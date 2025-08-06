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Владимир Данилевский
Ведение бизнеса
В каких случаях покупают компанию (юрлицо), а не ее актив — основной интерес покупателя?

В каких случаях покупают компанию (юрлицо), а не ее актив — основной интерес покупателя?

На примере покупки Т-Банком 5 зданий гостиницы «Турист» в Москве.

Как сообщает «Ъ», Т-Банк купил 5 зданий гостиницы "Турист" в Москве. Сумма сделки могла составить до 3 млрд руб. При этом объектом покупки стали не сами здания, а 5 юрлиц, которые владеют зданиями и землей под ними. Цель покупки - размещение кампуса университета банка.

Так что вполне очевидно, что объект покупки - здания и земля по под ними, а не компании (юрлица).

Как правило, покупка оболочки, а не напрямую самого актива происходит по нескольким причинам:

1. Для использования актива нужны специальные разрешения и лицензии

И такие разрешения/лицензии уже выданы на юрлицо, а оформлять новые — это время и пауза в деятельности актива. Да еще и не факт, что покупатель сможет такую лицензию получить.

Подобные сделки нередки при продаже месторождений полезных ископаемых, которые "отлеживаются" до появления интересного покупателя.

2. Для непрерывного использования актива нужны все элементы бизнеса: ресурсы и налаженные связи

И такие ресурсы уже заведены на юрлицо: гос\муниципальная аренда земли под зданиями, персонал, базы данных, поставщики энергии/сырья/т. п., длинные контракты на продажу продукта, который производит актив и т. д.

Подобные сделки случаются в реальном секторе экономике - в производстве материальной продукции.

3. Дивидендные и налоговые причины (или а кто именно должнен получить деньги)

В случаях, когда продается сам актив (н-р, объект недвижимости), покупная цена идет в компанию-продавца. А если для неё актив был единственным, т.е. после сделки компания становится пустышкой и больше не нужна бенефициару, то он сталкивается с задачей вывести деньги из компании. А это дополнительные расходы.

Если же продавать компанию (внутри которой актив), то покупную цену получает напрямую акционер компании (бенефициар).

4. Актив продается вместе с долгом

Но в силу неких причин не получается учесть этот долг в цене сделки либо из покупной цены погасить долг перед кредиторами. Например, досрочное погашение кредита запрещено, и кредитор не идет на уступки.

Предположу, что в случае с "Туристом" речь идет про № 3

Другие нюансы сделок купли-продажи бизнеса -

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Владимир Данилевский

Владимир Данилевский

Юрист

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