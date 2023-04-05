В деньгах счастье или в том, что они дают?

В своем телеграм-канале я провел опрос о том, какая сумма денег ежемесячно нужна для достижения счастья, однако в комментариях разгорелась бурная дискуссия о том, что «не в деньгах счастье», поэтому выскажу свое мнение по этому поводу.

Изначально этот опрос был копией опроса портала Rabota.ru, где выяснили, что в среднем россиянину достаточно 195 тысяч для достижения счастья, но сейчас я решил расширить эту тему для того, чтобы понять как зависит счастье от денег.

Выше вы видите график зависимости уровня счастья от уровня дохода, который вывел профессор экономического факультета в Принстоне в ходе социологических исследований. Он пришел к выводу, что деньги действительно приносят счастье, но до определенного предела, пока доходы людей растут и стремятся к этой цифре, деньги приносят им радость и удовлетворение, но чем сильнее доходы переваливают этот порог, тем меньше радости они приносят.

По мере достижения определенного уровня дохода мы получаем удовлетворение от возможности обладать простыми материальными радостями: вкусная еда, возможность путешествовать, иметь хорошее жилье, автомобиль. Все это составляет комфорт, приносит позитивные эмоции и дает ощущение счастья. Но чем больше становится денег и чем доступнее становятся стандартные блага, тем менее ценными они становятся для обладателя и как следствие все меньше и меньше приносят удовлетворения.

О чем это говорит? Что люди всё-таки имеют зависимость уровня счастья от уровня денег, хотя, как говорится, не в последних счастье.

Счастье действительно не в них, а в том, что деньги дают или от чего избавляют. Ответьте сами себе — что для вас счастье? А затем — что вам мешает его достичь?

Если на первый вопрос вариантов ответа великое множество, то на второй большинство ответов так или иначе будет сходится к бытовым ограничениям — необходимость тратить время на то, что вы должны, а не на то, что вы хотите, например, ежедневный поход на работу или домашние рутинные дела.

Для кого-то счастье — это постоянно проводить время со своей семьей и детьми, ходить в музеи, в парки, играть, учить, разговаривать, но эти процессы обрезаются до 2 часов в субботу и воскресенье из-за необходимости в будни по 10-12 часов проводить на работе, а в выходные выполнять домашние дела.

Если для вас счастье — заниматься любимым делом, играть на музыкальных инструментах, посвятить себя творчеству или путешествиям, то вы тоже не можете в полную силу реализовать эти сценарии именно из-за финансовой несвободы.

Счастье не в деньгах, но прямо зависит от него. Деньги — это не счастье, деньги — это инструмент его достижения.

Стремитесь к своей финансовой свободе.

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Ваш Финансовый консультант.