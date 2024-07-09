Зачем нужен МКАС? Преимущества

В комментариях под прошлым постом выразили мнение, что МКАС — «помойка», которая ничем не отличается от государственных судов. Про эффективность правосудия по экономическим спорам я уже писал (все очень даже неплохо, если спор не касается интересов компаний с государственным участием), теперь расскажу про «российский» арбитраж.

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) — это действующее арбитражное учреждение (третейский суд) при Торгово-промышленной палате РФ. МКАС может рассматривать споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей.

Почему стороны выбирают МКАС, а не, например, LCIA? Дело тут чаще всего не в том, что одно учреждение независимое, а другое нет, а в том, что:

1️⃣ Решение МКАС проще исполнить в РФ

Если активы должника находятся в РФ, то МКАС будет лучшим местом для разрешения спора, ведь в этом случае решение не нужно признавать по Нью-Йоркской конвенции, процедура ограничивается получением исполнительного листа.

При этом за границей такое решение также можно признать, и риски здесь существенно ниже, чем при попытке признания решения иностранного арбитража в РФ — вам не откажут из-за того, что проект финансировался за счет государственных средств и прочего «публичного порядка».

2️⃣ Риск получить антиисковый запрет для МКАС минимален

Относительно новый тренд в параллельных процессах — антиисковые запреты. В этой ситуации оппонент обращается с иском в российский суд и в качестве обеспечительных мер требует запретить вам подавать иски в иностранные арбитражи или продолжать арбитражное разбирательство.

Российские суды охотно принимают такие обеспечительные меры, поэтому ваша арбитражная оговорка может обратиться в ничто и придется судиться в государственном суде. А вы явно этого не хотите, когда на входе заключаете арбитражное соглашение, поэтому оговорка в пользу МКАС поможет остаться вам внутри арбитража — вероятность вынесения антиискового запрета в этом случае минимальна (если вообще есть).

3️⃣ Российским клиентам комфортнее в МКАС

Можно долго ругаться на то, куда идет право в РФ (и справедливо), но я — юрист по российскому праву, и большинство моих клиентов — российские компании.

Для таких клиентов процедура в МКАС выглядит намного понятнее, чем в иностранных арбитражах: знакомые (в хорошем смысле) арбитры, локальные консультанты, нет сомнений, что и те, и другие разбираются в российском праве, говорят на русском языке.