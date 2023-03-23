Когда 20% > 80%. Или как российский акционер нокаутировал иностранного

2.1. Если в российской компании присутствует акционер из недружественной страны, то для такого акционера действуют особые Правила на случай, если он:

1) намерен провести сделку с долями/акциями компании (купить, продать, дать в залог и т.п.),

2) намерен совершить любое иное действие, которое позволит ему изменить условия управления российской компанией

2.2. В подобных случаях необходимо предварительно получить специальное разрешение правительственной комиссии

2.3. Латвия внесена в список недружественных стран.

Суд согласился с истцом (российским акционером), что латвийский акционер должен был получить разрешение прав.комиссии на смену директора

2.4. Такие Правила установлены Указом Президента № 618. Но второй пункт (из 2.1. выше) сформулирован там небезупречно и всегда вызывал, так сказать, плюрализм мнений – что подпадает под такое действие «изменение прав, позволяющих определять условия управления компанией»

На мой взгляд, смена директора компании безусловно влияет на управления компанией. С учетом размытой формулировки (выше) – скорее «да», чем «нет». Но многие юристы имеют иное мнение