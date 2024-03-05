Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?

Вот уже 15 лет я работаю бухгалтеров в одном не самом большом, но и не самом маленьком городе. Успела поработать и в строительстве, и в нескольких ИП, и в крупной компании. Сейчас чувствую, что стала выгорать, устала от работы. А может быть не от работы, а от какого-то нечеловеческого обращения с бухгалтерами. Устала от этой чудовищной нагрузки. Постоянные изменения, обновления, что-то придумывают, эти чиновники, только бы обычным людям жизнь медом не казалась.

То я бухгалтер, то кадровик, то юрист, спасибо, еще курьером не назначили. А еще этот воинский учет, чтоб ему пусто было. Кто-то скажет, а зачем ты соглашаешься на дополнительную нагрузку? И, вы правы, но ситуации в жизни бывают разные. Сейчас не могу отказываться от работы и лишиться заработка. И чувствую, что я все, выжата, не хочу я тут больше работать. Может быть и не в работе нашей дело, а в руководителе, который только и делает, что подбрасывает новых задач. У вас бывало такое?

Надо что-то менять. Либо уходить из профессии совсем, либо начать с малого — поменять место работы. Но с чего начинать? Давно не искала работу. Даже не знаю с сего начинать… Хочу посоветоваться с вами. Куда идти, что смотреть, на что обращать внимание, где размещать вакансии?