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Дробление бизнеса

Скандал с Блиновской. Дробление бизнеса и налоговый разбор

Вот и подоспел очередной блогерский скандал, связанный с неуплатой налогов. Это уже второе резонансное дело за последнее время. Можно ли все происходящее назвать «охотой на блогеров»? Или это – нормальный ход вещей в рамках действующего законодательства?
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Вот и подоспел очередной блогерский скандал, связанный с неуплатой налогов. Это уже второе резонансное дело за последнее время. Первое дело касалось деятельности блогера Лерчек.

По обоим делам девушкам вменяют:

  • Неуплату или неполную уплату сумм налога (ст. 122 НК РФ).

  • Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ).

  • Легализацию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).

Можно ли все происходящее назвать «охотой на блогеров»?

Многие считают, что государство, в тяжелую годину, решило «поскрести по сусекам» и взялось за блогеров — миллионников. Ведь у них-то точно деньжата водятся, и немалые.

Но я не считаю, что это «заказные» дела. Это — нормальный ход вещей в рамках действующего законодательства (кто бы что о нем не думал). Блогеры — яркие личности, имеющие миллионные армии подписчиков, учеников и поклонников. Они заметные, известные и авторитетные (в определенных кругах). Именно поэтому эти дела получили такой широкий резонанс.

Но бизнесмены из реального сектора — торговцы, строители, производственники — каждый день сталкиваются с точно такими же проблемами. Обширная арбитражная практика, связанная с взысканием налогов — тому подтверждение. Так что блогер Блиновская — не первая и не последняя в этом отношении.

Что такое дробление бизнеса, в чем же ее обвиняют?

Предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, ограничены лимитом доходов от предпринимательской деятельности. В 2022 году этот лимит составлял 219,2 млн.руб./год. Если сумма доходов превысит этот лимит, то предприниматель обязан перейти на общий режим налогообложения, предполагающий уплату НДС, НДФЛ и имущественных налогов.

Ясное дело, что никому этого не хочется. И блогеры в этом смысле не исключение. Для этого открываются подконтрольные юридические лица и ИП, также на УСН. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, распределяются межу аффилированными лицами, и основной выгодоприобретатель вписывается в лимит доходов по своему ИП (или ООО). Другие участники схемы также платят налоги по выгодным ставкам, предназначенным для малого бизнеса.

Сразу отмечу, что само по себе дробление не является преступлением. Крупный бизнес часто функционирует в формате группы компаний. Но если в дроблении нет никакой другой экономической цели, кроме как уклонения от налогов, то дробление признается незаконным. В случае с Блиновской это именно так.

Каким же образом налоговики вскрывают подобные схемы:

Основной флагман показывает в отчетности доходы, близкие к предельным значениям.

Подконтрольные ИП и ЮЛ, получающие деньги за определенные услуги, фактически не ведут самостоятельную деятельность. У них нет своих сайтов в Интернете и продающих страничек в соцсетях. Нет персонала и своих уникальных подрядчиков (либо же работники и подрядчики одинаковые на всю группу компаний).

Деньги со счетов подконтрольных лиц быстро обналичиваются. Нет расходов, связанных с предпринимательской деятельностью (реклама, оплата труда, аренда, канцтовары и т.д.).

На сайтах флагмана (или в соцсетях) демонстрируются объекты, чья стоимость не сопоставима с цифрами по декларации. В открытых источниках флагман указывает объемы продаж, и иные достижения, не вписывающиеся в лимит доходов по УСН.

На всю группу компаний единая бухгалтерия, юридический и HR-отделы. Ввиду своей несамостоятельности подконтрольные лица не могут иметь собственных служб общехозяйственного и коммерческого назначения. Флагман закрывает все эти потребности своими силами.

Чтобы подвести доказательную базу, налоговики также проводят опросы свидетелей (сотрудников, подрядчиков и партнеров флагмана). Налоговики умеют это делать не хуже правоохранителей. А поскольку сумма неуплаченных налогов слишком велика, то этим вопросом уже занимаются специально обученные люди из прокуратуры.

И уж будьте спокойны, любой физик в «разговоре» с компетентным сотрудником расскажет не только то, что было на самом деле, но и то, что было по его мнению.

Таким образом, вскрытие подобных схем — это «скучный вторник» для налоговиков. Все алгоритмы описаны и задокументированы. Все действия многократно отработаны и отлажены. Цифровых платформ у налоговой службы – вагон и три тележки. Все они заточены на поиск «гениальных» схем по уклонению от уплаты налогов.

Я уверена, мы еще не раз услышим о громких налоговых делах в этом году. А вы что думаете?

Anastasia.buhcentr

Anastasia.buhcentr

Бухгалтер

1 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro
    28 минут назад

    Ирина

    Столько лет их не трогали, а сейчас вдруг начали... Однозначно совпадение!

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