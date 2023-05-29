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Поиск работы бухгалтеров

Как в Клерк.Работа найти и добавить вакансию

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в Клерке. Сейчас активно занимаюсь продуктами Клерк.Работа и Мероприятия. Здесь хочу рассказывать, что нового мы с командой сделали.
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Как в Клерк.Работа найти и добавить вакансию

Про Клерк.Работа

Сам продукт существовал уже давно, все началось чуть больше 5 лет назад с Телеграм-каналов Бухантер (где соискатели публикуют свои резюме) и Бухджоб (где работодатели размещают вакансии), а прошлым летом вакансии начали понемногу постить и на сайт Клерка.

Но потенциал у сервиса огромный, и в этом году мы решили активно его развивать. Клерк ежедневно объединяет сотни тысяч бухгалтеров и других специалистов из финансового сектора, которые читают статьи, общаются, обучаются и т.д., а теперь смогут еще и найти работу или сотрудника.

Мы хотим работать по схеме win-win: закрывать потребность поиска специалистов для работодателей и поиска вакансий для соискателей. Поэтому в ближайшее время будем работать над удобством сервиса и расширением его функционала.

Что нового сейчас

В данный момент на сайте опубликовано 228 активных вакансий из финансового сектора, где ищут специалистов с разным опытом работы и месторасположением, преимущественно бухгалтеров.

Поэтому мы добавили фильтры и поиск, которые помогут быстро найти подходящую именно вам вакансию.

Можете воспользоваться общим поиском по должности или фильтрами:

В фильтрах по должностям и месту работы выводятся 5 вариантов с наибольшим количеством вакансий, но можно по поиску найти и другие.

По умолчанию сначала выводятся самые свежие вакансии, но можно сортировать и по зарплате, чтобы найти самую высокооплачиваемую.

Также из карточки можно сразу перейти к открытым контактам работодателя.

Для работодателей

Чтобы разместить вакансию нужно перейти по ссылке https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/create/ и заполнить простую форму. Не нужно думать о форматировании, просто заполните поля и вбейте обязанности и требования в разные строки.

Форма заполнения вакансии
Вакансия при публикации

Пока еще действует акция и можно разместить вакансию абсолютно бесплатно по тарифу Старт. Но если нужно закрыть вакансию как можно быстрее, советую заплатить 2000 руб. и выбрать тариф Стандарт, чтобы получить больше 3 тысяч просмотров вакансии в первый же день.

Бонусом можно получить обратную связь от активной аудитории Клерка к требованиям и условиям, что возможно поможет вам скорректировать зарплатные ожидания и обязанности, чтобы быстрее найти специалиста.

Подписывайтесь на телеграм Бухджоб, Бухантер и рассылку Клерк.Работа, где публикуем обзоры вакансий недели и полезные материалы по поиску работы.

А также пишите в комментариях, что нравится и особенно НЕ нравится.

vtrishkina

vtrishkina

Product manager в Клерк

4 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    53 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Подписался на автора! ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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56
Логотип vtrishkina
vtrishkina
Поиск работы бухгалтеров

Как в Клерк.Работа найти и добавить вакансию

Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в Клерке. Сейчас активно занимаюсь продуктами Клерк.Работа и Мероприятия. Здесь хочу рассказывать, что нового мы с командой сделали.

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