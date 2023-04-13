Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу или сколько из вас довольны своим местом

Исследовательский центр портала Superjob выявил, что 53% опрошенных любит свое дело. При этом женщины теплее относятся к выбранной работе. 25% россиян вынуждены заниматься тем, что не приносит им удовольствия. Кроме этого замечено, что те, кто любит свое место, зарабатывают больше.
45% фанатов своей профессии получает больше 50 тыс. руб. И 59% зарабатывает больше 80 тыс. руб.
Свое дело любит:
64% главных бухгалтеров;
62% воспитателей и экономистов;
65% учителей и врачей;
27% кладовщиков;
32% продавцов.
Комментарии1
Клерк.Ру
очень довольна своей работой)