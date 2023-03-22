Отсутствие налоговой культуры в России: причины и следствия

Исторические причины

До перехода к рыночной экономике понятий «налоговая культура» и «налогоплательщик» в России не было вообще. Зарплату граждане получали от государства, а налоги из нее удерживались принудительно. Разумеется, у людей не сформировалось отношение к налогам как к положительному явлению: напротив, многие недоумевали, почему государство выплачивает работникам деньги и само же удерживает часть из них. Понятию ответственности за уплату налогов и просто неоткуда было взяться.

С развитием рыночной экономики в стране стали появляться первые предприниматели и коммерческие организации. Однако работать им было очень тяжело: налоговое законодательство находилось в зачаточном состоянии, некоторые его положения просто копировались из законов западных стран, а государство постоянно проводило налоговые реформы, которые лишь ухудшали уровень жизни.

Для населения страны это стало своего рода шоковой терапией – наравне с огромным количеством социальных проблем и бедственным материальным положением. Разумеется, в таких условиях налоговая культура не могла сформироваться в полной мере.

Отношение населения к налогам

Как следствие, в отсутствии налоговой культуры играет роль предвзятость граждан к системе налогов и распространенные стереотипы о том, что налоги не несут ничего положительного. Действительно, одно дело – когда у вас есть лишь обязанность отдавать часть денег государству, другое – когда вы знаете о налоговых преференциях, льготах и выгоде от уплаты налогов.

А выгода существует, и еще какая. Здесь уместно привести пример ситуации с транспортной компанией, которая занимается грузоперевозками.

Водитель компании нарушил правила дорожного движения: масса его транспорта с грузом превышала допустимую на определенном участке дороги. Организации выписали штраф в размере около 250 000 рублей. А в итоге, после консультации руководителя с контролирующим органом, снизили до 5000 рублей. Именно благодаря тому, что компания – добросовестный налогоплательщик. Выгода налицо!

И это всего лишь одна подобная история. На деле, преимуществ у своевременной уплаты налогов гораздо больше, чем зачастую кажется физлицам и предпринимателям.

Отношение налоговых органов к налогам

Конечно, печальная ситуация с налоговой культурой сложилась в том числе из-за жесткости системы. Ни для кого не секрет, что задачи у налогоплательщиков и налоговых органов – максимально разные. Иногда последние даже перегибают палку и пытаются вмешаться в финансово-хозяйственную деятельность бизнеса, несмотря на то, что это – явное нарушение принципа свободы предпринимательства.

Итог очевиден: бизнес старается подойти к налоговым обязательствам так, чтобы заплатить как можно меньше, а то и вообще уводит свое дело в теневой рынок; а налоговые органы – так, чтобы взыскать с бизнеса как можно больше средств. Да еще и штраф наложить, если получится.

Нашумевший пример с табачными компаниями наглядно показывает, как предприниматели действуют, допустим, в случае ожидаемого увеличения налоговой ставки. Заранее зная о скором повышении ставки акциза на табачные изделия, эти компании экстренно нарастили объем производства и отправили продукцию в торговые дома. Те, в свою очередь, продали ее в торговые сети уже после повышения ставки – но по прежним ценам.

Что делать для развития налоговой культуры

Налоговые отношения подразумевают участие двух сторон: граждан (т.е. налогоплательщиков) и государства. Чтобы налоговая культура укрепилась в стране как можно быстрее, обе стороны должны предпринимать определенные шаги.

Главное, что могут сделать налогоплательщики – начать менять своё отношение к системе. Чаще интересоваться, какую можно получить выгоду от уплаты налогов: в виде налоговых льгот, участия в программах господдержки и т.д.

Недавний пример: компания (представитель малого бизнеса) обратилась в лизинговую организацию, чтобы взять в аренду с последующим выкупом грузовики КАМАЗ. Государство, в рамках программы поддержки отечественного производителя, предоставило компании помощь в размере 600 000 рублей. Данный случай отлично показывает, как предприниматели могут сэкономить за счет уплаты налогов.

Государству же, в свою очередь, было бы неплохо принять целый комплекс мер для развития налоговой культуры.

1. Упрощать налоговое законодательство.

2. Совершенствовать механизм разрешения налоговых споров. В этом направлении уже происходят изменения к лучшему: например, за счет возможности досудебного урегулирования налоговых споров.

3. Улучшать качество исполнения налоговых процедур.

4. Повышать эффективность взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Сложно сказать наверняка, насколько это развито на данный момент: существуют как налоговые инспекции, открытые к общению с налогоплательщиками, так и те, в которых это не практикуется.

5. Повышать осведомленность граждан о налоговой системе (в частности, через медиа).

6. Развивать сферу налогового консультирования для населения и бизнеса. К примеру, далеко не все налогоплательщики знают, что можно всего раз обратиться к налоговому консультанту, чтобы получить полную информацию об уплате налогов, доступных льготах и программах господдержки для себя или своего бизнеса, и таким образом больше не волноваться о том, что недоплачивают или переплачивают что-либо.



7. Способствовать повышению престижа работы в налоговых органах. Сейчас наблюдается скорее обратная ситуация – как раз из-за напряженности в отношениях граждан с налоговой системой.

Разумеется, для полноценного становления налоговой культуры в России понадобится еще не один год. Однако это возможно: главное – грамотный подход и со стороны налогоплательщиков, и со стороны государства.

Меня зовут Татьяна Кныжова, я руководитель консалтинговой компании «Титул», налоговый консультант .