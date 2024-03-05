Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?

Вот уже 15 лет я работаю бухгалтеров в одном не самом большом, но и не самом маленьком городе. Успела поработать и в строительстве, и в нескольких ИП, и в крупной компании. Сейчас чувствую, что стала выгорать, устала от работы. А может быть не от работы, а от какого-то нечеловеческого обращения с бухгалтерами. Устала от этой чудовищной нагрузки. Постоянные изменения, обновления, что-то придумывают, эти чиновники, только бы обычным людям жизнь медом не казалась.
То я бухгалтер, то кадровик, то юрист, спасибо, еще курьером не назначили. А еще этот воинский учет, чтоб ему пусто было. Кто-то скажет, а зачем ты соглашаешься на дополнительную нагрузку? И, вы правы, но ситуации в жизни бывают разные. Сейчас не могу отказываться от работы и лишиться заработка. И чувствую, что я все, выжата, не хочу я тут больше работать. Может быть и не в работе нашей дело, а в руководителе, который только и делает, что подбрасывает новых задач. У вас бывало такое?
Надо что-то менять. Либо уходить из профессии совсем, либо начать с малого — поменять место работы. Но с чего начинать? Давно не искала работу. Даже не знаю с сего начинать… Хочу посоветоваться с вами. Куда идти, что смотреть, на что обращать внимание, где размещать вакансии?
Комментарии29
Нина, мне кажется, сейчас не самое лучшее время менять стабильную профессию. Может, просто поменяете работодателя?
Здравствуйте, Марина! Поменять работодателя - это тоже не так и просто. Я, видимо, слишком долго работала на одном место, что совершенно не понимаю где сейчас искать. Среди знакомых - не вариант. А где? Работа.ру?
Всегда точно стоит начать со знакомых. Почему не хотите? И если там нет - ну работных сайтов и правда сейчас полно. Для тех, кто ищет работу, они бесплатные
Вы знаете, я посмотрела сайт HH, мне не очень понравилось, не совсем оптимально все там организовано, но я попробую, Спасибо вам за совет. Ведь надо с чего-то начинать. А где еще можно разместить свою вакансию? На каких ресурсах?
А можно прямо на Клерке https://www.klerk.ru/jobs/resume/
Нана, Марина подсказала отличный вариант! У нас есть Клерк.Работа, вот здесь вы можете посмотреть вакансии, которые разместили у нас разные компании. В вот тут разместить свое резюме. Сделать это можно абсолютно бесплатно. Там удобные фильтры для поиска: города, заработок, режим работы, они помогут быстро найти подходящую именно вам вакансию.
А еще у нас есть ТГ-канал Бухджоб, где работодатели размещают вакансии, на него тоже стоит подписаться.
"Питер! Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила."
(с) "Брат"
Здравствуйте, согласна с Вами, это правильная цитата, но пока в Москву ехать не готова. Да, и Питер мне ближе, как-то он душевнее и теплее, не смотря, на все свои ветра
на юг ехать!!!!!!!!!! работать дистанционно, восстановить чакру
Спасибо Вам за совет, я тоже начала думать именно про дистанционную работу, дома и стены лечат. Но, где и как начать поиск?
если речь о поиске вакансий - то с соответствующих сайтов. Посмотреть, что предлагается. Например, бывают очень интересные, с моей точки зрения, варианты работы типа бухгалтером на круизном лайнере с проживанием)
Если речь о смене профиля работы - задуматься о том, чего бы хотелось, чем заниматься, может быть, рассмотреть смежные профессии и идти учиться.
Работа на лайнере - звучит, как сказка! Я подумаю, спасибо! Мне понравился вариант выше от Татьяны, перейти на удаленный режим. Думаю, что смогу и восстановиться на удаленной работе и не уходить совсем из профессии. Тем более, я действительно неплохой специалист. Жалко терять наработанные годами навыки. Где бы вы начали искать работу?