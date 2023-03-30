Единый налоговый счет : пришла пора познакомится поближе

На прошлой неделе ИФНС № 25 по г. Москве проводила вебинар на тему ЕНС и я хочу поделится с Вами информацией, полученной от налоговых экспертов.

С 1 января 2023 гражданине и организации перечисляют свои налоги по следующему единому алгоритму:

на единый налоговый счет, открытый в Управлении Федерального казачества по Тульской области. Полные реквизиты ЕНС выложены на сайте nalog.ru;

одним платежом;

по единому сроку – 28 число.

Что это означает?

Во-первых, все налоговые платежи, которые администрируют налоговые органы, теперь отражаются на отдельном казначейском счете в Управлении Федерального казачества по Тульской области.

И не важно в каком регионе вы стоите на налоговом учете. То есть жители и организации Краснодара и Сочи уплачивают налоги на один и тоже счет в УФК по Тульской области.

Во-вторых, налогоплательщикам:

больше не нужно готовить отдельные платежные поручения на каждый налог: НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на УНП и ПСН, НДФЛ, акцизов и имущественных налоги.

все налоги за отчетный период суммируются и на общую сумму мы выпускаем одно, итоговое за период, платежное поручение.

В-третьих, установлена единая дата платежа уплаты всех налогов и взносов в 2023 – это 28 число.

Как же учитываются этот платеж на ЕНС?

Перечисленная нами сумма распределяется по видам налогов и обязательств с учетом следующей очередности :

недоимка начиная с наиболее раннего момента выявления,

налоги и авансовые платежи,

пени,

проценты,

штрафы.

Важно помнить: если денег на ЕНС недостаточно для покрытия всех обязательств и сроки уплаты по ними совпадают , то единый налоговый платеж распределится пропорционально суммам таких обязательств.

На ЕНС формируется общий баланс по расчетам с бюджетом – сальдо.

А для того , чтобы ЕНС нашего лицевого счета в налоговом органе «понял» , в каком размере следует отразить начисление по видам конкретных налог, разработан механизм подачи Уведомлений исчисленных суммах налогов и взносов. Срок подачи Уведомлений – до 25 числа каждого месяца.

С 01.01.2023 мы подаем или уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов или налоговую декларацию, в зависимости от месяца.

На основании данных из этих документов на ЕНС фиксируются налоговые обязательства по уплате конкретного налога или взноса.

Также:

На ЕНС формируется совокупная налоговая обязанность, которая подразумевает под собой все налоговые обязательства налогоплательщика на конкретную дату.

Сальдо ЕНС может быть:

положительным, когда общая сумма, перечисленная в качестве ЕНП, больше совокупной обязанности по уплате налогов и сборов,

отрицательным,

нулевым.

Мы работаем в программе 1С, уведомления исчисленных суммах налогов для отправки в налоговый орган формируются там. В план счетов бухгалтерского учета в 1С добавлен новый балансовый счет:

68.90 – «Единый налоговый счет».

Поэтому важно знать, что в 1С :

все уплаты ЕНС в 1С проводятся по балансовому счету № 68.90 «Единый налоговый счет».

проводки для отражения уплаты налогов через ЕСН отражаются в следующем порядке: Д-т 68.90 К- т 51 – перечислен единый налог платеж.



И что интересно, с 01 января 2023 в 1С:

именно Уведомление является «средством платежа» для налогов и сборов при отражении записи об уплате налога в бюджет, то есть корреспонденция счетов между отдельным налогом или взносом по балансовому счету № 68, № 69 и сч.51 больше не используется.

Вместо счета 51 мы теперь используем счет № 68.90, который формирует корректные проводки, если Уведомление о исчисленных суммах налогов заведено Вами в 1С «Бухгалтерия» для отправки в ИФНС по сроку – до 25 числа.

Так выглядит запись по уплате налога в 2023 в программе 1С

Проиллюстрирую это на проводках:

Д – т 44.01 К-т 69.09 – начислены страховые взносы в 2023.

Д-т 69.09 К-т 68.90 – уплачен единый налоговый платеж в части страховых взносов.

Удобно ли это? От себя могу сказать одно: пока это не привычно, но интересно и необычно.

Какое еще влияние на деятельность физических и юридических лиц можно отметить от введения ЕНС с 1 января 2023?

Изменились сроки:

1 день – для разблокировки счета,

1 день – на возврат переплаты налогов.

Важно также знать: положительным сальдо на вашем ЕСН теперь можно поделиться с другим лицом, подав заявление по соответствующей форме через ТКС.

Таким образом, с 1 января 2023 г. каждый из нас вступил в новую парадигму налоговых взаимоотношений: единый налоговый счет, единый налоговый платеж и совокупная налоговая обязанность.

Лично я нахожусь в статусе перехода или привыкания к ним. Не могу сказать, что это дается легко, вовсе нет, однако, на мой взгляд – это процесс о развитии технологий учетных систем, совершенствовании налоговых процессов, о движении вперед.

Как сказал классик : «Смысл жизни нашей – непрерывное движение».

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