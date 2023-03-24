Договор с иностранной компанией: на что обратить внимание?

Когда международные гиганты покинули российский рынок, открылось много перспективных ниш, которые готовы занять «дружественные» страны. Как импортировать из Китая и Эмиратов с минимальными юридическими рисками, читайте в нашей новой статье!

Ваш маленький бизнес на маркетплейсе наконец-то расправляет крылья и готов к настоящему импорту.

А может, вы – опытный бизнесмен с инновационным продуктом, готовый покорять зарубежный рынок.

Партнер найден, цены согласованы – перед вами проект договора.

Как, зачем и что проверять при заключении договора с иностранным партнёром?

Российское валютное законодательство меняется чаще, чем погода за окном. С 2024 года вступила в силу уже 68-я редакция Закона о валютном контроле. Про новые указы и постановления лучше вообще не думать.

Даже если вы профи в ВЭД (внешнеэкономической деятельности), заключая валютный контракт, убедитесь:

1) ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОБЯЗАННОСТЬ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЁТ В БАНКЕ?

Ставить контракт на учет нужно, если сумма превышает:

импортные, смешанные и кредитные договоры – от 3 000 000 ₽

экспортные – от 10 000 000 ₽

некоторые контракты можно не ставить на учет, даже если они достигают лимита. Это зависит от условий.

2) ЕСТЬ ЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ПО РЕПАТРИАЦИИ ВАЛЮТЫ?

Репатриация – это возврат выручки в Россию по договору с иностранным партнером, включая займы. Что это значит:

зачислить валютную выручку от экспорта на счета в российских банках

вернуть средства от иностранного поставщика, если он не выполнил обязательства (не поставил товар, не оказал услугу)

получить возврат денег от нерезидента по договору займа

Требования по репатриации постоянно меняются. В 2021 году репатриацию отменили для большей части экспорта, кроме некоторых групп товаров.

Но после событий начала 2022 года валютное законодательство изменилось сильнее всего. Сначала ввели, потом отменили условия об обязательной продаже валютной выручки, чтобы средства от экспорта всё-таки возвращались в РФ.

Мониторьте требования по репатриации и продаже валюты постоянно.

3) НЕТ ЛИ ЗАПРЕТОВ НА ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ВВОЗИТЕ ИЛИ ВЫВОЗИТЕ?

Список запрещённых к вывозу товаров огромен – более 130 групп товаров. Это не только товары для военно-промышленного назначения, но и швейные машины, рулетки, кронциркули, медицинские гели.

Запрещённых для импорта товаров больше 200 товарных групп.

Перед заключением договора проверьте, не попадает ли товар под запрет. Не проверите – контракт не исполнить ни вам (в случае экспорта), ни контрагенту (в случае импорта). Это штрафы, убытки и нервотрёпка в судах.

4) НУЖНЫ ЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ГОС. ОРГАНОВ?

При заключении договора с иностранным партнером может понадобиться:

экспортная лицензия (нужна, например, на некоторые виды сельхозтехники, транспортных средств и медицинских товаров)

разрешение правительственной комиссии (на отдельные сделки с долями организаций, ценными бумагами, недвижимостью)

Без них договор не выполнить. Или сделку признают недействительной. Придётся возвращать деньги покупателю

5) НЕТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ?

Валютное законодательство настолько специфично, что для непосвященных некоторые вещи могут оказаться полным сюрпризом.

Например, у вас договор с человеком, который давно живет, допустим, во Франции. Он налоговый резидент Франции, но гражданин России. Вы не сможете оплатить его услуги с российского счета в валюте вашей компании (со своего)

Есть сделки (с долями, недвижимостью, займа с недружественными странами), где нужна оплата только на специальный счет типа С. Его нужно открыть в российском банке.

Нарушение грозит штрафом до 40% от перечисленной суммы по договору.

6) ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО – не забудьте про него.

Вроде бы очевидное правило, но мы видели множество контрактов, где право не согласовано.

Результаты

вы не знаете, какие нормы должны применяться к вашей ситуации

тратите лишние деньги на консультации юристов

позиция юристов может не совпасть с мнением судьи, который будет рассматривать дело.

Иногда стороны в контрактах ссылаются на отдельные международные конвенции, регулирующие, например, сферу перевозок, морского транспорта и тд. Но такие конвенции часто не регулируют важные моменты, например, отказ от договора, ответственность за просрочку, порядок приемки услуг и работ.

Поэтому важно выбрать применимое право конкретного государства.

7) СУД.

Выберите суд для рассмотрения споров.

Сначала проверьте, можно ли вообще это делать. Некоторые споры имеют исключительную подсудность (их нельзя изменить соглашением сторон).

Например, в третейский суд нельзя передать некоторые корпоративные споры и споры в сфере интеллектуальной собственности.

Также нужно понять, что вы выбираете: государственный суд или арбитраж (третейский суд).

Если государственный, проверьте, есть ли договор (соглашение) о правовой помощи между Россией и страной суда. Если договора нет, а страна является недружественной, решение суда может быть невозможно исполнить.

Если арбитраж, убедитесь, что страна арбитража участвует в Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Иначе могут быть проблемы с исполнением решения в России.

8) АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА. Или простыми словами – кто и по каким правилам будет рассматривать ваш спор (если он, конечно, возникнет).

Стоит оговориться, что арбитражная оговорка предполагает выбор третейского суда, а не государственного.

То есть все, что указано ниже, применимо именно к арбитражной оговорке, но не к соглашению сторон о передаче спора на рассмотрение определенного государственного суда.

Арбитражная оговорка, в первую очередь, должна содержать корректное наименование того суда, в который вы хотите передать спор. Если вы укажете, к примеру, «уполномоченный суд Лондона», то вас будут ждать большие трудности на этапе определения, в какой именно суд в Лондоне Вам следует обратиться.

Также арбитражная оговорка желательно должна содержать указание на:

правила для рассмотрения спора

Если выбирается конкретный арбитражный институт, например, Гонконгский Международный Арбитражный Центр и Лондонский международный арбитражный суд, лучше сразу указать регламент (правила) конкретного суда. Стороны могут договориться, будут ли все положения регламента использоваться или какие-то исключат.

место арбитража

Это не место, где соберутся стороны. Место арбитража - это правовая привязка. Оно определяет, по каким законам будут смотреть на процедуру арбитража и на возможность обжаловать его решение. Если местом арбитража указан, например, Париж, то для определения того, можно ли будет обжаловать арбитражное решение и в каком порядке это делать, нужно будет анализировать французское право.

применимое право к самой арбитражной оговорке

В некоторых случаях возможно возникновение спора, регулируется ли арбитражная оговорка тем же правом, что и контракт в целом. Поэтому во избежание, таких споров, лучше указать это прямо.

количество арбитров и их назначение

Больше арбитров - выше расходы, ведь каждый из них получает оплату. Если контракт небольшой по сумме, разумно договориться, что разбираться будет один арбитр.

Зачем все это нужно?

На большинство перечисленных вопросов закон не даст ответа. А если и даст, то сначала надо понять, в законодательстве какой страны искать. Какие-то ответы можно найти в регламенте (правилах) арбитражного учреждения. Но далеко не все, и не всегда.

Поэтому по этим вопросам решение придется принимать или сторонам, или арбитрам, которые были выбраны для рассмотрения спора.

В первом случае, если спор уже разгорелся, договориться сторонам будет сложно. Во втором случае, если эти вопросы будут решать арбитры, сначала нужно согласиться с их назначением. Особенно если в контракте должным образом не прописали, как их выбирать. Это добавит и времени, и денег, ведь арбитрам придется отдельно решать процедуры, не указанные в контракте.

Итак, резюмируем и повторяем, что нужно проверить при подписании контракта с иностранным партнером:

Итак, резюмируем и повторяем, что нужно проверить при подписании контракта с иностранным партнером:

📌Ваши обязанности и ограничения по валютному законодательству:

постановка контракта на учет (регистрация в таможне)

репатриация валюты (возвращение денег в страну)

запреты импорта и экспорта

📌Санкционные ограничения страны контрагента:

запреты экспорта

возможности расчетов с контрагентом

санкционный комплаенс (соблюдение санкций)

📌Применимое к договору право:

материальное право конкретного государства (законы страны)

международные конвенции

📌Условия о форс-мажоре:

что относится, и что не относится к форс-мажору

какие события могут помешать исполнению вашего контракта и можно ли какие-то из них признать форс-мажором

📌Суд, в который будут передаваться споры:

государственный суд или арбитраж?

возможность исполнения судебного решения в стране ответчика

📌Формулировка арбитражной оговорки:

место арбитража

применимое право к арбитражной оговорке

действительность и исполнимость оговорки

Еще больше полезной информации в нашем канале Право твоего бизнеса! Подписывайтесь и учитесь на чужих ошибках!