Валютные качели: что привело к повышению доллара за 83 рубля

В настоящий момент повторяются события марта 2022 года, когда доллар подлетал до 120 рублей. И тогда и сейчас проблема таится в дефиците валюты — только тогда был дефицит доллара США, а сегодня дефицит китайского юаня. Как так получилось?

Хоть сегодня большинство международных расчетов в России и проходит в юане, а также рупиях, дирхамах и других валютах, вместо доллара, но дефицит всё равно сохраняется.

Дело в том, что денежной массы юаня гораздо меньше, чем доллара — китайцы, в отличие от американцев, не печатали свою валюту в таком объеме, чтобы ей могли пользоваться другие страны в таких объемах, как пользуются сейчас.

В связи с чем образуется дефицит при расчетах за крупные покупки, например, сейчас многие эксперты уверены, что на курс повлияла закупка Новатеком валюты для выкупа доли в Сахалине-2.

Также на курс влияет и возрастающий импорт товаров из Китая.

После того, как крупные покупатели валюты закончат ее приобретать, курс скорее всего постепенно снизится обратно до 70-75 рублей, или когда китайцы решат закупить какое-нибудь оборудование для российско-китайских совместных предприятий, находящихся в нашей стране.

Перед Китаем сейчас стоит непростая задача — решить, что они будут делать с проблемой дефицита юаня, так как подобная печать денег не входит в концепцию их финансовой системы.

Курс юаня в Китае жестко регулируется центральным банком, в связи с чем пересмотр финансовой политики может быть довольно длительной и сложной для обсуждения темой.

Также складывается такое ощущение, что Китаю в принципе не очень нравится идея дедолларизации через юанизацию.

Если всё дело в юанях, почему дорожает доллар и евро?

Дело в том, что все валюты постоянно подстраиваются друг под друга, если так можно сказать, чтобы не было возможности для разрыва курсов, когда при переводе из одной валюты в другую, далее в третью, а затем снова в первую не образовывалась прибыль.

Как уже сообщали многие чиновники, которые находятся «в теме» рабочих повесток БРИКС, в сообществе идет работа над созданием единой (и, скорее всего, цифровой) валюты, с помощью которой будут осуществляться расчеты между членами.

Такая валюта вряд ли будет иметь свободной хождение, и мы с вами её вряд ли сможем купить, но вот крупные расчеты между государствами, станут меньше влиять на курсы валют.

Тем не менее, не смотря на причины, основные проблемы испытывают предприниматели, работающие с зарубежными покупателями и поставщиками, а больший негативный эффект на планирование и ведение бизнеса оказывает не сам курс, а его скачки в разные стороны — с такими качелями довольно сложно принимать какие-то решения, касающиеся даже ближайшего будущего.

А как вы считаете, какого уровня достигнет доллар к рублю к 1 июля 2023 года? Пишите в комментариях.

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Ваш Финансовый консультант.