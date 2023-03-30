Единый налоговый счет : пришла пора познакомится поближе

На прошлой неделе ИФНС № 25 по г. Москве проводила вебинар на тему ЕНС и я хочу поделится с Вами информацией, полученной от налоговых экспертов.
С 1 января 2023 гражданине и организации перечисляют свои налоги по следующему единому алгоритму:
на единый налоговый счет, открытый в Управлении Федерального казачества по Тульской области. Полные реквизиты ЕНС выложены на сайте nalog.ru;
одним платежом;
по единому сроку – 28 число.
Что это означает?
Во-первых, все налоговые платежи, которые администрируют налоговые органы, теперь отражаются на отдельном казначейском счете в Управлении Федерального казачества по Тульской области.
И не важно в каком регионе вы стоите на налоговом учете. То есть жители и организации Краснодара и Сочи уплачивают налоги на один и тоже счет в УФК по Тульской области.
Во-вторых, налогоплательщикам:
больше не нужно готовить отдельные платежные поручения на каждый налог:
НДС,
налога на прибыль,
страховых взносов,
налога на УНП и ПСН, НДФЛ,
акцизов и имущественных налоги.
все налоги за отчетный период суммируются и на общую сумму мы выпускаем одно, итоговое за период, платежное поручение.
В-третьих, установлена единая дата платежа уплаты всех налогов и взносов в 2023 – это 28 число.
Как же учитываются этот платеж на ЕНС?
Перечисленная нами сумма распределяется по видам налогов и обязательств с учетом следующей очередности :
недоимка начиная с наиболее раннего момента выявления,
налоги и авансовые платежи,
пени,
проценты,
штрафы.
Важно помнить: если денег на ЕНС недостаточно для покрытия всех обязательств и сроки уплаты по ними совпадают , то единый налоговый платеж распределится пропорционально суммам таких обязательств.
На ЕНС формируется общий баланс по расчетам с бюджетом – сальдо.
А для того , чтобы ЕНС нашего лицевого счета в налоговом органе «понял» , в каком размере следует отразить начисление по видам конкретных налог, разработан механизм подачи Уведомлений исчисленных суммах налогов и взносов. Срок подачи Уведомлений – до 25 числа каждого месяца.
С 01.01.2023 мы подаем или уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов или налоговую декларацию, в зависимости от месяца.
На основании данных из этих документов на ЕНС фиксируются налоговые обязательства по уплате конкретного налога или взноса.
Также:
На ЕНС формируется совокупная налоговая обязанность, которая подразумевает под собой все налоговые обязательства налогоплательщика на конкретную дату.
Сальдо ЕНС может быть:
положительным, когда общая сумма, перечисленная в качестве ЕНП, больше совокупной обязанности по уплате налогов и сборов,
отрицательным,
нулевым.
Мы работаем в программе 1С, уведомления исчисленных суммах налогов для отправки в налоговый орган формируются там. В план счетов бухгалтерского учета в 1С добавлен новый балансовый счет:
68.90 – «Единый налоговый счет».
Поэтому важно знать, что в 1С :
все уплаты ЕНС в 1С проводятся по балансовому счету № 68.90 «Единый налоговый счет».
проводки для отражения уплаты налогов через ЕСН отражаются в следующем порядке:
Д-т 68.90 К- т 51 – перечислен единый налог платеж.
И что интересно, с 01 января 2023 в 1С:
именно Уведомление является «средством платежа» для налогов и сборов при отражении записи об уплате налога в бюджет, то есть корреспонденция счетов между отдельным налогом или взносом по балансовому счету № 68, № 69 и сч.51 больше не используется.
Вместо счета 51 мы теперь используем счет № 68.90, который формирует корректные проводки, если Уведомление о исчисленных суммах налогов заведено Вами в 1С «Бухгалтерия» для отправки в ИФНС по сроку – до 25 числа.
Проиллюстрирую это на проводках:
Д – т 44.01 К-т 69.09 – начислены страховые взносы в 2023.
Д-т 69.09 К-т 68.90 – уплачен единый налоговый платеж в части страховых взносов.
Удобно ли это? От себя могу сказать одно: пока это не привычно, но интересно и необычно.
Какое еще влияние на деятельность физических и юридических лиц можно отметить от введения ЕНС с 1 января 2023?
Изменились сроки:
1 день – для разблокировки счета,
1 день – на возврат переплаты налогов.
Важно также знать: положительным сальдо на вашем ЕСН теперь можно поделиться с другим лицом, подав заявление по соответствующей форме через ТКС.
Таким образом, с 1 января 2023 г. каждый из нас вступил в новую парадигму налоговых взаимоотношений: единый налоговый счет, единый налоговый платеж и совокупная налоговая обязанность.
Лично я нахожусь в статусе перехода или привыкания к ним. Не могу сказать, что это дается легко, вовсе нет, однако, на мой взгляд – это процесс о развитии технологий учетных систем, совершенствовании налоговых процессов, о движении вперед.
Как сказал классик : «Смысл жизни нашей – непрерывное движение».
Поделитесь вашим мнением:
Как у вас проходит адаптация к новым налоговым явлениям – ЕНП и ЕСН?
Что было самым простым или наоборот самым сложным в этом переходе?
Как это отразилось на Вашей работе?