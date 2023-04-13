Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу или сколько из вас довольны своим местом

Только 53% россиян любят свою работу. Чаще всего это — учителя, врачи и главные бухгалтеры. А вы довольны своей работой?

Исследовательский центр портала Superjob выявил, что 53% опрошенных любит свое дело. При этом женщины теплее относятся к выбранной работе. 25% россиян вынуждены заниматься тем, что не приносит им удовольствия. Кроме этого замечено, что те, кто любит свое место, зарабатывают больше.

45% фанатов своей профессии получает больше 50 тыс. руб. И 59% зарабатывает больше 80 тыс. руб.

Свое дело любит:

64% главных бухгалтеров;

62% воспитателей и экономистов;

65% учителей и врачей;

27% кладовщиков;

32% продавцов.