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kgrebenyuk
Интернет и IT

Одна голова хорошо, а три — лучше. Поиграли с нейросетью: визуализация поговорок

Как Fusion Brain видит русские пословицы и поговорки. Было интересно.

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Одна голова хорошо, а три — лучше. Поиграли с нейросетью: визуализация поговорок

Редакция заметила, что публика любит зрелища, и посты с картинками из нейросети читаются активнее. Мы решили не отставать и попросили Fusion Brain нарисовать русские пословицы и поговорки. Вот что из этого получилось.

Глаза – зеркало души

Программа работает не в одном стиле. Было интересно, как выглядит одна и та же фраза в разной рисовке. Вообще, второй вариант довольно пугающий.

Глаза — зеркало души. Fusion Brain/Kandinsky
Глаза — зеркало души. Fusion Brain/Kandinsky

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Получилась картинка из разряда «Чем дольше всматриваешься, тем страшнее». С руками, вообще, какая-то беда.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Fusion Brain/Kandinsky

Одна голова хорошо, а две три– лучше

Нейросеть посчитала, что лучше сразу три.

Одна голова хорошо, а две — лучше. Fusion Brain/Kandinsky
Одна голова хорошо, а две — лучше. Fusion Brain/Kandinsky

Глаза боятся, а руки делают

К глазам вопросов нет. Но ЧТО С РУКАМИ?

Глаза боятся, а руки делают. Fusion Brain/Kandinsky
Глаза боятся, а руки делают. Fusion Brain/Kandinsky

Лучше поздно, чем никогда

Лично меня зацепило сильнее всего. Вторая картинка в стиле «Дориана Грея», видимо.

Лучше поздно, чем никогда. Fusion Brain/Kandinsky
Лучше поздно, чем никогда. Fusion Brain/Kandinsky

Сделал дело – гуляй смело... По постапокалиптическому миру

Все бы ничего, но почему кисти рук отдельно от тела гуляют.

Сделал дело – гуляй смело. Fusion Brain/Kandinsky

Шила в мешке не утаишь

И... внезапно. А как вы думали выглядит шило и почему его не утаишь?

Шила в мешке не утаишь. Fusion Brain/Kandinsky

Терпение и труд всё перетрут

Аутентичненько…

Терпение и труд все перетрут. Fusion Brain/Kandinsky

Угадайте, какая пословица скрывается за этой картинкой

Тут все довольно просто. И пусть вас не пугают странные рты детей.

Fusion Brain/Kandinsky
kgrebenyuk

kgrebenyuk

12 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип polovinkina.irra
    polovinkina.irra 57 минут назад

    Ирина Половинкина

    Любишь кататься, люби и саночки возить на последнем?) прикольно

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 51 минуту назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Угадайте, какая пословица скрывается за этой картинкой

    "на *** с пляжа!"

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 50 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    image.png

  • Логотип IriEro
    IriEro
    39 минут назад

    Ирина

    Шила в мешке не утаишь? Это скорее котик в мешке.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 33 минуты назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Это скорее морской котик в пакете )

      Вообще, все жуткое

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 15 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    напоминает Сальвадора Дали (как-то срашненько), неоднозначное впечатление

    • Логотип IriEro
      IriEro
      10 минут назад

      Ирина

      Это Вы правильно написали - по сравнению с Сальвадором Дали -

      как-то срашненько

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