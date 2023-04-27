Профессии будущего: о чем меня заставил задуматься фильм «ВЫЗОВ»

На прошлой неделе в кинотеатрах России состоялась премьера кинокартины «Вызов». Это первый художественный фильм в истории киноиндустрии, снятый в космосе. Как думаете какие еще профессии будут объединяться со временем?

На прошлой неделе в кинотеатрах России состоялась премьера кинокартины «Вызов». Это первый художественный фильм в истории киноиндустрии, снятый в космосе.

История, показанная на экране, мне показалась интересной. Скажу больше: познавательной.

Для меня это фильм – отличная профориентация на тему работы хирурга, виртуальная экскурсия в ЦУП и МКС,и пример того, как в настоящем зарождаются профессии будущего.

Итак, обо всем по-порядку

По сюжету картины мы попадаем в повседневную жизнь современного хирурга, Жени, которую исполняет Юлия Пересильд.

Жизнь главной героини состоит из той же последовательности событий, как и у каждого из нас: «Работа-дом-родительские обязанности». Однако, с той лишь разницей, что степень ответственности на работе у всех разный.

И у хирурга Жени, которая на работе делает операции на сердце, есть свои другие заботы и обязанности: успеть прийти в школу дочери, перевести маме деньги, находясь в метро, через онлайн приложение (онлайн магия!), не отвлекаться на личные чувства и сдерживать себя при общении с давним другом и коллегой Владом.

Перед нами на экране распахивает свои двери Роскосмос и уважаемый Центр управления полетами России – ЦУП. Для меня это место откликается, как Центр главной космической силы .

Во времена моего детства ЦУП часто показывали на телевидении и, как правило, в одной локации, в одном помещении, где около полусотни людей работали за компьютерами, координируя работу космической станции.

В фильме мы видим и величественное здание Роскосмоса, и его просторные холлы и лестницы, интерьеры кабинетов руководителей, и ЦУП.

Мы посещаем вместе с героями фильма Центр подготовки космонавтов: большие ангары и залы, где расположены космические тренажеры. Причем стены основного зала украшены панно с изображение С.П. Королева, величайшего советского конструктора и Ю. Гагарина.

Точно подобранный декор, как дань памяти великим соотечественникам, заставляет снова восхищаться и очаровываться этим местом космической силы.

В фильме показана история о решении нестандартной задачи, тот самый вызов: провести хирургическую операцию в космосе в условиях невесомости, без профессиональных ассистентов хирурга, без нужного оборудования. Цена ошибки — жизнь космонавта.

Мы видим, как человеческий талантливый ум решает эти задачи. Через споры внутри команды ЦУП, через сомнения и веру в профессионализм хирургов, через настойчивость главной героини и ее уверенности в своих действиях, верности долгу в профессии.

Это тот самый случай, когда вам не верили 99% окружающих, и лишь 1% верил. И этого 1% достаточно для выпавшего шанса, чтобы сделать невозможное возможным.

Женя успешно проводит операцию на орбите, хотя перед этим в ЦУП ей никто не верил и поэтому не разрешал завершить хирургическое вмешательство, которые оказалось более длительным, чем ожидалось. В итоге, осторожно, спойлер, все заканчивается успешно.

После возвращения на Землю, главный конструктор, которого исполняет В. Машков, предлагает Жене подумать о новом направлении в хирургии «Космической хирургии» и возглавить его, на что главная героиня фильма кратко ответила: «Я подумаю».

После просмотра фильма я задумалась: у нас на глазах рождается новая профессия «космический хирург».

То есть, вызов нестандартных обстоятельств создал условия для появления новой специальности, тем самым соединив профессию «хирурга и космонавта».

А какие еще профессии будут объединяться со временем?

На мой взгляд, это могут быть:

тестировщик + редактор текстов = тренер нейросетей;

психолог + врач = эксперт по психологии благополучия;

турагент + космос = менеджер по космическому туризму;

строитель + Луна = инженер по Лунной инфраструктуре;

бухгалтер + аналитик данных = Архитектор отчетности;

Вы задумывались об этом? Какие идеи к Вам приходили по этому поводу?

Я уверена, что фильм «Вызов» войдет в историю российского и мирового кинематографа: это первая художественная кинолента, снятая в космосе и по-космически красиво.