Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип kgrebenyuk
kgrebenyuk
Общество

Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу или сколько из вас довольны своим местом

Только 53% россиян любят свою работу. Чаще всего это — учителя, врачи и главные бухгалтеры. А вы довольны своей работой?

34
Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу или сколько из вас довольны своим местом

Исследовательский центр портала Superjob выявил, что 53% опрошенных любит свое дело. При этом женщины теплее относятся к выбранной работе. 25% россиян вынуждены заниматься тем, что не приносит им удовольствия. Кроме этого замечено, что те, кто любит свое место, зарабатывают больше.

45% фанатов своей профессии получает больше 50 тыс. руб. И 59% зарабатывает больше 80 тыс. руб.

Свое дело любит:

  • 64% главных бухгалтеров;

  • 62% воспитателей и экономистов;

  • 65% учителей и врачей;

  • 27% кладовщиков;

  • 32% продавцов.

А вы любите свою работу?

kgrebenyuk

kgrebenyuk

13 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 47 минут назад

    Клерк.Ру

    очень довольна своей работой)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .