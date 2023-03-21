Суд взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа половину ее зарплаты через год после расторжения брака. Почему это произошло?

Есть такая шутка: «зарплата жены – это ее зарплата. А зарплата мужа – это семейный бюджет».

Далее история о том, почему Семейный кодекс иначе толкует эту шутку.

Иван и Виктория находились в браке с 2010 года. Но 8 марта 2018 года супруги решили прекратить брачные отношения.

Разъехавшись, они подали в суд заявление о расторжении брака, и 1 августа 2018 года суд их развел.

В период совместной жизни Виктория работала в организации, которая задолжала ей зарплату с июля 2017 по март 2018 года.

Добровольно организация деньги не выплачивала, Виктории пришлось обращаться в суд.

В мае 2019 года, то есть через год после того как супруги стали бывшими, областной суд подтвердил решение районного суда, который взыскал в пользу Виктории долг по зарплате в сумме почти 3 миллиона рублей.

В июне того же года бывший работодатель Виктории исполнил решение суда и выплатил долг. О решении суда узнал бывший супруг и заявил свои претензии на половину зарплаты Виктории.

Получив отказ, бывший муж посчитал себя несправедливо обиженным и подал иск о разделе имущества, желая взыскать 1,5 миллиона рублей.

Однако, решением Мещанского районного суда г. Москвы от 14 августа 2019 г. было отказано в удовлетворении требований Ивана. Не помогло изменить мнение судей ни апелляционная, ни кассационная жалоба.

Все три судебных инстанции были непреклонны: деньги Виктория получила после расторжения брака, соответственно, Иван претендует на них незаконно.

Добравшись до Верховного Суда, дело получило неожиданный поворот.

Судьи высокой инстанции так объяснили свое решение. Далее, цитата:

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (пункты 1 и 2 статьи 34 Семейного кодекса РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Районным судом было установлено и ответчиком не оспаривалось, что спорные денежные средства являлись доходом от трудовой деятельности, осуществляемой Викторией в период брака с истцом. Отказывая в иске Ивану суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась Викторией в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе на основании статей 38, 39 Семейного кодекса РФ.

Проще говоря, Верховный Суд указал, что при разделе имущества необходимо обращать внимание не только на то, когда начисленная заработная плата реально поступила супругу, а на то, когда, в соответствии с трудовым договором, она должна была поступить.

А так как выплаченная Виктории зарплата должна была поступить в семейный бюджет еще в период их брака с Иваном, то бывший супруг вправе претендовать на половину от этой суммы даже через год после официального расторжения брака.

Источник: Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2021 г. N 5-КГ21-101-К2

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