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НинаР
Карьера бухгалтера

Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?

Здравствуйте, меня зовут Нина. Завела блог на Клерке, чтобы найти единомышленников, поделиться наболевшим и просто обсудить ситуацию в нашей профессии. А еще попросить совета.
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Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?
фото freepik.com

Вот уже 15 лет я работаю бухгалтеров в одном не самом большом, но и не самом маленьком городе. Успела поработать и в строительстве, и в нескольких ИП, и в крупной компании. Сейчас чувствую, что стала выгорать, устала от работы. А может быть не от работы, а от какого-то нечеловеческого обращения с бухгалтерами. Устала от этой чудовищной нагрузки. Постоянные изменения, обновления, что-то придумывают, эти чиновники, только бы обычным людям жизнь медом не казалась.

То я бухгалтер, то кадровик, то юрист, спасибо, еще курьером не назначили. А еще этот воинский учет, чтоб ему пусто было. Кто-то скажет, а зачем ты соглашаешься на дополнительную нагрузку? И, вы правы, но ситуации в жизни бывают разные. Сейчас не могу отказываться от работы и лишиться заработка. И чувствую, что я все, выжата, не хочу я тут больше работать. Может быть и не в работе нашей дело, а в руководителе, который только и делает, что подбрасывает новых задач. У вас бывало такое?

Надо что-то менять. Либо уходить из профессии совсем, либо начать с малого — поменять место работы. Но с чего начинать? Давно не искала работу. Даже не знаю с сего начинать… Хочу посоветоваться с вами. Куда идти, что смотреть, на что обращать внимание, где размещать вакансии?

Комментарии

29
  • Марина Снеговская

    Нина, мне кажется, сейчас не самое лучшее время менять стабильную профессию. Может, просто поменяете работодателя?

    • НинаР

      Здравствуйте, Марина! Поменять работодателя - это тоже не так и просто. Я, видимо, слишком долго работала на одном место, что совершенно не понимаю где сейчас искать. Среди знакомых - не вариант. А где? Работа.ру?

      • Марина Снеговская

        Всегда точно стоит начать со знакомых. Почему не хотите? И если там нет - ну работных сайтов и правда сейчас полно. Для тех, кто ищет работу, они бесплатные

        • НинаР

          Вы знаете, я посмотрела сайт HH, мне не очень понравилось, не совсем оптимально все там организовано, но я попробую, Спасибо вам за совет. Ведь надо с чего-то начинать. А где еще можно разместить свою вакансию? На каких ресурсах?

  • LIrina-1973
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    "Питер! Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила."

    (с) "Брат"

    • НинаР

      Здравствуйте, согласна с Вами, это правильная цитата, но пока в Москву ехать не готова. Да, и Питер мне ближе, как-то он душевнее и теплее, не смотря, на все свои ветра

    • НинаР

      Спасибо Вам за совет, я тоже начала думать именно про дистанционную работу, дома и стены лечат. Но, где и как начать поиск?

      • Жанна

        где и как начать поиск?

        если речь о поиске вакансий - то с соответствующих сайтов. Посмотреть, что предлагается. Например, бывают очень интересные, с моей точки зрения, варианты работы типа бухгалтером на круизном лайнере с проживанием)

        Если речь о смене профиля работы - задуматься о том, чего бы хотелось, чем заниматься, может быть, рассмотреть смежные профессии и идти учиться.

        • НинаР

          Работа на лайнере - звучит, как сказка! Я подумаю, спасибо! Мне понравился вариант выше от Татьяны, перейти на удаленный режим. Думаю, что смогу и восстановиться на удаленной работе и не уходить совсем из профессии. Тем более, я действительно неплохой специалист. Жалко терять наработанные годами навыки. Где бы вы начали искать работу?

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