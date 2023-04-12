Одна голова хорошо, а три — лучше. Поиграли с нейросетью: визуализация поговорок

Редакция заметила, что публика любит зрелища, и посты с картинками из нейросети читаются активнее. Мы решили не отставать и попросили Fusion Brain нарисовать русские пословицы и поговорки. Вот что из этого получилось.
Глаза – зеркало души
Программа работает не в одном стиле. Было интересно, как выглядит одна и та же фраза в разной рисовке. Вообще, второй вариант довольно пугающий.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Получилась картинка из разряда «Чем дольше всматриваешься, тем страшнее». С руками, вообще, какая-то беда.
Одна голова хорошо, а
две три– лучше
Нейросеть посчитала, что лучше сразу три.
Глаза боятся, а руки делают
К глазам вопросов нет. Но ЧТО С РУКАМИ?
Лучше поздно, чем никогда
Лично меня зацепило сильнее всего. Вторая картинка в стиле «Дориана Грея», видимо.
Сделал дело – гуляй смело... По постапокалиптическому миру
Все бы ничего, но почему кисти рук отдельно от тела гуляют.
Шила в мешке не утаишь
И... внезапно. А как вы думали выглядит шило и почему его не утаишь?
Терпение и труд всё перетрут
Аутентичненько…
Угадайте, какая пословица скрывается за этой картинкой
Тут все довольно просто. И пусть вас не пугают странные рты детей.
Комментарии8
Ирина Половинкина
Любишь кататься, люби и саночки возить на последнем?) прикольно
Пётр Пустотачлен картеля
Угадайте, какая пословица скрывается за этой картинкой
"на *** с пляжа!"
Пётр Пустотачлен картеля
Ирина
Шила в мешке не утаишь? Это скорее котик в мешке.
ВикторияГлавный бухгалтер
Это скорее морской котик в пакете )
Вообще, все жуткое
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
напоминает Сальвадора Дали (как-то срашненько), неоднозначное впечатление
Ирина
Это Вы правильно написали - по сравнению с Сальвадором Дали -