В серии постов расскажу простым языком о некоторых юридических рисках при организации общего дела с другом (партнером по бизнесу) и сформулирует рекомендации по работе с такими рисками. Часть 1: вмешательство супруга(и).

Начать бизнес с другом – просто. Сложнее остаться и с тем, и с другим.

Ведь бизнес – это, прежде всего, денежные отношения, принятие решений и ответственность за них (в том числе имущественная).

Поэтому бизнес и требует максимальной и четкой регламентации поведения его учредителей-партнеров и следования изначальным договоренностям.

Содержание

Фактура Последствия и риски Как работать с риском

1. Фактура

Если ваша совместная с другом компания создается в период официального брака вашего друга, то по общему правилу его доля в бизнесе будет являться совместным супружеским имуществом с его супругом/ой (иное можно установить в брачном договоре, но он продолжает быть в России скорее редкостью, чем повсеместным правилом для предпринимателей).

При этом супруг/а может инициировать раздел совместного супружеского имущества в любое время. Расторжение брака для этого вовсе не обязательно. А доля в компании - такое же имущество, как и любой другое, хоть и с некоторыми особенностями. Таким образом, супруг/а на законных основаниях вправе рассчитывать на ½ об общего совместного имущества. Хотя в некоторых случаях суд может изменить эту пропорцию в пользу того или иного супруга.

Расторжение брака не обязательно для раздела совместного супружеского имущества, в т.ч. и доли в бизнесе одного из супругов

2. Последствия и риски

Для того, чтобы доля в бизнесе не перешла супругу/е, ваша общая компания будет вынуждена выплатить ему/ей денежную компенсацию. Закон позволят для обществ с ограниченной ответственностью подобный размен: деньги вместо доли, как итог - доля супруга/и переходит к компании. Размер компенсации будет прямо зависеть от объема чистых активов компании (пропорционально).

Но что более важно – доля вашего друга в общей компании станет значительно уменьшиться (сократиться на ту часть, на которую претендовал супруг/а). Также уменьшиться и объем его прав на управление компанией, и прав на дивиденды.

Раздел супружеского имущества, где есть доля в бизнесе, = компания платит компенсацию супругу(е), а ваш друг-партнер теряет часть свой доли (право голоса и дивидендов)

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Несмотря на то, что супруг/а друга формально не является собственником доли в компании и не требует раздела общего супружеского имущества, но имеет возможность заблокировать некоторые важные корпоративные решения. И вам с другом придется согласовывать их.

Например, вы с другом решили ввести в компанию нового партнера. Но не через классическую куплю-продажу, когда вы и ваш друг продаете часть своих долей в компании новому партнеру. А альтернативным способом – компания увеличивает свой уставный капитал, и вот эту новую «прослойку» и выкупает новый партнер.

В результате супруг/а вашего друга может оспорить такую сделку в суде. Поскольку ее следствием может быть «размытие» долей основателей компании – вашей доли и доли вашего друга. А следовательно, происходит уменьшение совместного супружеского имущества и «размытие» доли супруга/и. И уже имеются подобные судебные кейсы об успешном оспаривании подобных сделок.

Даже если супруг не делит бизнес второго супруга, с первым придется согласовывать некоторые ключевые бизнес-решения и сделки

3. Как работать с риском

Приведу несколько рекомендаций (список не полный):

3.1. Брачный договор

Выводим конкретный бизнес (долю в нем) из совместного супружеского имущества в личное имущество одного из супругов.

Но не надо делать брачный договор, по которому всё имущество либо преобладающая его часть – одному супругу, а второму - ничего либо откровенные крохи и неликвид. Такой договор будет оспорен в суде.

3.2. Перенос активов и центра прибыли

Размер компенсации, которую ваша с другом общая компания выплатит его супругу/е за его/ее часть совместного супружеского имущества, зависит от объема чистых активов компании.

Сама собой напрашивается схема: основные активы заводить на другую фирму, которая не подвержена риску «раздела» (оборудование – в аренду, продажи – через агентскую схему или «торговый дом» и т.д.)

Тут хоть и возникает вторичный риск и необходимость обеспечить контроль (ваш и друга) за такими активами и центром прибыли, но он тоже решаемый.

3.3. Подмена бенефициара на номинального владельца

Делаем владельцем доли в компании не друга, а «номинального держателя». Например, вас, ваше юридическое лицо. Либо иностранную структуру, которая подконтрольна самому вашему другу.

Зависимость, которая возникает у друга перед вами, частично сглаживается с помощью специального сейфового соглашения (акционерного соглашения). По нему «номинальный владелец» будет обязан согласовывать ключевые управленческие решения с реальным бенефициаром под риском серьезного штрафа. А в критичной ситуации тот сможет перевести долю на другое свое доверенное лицо.

Однако следует помнить, что в определенных случаях выявить реального бенефициара хоть и крайне сложно, но все-таки можно в суде (юристы называют это красивым термином «снятие корпоративной вуали»).

Надеюсь, заметка будет полезна)

В следующем посте - Риск № 2: Наследники друга.

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