Центральный Банк Российской Федерации выступил с инициативой внедрить в линейку вкладов ещё один вид вклада, предназначенный для малообеспеченных слоев населения.

В современных условиях банковская система все больше подвержена государственному регулированию. Одним из самых популярных финансовых инструментов является депозит, т.е. вклад в банке.

Центральный Банк Российской Федерации выступил с инициативой внедрить в линейку вкладов ещё один вид вклада, предназначенный для малообеспеченных слоев населения. Данное предложение было озвучено в конце 2021 года и вот сегодня законодатели готовы поддержать его в Государственной Думе.

Таким образом, системно значимые банки обяжут (принятием специального законодательства) с 1 июля 2024 года открывать «социальные» вклады для малообеспеченного населения. Остальные банки должны будут открывать такие вклады с 1 июля 2025 года.

Цель введения данного вклада государством – это поддержка населения с низкими доходами, которым будет гарантирован фиксированный процент.

По мнению кандидата экономических наук, доцента Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Людмилы Алтынниковой новый продукт предположительно будет иметь следующие характеристики:

Категория вкладчиков – физические лица, которые получают социальную поддержу (данные буду проверятся банками через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)).

Сумма вклада – не более 100 000 рублей, т.е. максимальная сумма по данному вкладу составит 100 тысяч рублей.

Валюта вклада – только рубли РФ.

Срок вклада – 1 год (не более).

Гарантированный процент по вкладу – значение ключевой процентной ставки плюс 1 процент, т.е., если ключевая ставка будет установлена на уровне 7%, то ставка по вкладу составит 8% годовых.

Пролонгация вклада – возможна, при условии, что на момент пролонгации вкладчик будет получать меры социальной поддержки.

Возможное количество открытых вкладов – один для одного вкладчика.

Комиссия за открытие и обслуживание вклада - не взымается.

Название вклада - «Социальный»

Также отметим, что идею открытия вкладов для населения с низкими доходами поддерживание и Министерство финансов.

Однако сама реализация данного проекта потребует создания единой информационной базы, которая бы аккумулировала всю информацию о вкладчиках, открывающих такие вклады во всех кредитных организациях.

Это потребует от банков изменения информационно-технологических процессов, которые будут сопровождать реализацию данного банковского продукта.