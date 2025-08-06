В каких случаях покупают компанию (юрлицо), а не ее актив — основной интерес покупателя?

Как сообщает «Ъ», Т-Банк купил 5 зданий гостиницы "Турист" в Москве. Сумма сделки могла составить до 3 млрд руб. При этом объектом покупки стали не сами здания, а 5 юрлиц, которые владеют зданиями и землей под ними. Цель покупки - размещение кампуса университета банка.

Так что вполне очевидно, что объект покупки - здания и земля по под ними, а не компании (юрлица).

Как правило, покупка оболочки, а не напрямую самого актива происходит по нескольким причинам: