Одна голова хорошо, а три — лучше. Поиграли с нейросетью: визуализация поговорок

Как Fusion Brain видит русские пословицы и поговорки. Было интересно.

Редакция заметила, что публика любит зрелища, и посты с картинками из нейросети читаются активнее. Мы решили не отставать и попросили Fusion Brain нарисовать русские пословицы и поговорки. Вот что из этого получилось.

Глаза – зеркало души

Программа работает не в одном стиле. Было интересно, как выглядит одна и та же фраза в разной рисовке. Вообще, второй вариант довольно пугающий.

Глаза — зеркало души. Fusion Brain/Kandinsky

Глаза — зеркало души. Fusion Brain/Kandinsky

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Получилась картинка из разряда «Чем дольше всматриваешься, тем страшнее». С руками, вообще, какая-то беда.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Fusion Brain/Kandinsky

Одна голова хорошо, а две три– лучше

Нейросеть посчитала, что лучше сразу три.

Одна голова хорошо, а две — лучше. Fusion Brain/Kandinsky

Одна голова хорошо, а две — лучше. Fusion Brain/Kandinsky

Глаза боятся, а руки делают

К глазам вопросов нет. Но ЧТО С РУКАМИ?

Глаза боятся, а руки делают. Fusion Brain/Kandinsky

Глаза боятся, а руки делают. Fusion Brain/Kandinsky

Лучше поздно, чем никогда

Лично меня зацепило сильнее всего. Вторая картинка в стиле «Дориана Грея», видимо.

Лучше поздно, чем никогда. Fusion Brain/Kandinsky

Лучше поздно, чем никогда. Fusion Brain/Kandinsky

Сделал дело – гуляй смело... По постапокалиптическому миру

Все бы ничего, но почему кисти рук отдельно от тела гуляют.

Сделал дело – гуляй смело. Fusion Brain/Kandinsky

Шила в мешке не утаишь

И... внезапно. А как вы думали выглядит шило и почему его не утаишь?

Шила в мешке не утаишь. Fusion Brain/Kandinsky

Терпение и труд всё перетрут

Аутентичненько…

Терпение и труд все перетрут. Fusion Brain/Kandinsky

Угадайте, какая пословица скрывается за этой картинкой

Тут все довольно просто. И пусть вас не пугают странные рты детей.