Запретить мажоритарному участнику продать часть доли в ООО — миссия невыполнима?

Чаще всего на входе бизнес-партнеры клянутся друг другу в любви и верности, извлечению прибыли в горе и радости, но потом начинаются взаимные претензии и склоки (корпоративный конфликт). Сегодня я расскажу о том, можно ли запретить мажоритарному участнику продать долю в ООО на примере одного из дел, рассмотренных Верховным Судом.

Продажа доли в ООО — один из самых сложных вопросов корпоративного права, и в апреле 2023 Верховный Суд вынес важное определение по этой теме.

Что случилось?

В ООО «Полифарм» было три участника – Пукалов К.Г. с долей 75%, Филатова И.В. с долей 12,5% и Рубцова К.И. с долей 12,5%. Пукалов решил продать 6% от своей доли Тюрину А.А. и Михеевой А.А.

Предварительно Пукалов предложил свою долю старым участникам, но те отказались и не воспользовались своим преимущественным правом. Если бы перед продажей он этого не сделал, то другие участники могли бы потребовать перевести права и обязанности покупателя на себя.

При этом пункт 10.3 устава Полифарма предусматривал, что:

Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли или части доли в уставном капитале третьим лицам допускается с согласия остальных участников.

После того, как другие участники отказались от покупки части доли мажоритарного участника, Пукалов продал ее Тюрину и Михеевой, и они стали участниками Полифарма.

Рубцова новым участникам была не рада и решила подать иск о признании договора продажи долей недействительным. Она посчитала, что договор был направлен на то, чтобы искусственно увеличить число участников общества и захватить корпоративный контроль над обществом, ведь в этом обществе каждый участник обладал одним голосом на собрании участников. Это необычно, ведь закон предусматривает, что голоса распределяются пропорционально доле в обществе, но если все участники не против, то можно распределять голоса и по-другому.

В судебном заседании Пукалов настаивал на том, что он купил долю в Полифарме в 2016 году, с тех пор никому из участников не выплачивались дивиденды, и участники финансировали общество из своего кармана. Другие участники от покупки доли отказались, и Пукалов продал 6% от своей доли за 10 млн рублей, подтвердив передачу денег расписками, что само по себе немного подозрительно.

Пукалов обосновал свое право продать часть доли в Полифарме тем, что другие участники не согласились ее купить, а запрет на продажу доли без согласия других участников не может действовать вечно. Иначе получится, что участник, желающий продать свою долю, окажется заперт в обществе и не сможет вернуть свои инвестиции.

Позиция нижестоящих судов

Не мудрствуя лукаво, суды отказали в удовлетворении требований, указав, что:

Предусматриваемые уставом правила не могут противоречить существу законодательного регулирования товарищеского соглашения, которое заключается, в том числе в недопустимости ситуации, при которой участнику запрещается выход из общества без возможности возврата своих инвестиций, либо продажа его доли по рыночной цене, в случае отказа покупки доли другими участниками.

Суды отметили, что запрет на продажу доли (необходимость получения согласия) допустимы, но только на разумный срок. Например, таким сроком может стать прогнозируемый период окупаемости или срок разработки технологии (присмотритесь к этому правилу, если вы — фаундер и боитесь, что партнер покинет вас раньше времени).

Филатова и Рубцова отказались покупать части доли Пукалова и не дали согласия на продажу доли третьим лицам, «заперев» его в обществе, что суды посчитали недопустимым. При этом положение устава общества, которое разрешало продать долю на сторону, суды признали недействительным.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд посчитал, что нижестоящие суды в деле не разобрались, так как Пукалов не был заперт в обществе, ведь устав Полифарма предусматривал обязанность общества купить у участника долю или часть доли, если другие участники отказались от ее приобретения.

Значит, вместо того, чтобы продавать долю на сторону и захватывать корпоративный контроль, вводя в состав общества новых участников , которых Пукалов сам же и выбрал, он должен был продать часть своей доли обществу.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что если участники общества не согласны с тем, что Пукалов продал свою долю на сторону без их согласия, то им доступен иск о передаче доли или части доли обществу. Это специальный способ защиты права и требовать признания сделки недействительной здесь нельзя.

Верховный Суд отменил акты нижестоящих судов и на новом рассмотрении поставил перед Арбитражным судом г. Москвы такие вопросы: о передаче Полифарме купленных Тюриным и Михеевой долей.

о возврате Тюрину и Михеевой уплаченной ими цены долей за счет Пукалова.

о выплате Пукалову действительной стоимости доли.

Что мы можем вынести из этого дела?

Мы не знаем, по каким критериям Верховный Суд выбирает себе дела, но из этого спора можно вынести несколько интересных позиций:

В уставе можно запретить продавать долю в обществе на сторону или поставить возможность такой продажи в зависимости от согласия других участников.

Срок такого запрета необязательно должен быть определен , если устав предусматривает возможность продажи доли обществу.

Тем не менее такой срок лучше предусмотреть и определить его если не временными рамками, то какими-то обстоятельствами, которые наступят в будущем.

Если вы распределяете голоса в обществе по принципу «один участник – один голос», то устав обязательно должен предусматривать запрет на отчуждение доли третьим лицам, ведь иначе захват корпоративного контроля самым расторопным участником – дело времени.

Меня зовут Никита Ивкин, я занимаюсь судебными спорами и помогаю клиентам с вопросами интеллектуального права и персональных данных. Буду рад, если вы подпишитесь на мой канал.