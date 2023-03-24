Microsoft внедряет технологию GPT-4 в Azure OpenAI

Microsoft и OpenAI привносят новую технологию, которая обеспечит разработку и повышение производительности по сравнению со службой ChatGPT в Bing, через GPT-4 они еще раз расширят эту технологию, которая, как подтверждено, присутствует в службе Azure OpenAI, четверг (23 марта).

Несколько недель назад OpenAI объявила, что они завершили разработку новой технологии для улучшения ChatGPT, которую они выпустят в GPT-4, который появится в Bing AI. Затем на следующий день появились последние новости об официальном выпуске GPT-4 на Bing AI.

Теперь компания вернулась к расширению возможностей своей технологии GPT-4 в службе Azure OpenAI.

Что это значит?

Компания утверждает, что с этой технологией ее потребители получат такую ​​же возможность создавать приложения на основе собственного искусственного ИИ.

Эта услуга поможет потребителям создать приложение на основе ИИ для нужд бизнеса, например, для помощи в бизнес-операциях с ChatBot или другим генеративным ИИ.

«GPT-4 может вывести этот опыт на совершенно новый уровень, используя свои более широкие знания, способности решать проблемы и опыт в предметной области. С помощью GPT-4 в службе Azure OpenAI компании могут оптимизировать взаимодействие как внутри компании, так и со своими клиентами, используя модель с дополнительными инвестициями в безопасность для уменьшения вредных выходных данных». Джелас, Майкрософт.

Microsoft также добавила, что этот сервис может обеспечить более удобное взаимодействие, а также не кажется роботизированным, например, как это широко используется несколькими приложениями электронной коммерции через чат-боты, которые являются жесткими и не делают потребителей удобными.

С 1 апреля 2023 года Microsoft начнет открывать предварительную версию для службы Azure OpenAI Service, но, как сообщается, компания будет взимать плату за подписку с тех, кто хочет использовать ее функции. Для получения более подробной информации о ценах вы можете обратиться к их официальному сайту ниже.

GPT-4 кажется выгодным долгосрочным вложением для Microsoft, учитывая, что выпуск этой функции получил большую поддержку и положительные отзывы от экспертов в области образования, бизнеса и экономики.