Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип ivkin.nikita.r@gmail.com
ivkin.nikita.r@gmail.com
Уставный капитал

Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?

Чаще всего на входе бизнес-партнеры клянутся друг другу в любви и верности, извлечению прибыли в горе и радости, но потом начинаются взаимные претензии и склоки (корпоративный конфликт). Сегодня я расскажу о том, можно ли запретить мажоритарному участнику продать долю в ООО на примере одного из дел, рассмотренных Верховным Судом.
72
Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?
Чтобы ООО достигло успеха, надо относиться к "соучастникам" как к семье

Продажа доли в ООО — один из самых сложных вопросов корпоративного права, и в апреле 2023 Верховный Суд вынес важное определение по этой теме.

Что случилось?

В ООО «Полифарм» было три участника – Пукалов К.Г. с долей 75%, Филатова И.В. с долей 12,5% и Рубцова К.И. с долей 12,5%. Пукалов решил продать 6% от своей доли Тюрину А.А. и Михеевой А.А.

Предварительно Пукалов предложил свою долю старым участникам, но те отказались и не воспользовались своим преимущественным правом. Если бы перед продажей он этого не сделал, то другие участники могли бы потребовать перевести права и обязанности покупателя на себя.

При этом пункт 10.3 устава Полифарма предусматривал, что:

Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли или части доли в уставном капитале третьим лицам допускается с согласия остальных участников.

После того, как другие участники отказались от покупки части доли мажоритарного участника, Пукалов продал ее Тюрину и Михеевой, и они стали участниками Полифарма.

Рубцова новым участникам была не рада и решила подать иск о признании договора продажи долей недействительным. Она посчитала, что договор был направлен на то, чтобы искусственно увеличить число участников общества и захватить корпоративный контроль над обществом, ведь в этом обществе каждый участник обладал одним голосом на собрании участников. Это необычно, ведь закон предусматривает, что голоса распределяются пропорционально доле в обществе, но если все участники не против, то можно распределять голоса и по-другому.

В судебном заседании Пукалов настаивал на том, что он купил долю в Полифарме в 2016 году, с тех пор никому из участников не выплачивались дивиденды, и участники финансировали общество из своего кармана. Другие участники от покупки доли отказались, и Пукалов продал 6% от своей доли за 10 млн рублей, подтвердив передачу денег расписками, что само по себе немного подозрительно.

Пукалов обосновал свое право продать часть доли в Полифарме тем, что другие участники не согласились ее купить, а запрет на продажу доли без согласия других участников не может действовать вечно. Иначе получится, что участник, желающий продать свою долю, окажется заперт в обществе и не сможет вернуть свои инвестиции.

Позиция нижестоящих судов

Не мудрствуя лукаво, суды отказали в удовлетворении требований, указав, что:

Предусматриваемые уставом правила не могут противоречить существу законодательного регулирования товарищеского соглашения, которое заключается, в том числе в недопустимости ситуации, при которой участнику запрещается выход из общества без возможности возврата своих инвестиций, либо продажа его доли по рыночной цене, в случае отказа покупки доли другими участниками.

Суды отметили, что запрет на продажу доли (необходимость получения согласия) допустимы, но только на разумный срок. Например, таким сроком может стать прогнозируемый период окупаемости или срок разработки технологии (присмотритесь к этому правилу, если вы — фаундер и боитесь, что партнер покинет вас раньше времени).

Филатова и Рубцова отказались покупать части доли Пукалова и не дали согласия на продажу доли третьим лицам, «заперев» его в обществе, что суды посчитали недопустимым. При этом положение устава общества, которое разрешало продать долю на сторону, суды признали недействительным.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд посчитал, что нижестоящие суды в деле не разобрались, так как Пукалов не был заперт в обществе, ведь устав Полифарма предусматривал обязанность общества купить у участника долю или часть доли, если другие участники отказались от ее приобретения.

Значит, вместо того, чтобы продавать долю на сторону и захватывать корпоративный контроль, вводя в состав общества новых участников , которых Пукалов сам же и выбрал, он должен был продать часть своей доли обществу.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что если участники общества не согласны с тем, что Пукалов продал свою долю на сторону без их согласия, то им доступен иск о передаче доли или части доли обществу. Это специальный способ защиты права и требовать признания сделки недействительной здесь нельзя.

Верховный Суд отменил акты нижестоящих судов и на новом рассмотрении поставил перед Арбитражным судом г. Москвы такие вопросы:

  • о передаче Полифарме купленных Тюриным и Михеевой долей.

  • о возврате Тюрину и Михеевой уплаченной ими цены долей за счет Пукалова.

  • о выплате Пукалову действительной стоимости доли.

Что мы можем вынести из этого дела?

Мы не знаем, по каким критериям Верховный Суд выбирает себе дела, но из этого спора можно вынести несколько интересных позиций:

  • В уставе можно запретить продавать долю в обществе на сторону или поставить возможность такой продажи в зависимости от согласия других участников.

  • Срок такого запрета необязательно должен быть определен, если устав предусматривает возможность продажи доли обществу.

  • Тем не менее такой срок лучше предусмотреть и определить его если не временными рамками, то какими-то обстоятельствами, которые наступят в будущем.

  • Если вы распределяете голоса в обществе по принципу «один участник – один голос», то устав обязательно должен предусматривать запрет на отчуждение доли третьим лицам, ведь иначе захват корпоративного контроля самым расторопным участником – дело времени.

Меня зовут Никита Ивкин, я занимаюсь судебными спорами и помогаю клиентам с вопросами интеллектуального права и персональных данных. Буду рад, если вы подпишитесь на мой канал.

ivkin.nikita.r@gmail.com

ivkin.nikita.r@gmail.com

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Блокировка счетов

    Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы

    Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.

    Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы
    16
    Логотип ivkin.nikita.r@gmail.com
    ivkin.nikita.r@gmail.com
    Уставный капитал

    Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?

    Чаще всего на входе бизнес-партнеры клянутся друг другу в любви и верности, извлечению прибыли в горе и радости, но потом начинаются взаимные претензии и склоки (корпоративный конфликт). Сегодня я расскажу о том, можно ли запретить мажоритарному участнику продать долю в ООО на примере одного из дел, рассмотренных Верховным Судом.

    Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?
    72
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схема: подкуп арбитражного управляющего

    В продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    Субсидиарная ответственность. Схема: подкуп арбитражного управляющего
    82
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Банкротство физических лиц

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.

    Рассмотрим обособленный спор в рамках дела о банкротстве физического лица. Сделка по продаже принадлежавших должнику бездокументарных акций и последующая сделка дарения тех же акций были признаны недействительными.

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.
    38
    Логотип Такском
    Такском
    ЭДО

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

    В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества
    71
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?

    Михаил делает кошачьи домики и меховые игрушки, но не понимает, каких товаров продавать больше. Можно следовать методу проб и ошибок, а можно рассчитать маржинальную прибыль. Расскажем и покажем на примере, что такое маржинальная прибыль, как её считать и как она поможет оптимизировать ассортимент.

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?
    74
    Налог на имущество

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения

    Из этого мини-курса вы узнаете:что является налоговой базой по налогу на имущество;на основании чего формируются сообщения по имущественным налогам;как сообщение отправляется налогоплательщику;что будет если сумма налога не совпадает с уплаченной.

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

    В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?
    121
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

    Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?
    137
    Читать еще