Какая доля в компании позволяет ее контролировать?

Для решения бизнес-задач не обязательно покупать компанию полностью и вот наглядный пример.

МТС Линк приобрела 51% в разработчике решений для видео-конференц-связи Vinteo. Эксперты рынка оценивают стоимость доли в 160-200 млн рублей

Как видим, для решения бизнес-задач не обязательно покупать компанию полностью. Доли в 51% конкретно МТС хватает для решения поставленных бизнес-задач.

От размера доли владения в компании зависит:

1. Уровень влияния на компанию

От стратегических решений по типу «чем компания занимается» и «какая у нас будет ценовая политика на производимый продукт», до операционных по типу «кого назначить директором» и «сколько будет получать кадровик».

2. Доля от чистой прибыли бизнеса

По общему правилу, ваша доля в прибыли соответствует вашей доли в уставном капитале (пакете акций): если у вас 25% уставного капитала – ваша доля в прибыли тоже 25%, а не 15 или 30.

Из этого правила есть исключение, но он нем ниже.

3. Уровень ответственности за долги компании

Если размер вашей доли позволяет контролировать компанию, то вы автоматически будете рассматриваться как персона, причастная к долгам компании в случае если та не может их погасить (то, что называют субсидиарная ответственность).



Т.е. при банкротстве компании кредиторы почти автоматически попытаются взыскать долг с вас лично. И не кредиторам, а вам придется доказывать в суде свою невиновность в банкротстве бизнеса.

Для наглядности сформулируем общие правила (исключения есть, но их меньше)

Доля 0,1 - 24%:

Подходит, если одновременно соблюдаются следующие условия:

Ваша единственная цель – стабильно получать часть прибыли этого бизнеса;

Вы не планируете вмешиваться в операционку этого бизнеса и его стратегию, кроме самых критичных случаев типа реорганизации бизнеса, его дробления на несколько компаний и т.п.;

Вам важно не отвечать по долгам этого бизнеса.

Доля 25 и 1 голос - 50%:

Вы не можете контролировать операционку в компании самолично, но можете сделать это в союзе с другими акционерами против группы других акционеров;

Мажоритарный акционер не может игнорировать ваше мнение по ряду ключевых моментов (например, изменение устава компании, увеличение ее уставного капитала, сделка с заинтересованностью этого самого мажоритария).

Ваша ответственность по долгам компании появляется на горизонте, но всё еще очень сильно зависит от конкретных обстоятельств

Доля 50% и 1 голос - 99%:

Вы уже можете назначать своего директора и через него контролировать всю операционку;

Именно вы решаете – когда и сколько прибыли распределить между акционерами;

Вам больше не важно мнение других акционеров (не нужно заручаться их согласием) для принятия большинства бизнес-решений в компании;

Ваша личная ответственность за долги бизнеса становится почти автоматической.

Доля 100%:

Полный контроль над бизнесом, возможность единолично решать судьбу бизнеса.

Любые риски и новые финансовые обязательства ложатся только на ваши плечи, разделить будет не с кем.

А теперь исключения:

Будет некоторая разница в объеме вашего влияния на бизнес в зависимости от того, доля это в ООО или в АО.

Вы можете менять уровень контроля над бизнесом не только размером доли, но и посредством специального Акционерного соглашения со всеми остальными акционерами этого бизнеса либо с частью акционеров.

Последний пункт очень важен, поскольку позволяет не тратить деньги на покупку большой доли, не быть формальным мажоритарием бизнеса, но по факту позволяет получить уровень контроля, бОльший чем размер формальной доли в нем.