемы.

С 2019 года вы пишете курсы для Клерка и являетесь спикером на вебинарах. Вести блог вы начали только в 2022 году. Расскажите про этот опыт и что вас побудило начать писать?

С сайтом Клерк я познакомился где-то в году в 2009-2011 (деталей уже не помню). Стал тогда участвовать в обсуждении проблем на форумах, ну и заработал, в том числе и среди модераторов, кое-какой авторитет. К моему мнению стали прислушиваться.

Весной 2019 года Борис Мальцев обмолвился, что ищет авторов для онлайн-курсов. Я предложил свои услуги, со мной связалась Марина Снеговская. Летом записали первый видеокурс «Бухучет для начинающих», остались взаимно довольны сотрудничеством. Продолжили работать и дальше. Стал также писать и статьи для сайта. А блог предложила вести уже Марина. Я не отказался. Это несколько проще, чем посылать статьи.

Все курсы и вебинары от Сергея Верещагина вы можете найти тут.

Помимо работы с Клерком, чем вы еще занимаетесь?

Как и раньше, даю консультации, публикуюсь в журнале «Бухгалтерский учет». Кроме того, с 2020 года стал сотрудничать с Институтом профессиональных бухгалтеров Московского региона, где вышли уже две моих методички: по учету себестоимости производства продукции (в 2021 году), и по двум новым ФСБУ – 6 и 26 (вот буквально на днях должна выйти из типографии).

Также меня ввели (тоже на днях) в состав Комитета по бухгалтерскому учету ИПБ МР. Так что скучать некогда. Хотя раньше (года где-то до 2016-2017) довольно часто читал еще и семинары (и в Москве, и в регионах). Но вот в последнее время предложения такие стали поступать гораздо реже.

Как вы успеваете совмещать столько занятий? Умеете ли вы отдыхать от работы или вы работаете всегда?

Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. А отдыхать, естественно, нужно.

Как предпочитаете проводить свободное время? Расскажите о вашем хобби.

Какого-то особого хобби (типа исторической реконструкции, или вышивания крестиком по тюли) у меня нет. Дачи загородной тоже нет. Много читаю (мемуары и фантастика), музыка (тут я всеяден – от классики до джаза, который тоже можно считать классикой, рэп и хардкор тоже иногда бывают интересными), путешествия (хотя и не такие, как лет десять назад).

Насколько интересной и активной находите нашу аудиторию? Что вы ожидали от блога и оправдались ли эти ожидания?

Как верно отметил в своё время П. Воля: — Аудитория, она, …, разная.

На какие-то посты ждал более активной реакции, но в результате сотни полторы (а то и меньше) прочтений и ни одного комментария. На какие-то, наоборот, не ожидал, что прочтений будет так много.

Вот эти посты «Застройщик многоквартирного жилого дома и НДС» и «ФСБУ 6/2020. Обесценение и налог на имущество» набрали более 2 тыс. просмотров. Вы пишете в блог сами, основываетесь на практическом опыте или это теоретические размышления?

Мой личный рекорд был по статье 2020 года (посвященной перечислению индивидуальными предпринимателями в ПФР 1% с суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб.), так там число просмотров превысило 60 с лишним тысяч.

А теоретик я еще с прошлого тысячелетия, с лета 1997 года, когда я пришел на работу редактором-экспертом (по-моему, так должность называлась) в Бухгалтерское приложение к газете Экономика и жизнь. Сейчас это раздел у них обзывается ЭЖ-бухгалтер.

Но довольно приличное количество вопросов от практиков на форуме Клерка, равно как и в разделе «Консультации» позволяют, так сказать, держать руку на пульсе и не уходить в чистую теорию.

Кроме того, мне очень много дала работа в банках в своё время.

В 1992-1994 годах я работал во Всероссийском биржевом банке (бухгалтером по налогообложению), так там вопрос номер один у главного бухгалтера был: — А где написано, что мы должны это платить? Приходилось рыться в законодательстве, приказах, инструкциях и доказывать.

Потом я (на такой же должности) трудился (1994-1996 годы) в Мытищинском коммерческом банке. Там вопрос стоял несколько иначе: — А где написано, что мы именно так должны платить?

Так что эти пять лет меня здорово научили читать документы.

Насколько удобно работать с нашим редактором постов в Трибуне, добавлять видео или обложку, может чего-то нам не хватает или стоит улучшить?

Мне бы пройти краткий курс по оформлению постов. Я до сих пор по старинке: — написал файл в Ворде, скопировал его в на сайт, и всё. Максимум на что меня хватает, это выделить что-то шрифтом. А сейчас, кроме самого текста, нужно, как я подозреваю, еще и графическое оформление соответствующее.

Для Сергея и тех авторов, которые хотят сделать свой блог на Клерке еще лучше мы подготовили мануал по работе с блогом, где дали практические советы по работе с редактором и контентом.

Что вас вдохновляет на идеи постов? Личный опыт, популярные новости или что-то другое?

И личный опыт, и популярные новости, и что-то другое, и третье, и четвертое.