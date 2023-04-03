Большинство россиян привыкли, что налог с их доходов — это 13%, поэтому немногие обращают внимание на упоминание в законе о прогрессивной шкале. Однако с 2023 года некоторым гражданам придётся заплатить налог по повышенной ставке.

Прогрессивная налоговая шкала для всех.

Большинство россиян привыкли, что налог с их доходов — это 13%, поэтому немногие обращают внимание на упоминание в законе о прогрессивной шкале. Однако с 2023 года некоторым гражданам придётся заплатить налог по повышенной ставке. Речь идёт о вступлении в силу отдельного пункта законодательства, который поменял методологию расчётов. Если раньше начисления велись по каждому доходу отдельно, то теперь налог возьмут с общего годового дохода из всех источников, и если эта сумма превысит 5 млн рублей, то налоговая ставка будет 15%. Эта ситуация может коснуться не только тех, кто получает повышенную зарплату.

Например: гражданин получил за год совокупную зарплату в 1 млн рублей, ещё 5 млн рублей ему принесла перепродажа квартиры, купленной год назад, и 2 млн рублей — доход от продажи машины. По старым правилам Федеральная налоговая служба (ФНС) взяла бы с него налог 13% по каждому доходу, и так как каждый из них не превысил установленный законом предел 5 млн, то этот россиянин заплатил бы налогов 1 млн 40 тыс. рублей. В текущем году при получении гражданином дохода как в примере он выплатит государству 1 млн 100 тыс. рублей, так как с 3 млн у него возьмут налоги по ставке 15%. Итого переплата составит 60 тыс. рублей.

«Сама возможность начисления налогов по так называемой методологии совокупных налоговых баз существует в законе давно, но применяться она стала только сейчас. Чтобы снизить налоговое бремя, имеет смысл заранее планировать крупные сделки с большим доходом и по возможности распределять их в разные налоговые периоды», - рассказал кандидат экономических наук изСреднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что с текущего года налоги можно платить в любое время, не дожидаясь получения уведомления, а это значит, что появилась возможность регулировать размер базы, с которой посчитают налог. В случае из примера, если бы гражданин уплатил налоги сразу после продажи квартиры, он бы уже знал, что после реализации машины за следующую сделку ему начислят налог уже по повышенной ставке. Скорее всего, человек перенёс бы сделку на более поздний срок и сэкономил на налогах.

Новые правила по удержанию налога с зарплат

По закону работникам выплачивают зарплату не реже двух раз в месяц. Однако многие россияне заметили, что в январе 2023-го авансовая выплата от работодателя была меньше, чем это было месяцем ранее. Это связано с новыми налоговыми правилами, согласно которым удержание налога должно осуществляться не один раз в месяц (как было раньше), а с каждой выплаты дохода. То есть теперь налог будут удерживать и с авансовой выплаты, и со второй части зарплаты, и с отпускных, и с больничных.

Изменения в налоговых вычетах

Налоговый вычет (то есть возврат части суммы уплаченных налогов) в 2023 году можно получить в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, с пожертвований благотворительным организациям и в других случаях. На эти выплаты от государства может претендовать любой гражданин, который платит налоги со своего дохода.

В текущем году основные изменения коснулись социального вычета «на спорт». На сегодняшний момент гражданин обратно может вернуть в свой карман более 15 тыс. руб. (а точнее 15 600). Это получается, что есть возможность вернуть 13 % от 120 тыс. руб.

Оформить данный вид налогового вычета можно, либо подав декларацию в свою налоговую инспекцию (это можно сделать онлайн), либо через работодателя.

Чтобы вернуть деньги необходим чек на представленные услуги спортивно-оздоровительного характера и копия договора на оказание данных услуг.