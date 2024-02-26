Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?

Естественно, такое заявление не могло оказаться без внимания, и разного рода «эксперты» в комментариях в различных соцсетях наперебой начали кричать, что это ложь, приводя статистику, рассчитанную не по ППС, а на душу населения. Однако, Путин не соврал, его слова подтверждают данные МВФ и Всемирного банка. Но как так получается? Почему при расчете на душу населения Россия болтается где-то в начале седьмого десятка, а по паритету покупательной способности — первая в Европе и пятая в мире? Сейчас разберемся.
Из «икспэрдов» отличился небезызвестный Михаил Ходорковский (Михаил Ходорковский признан Минюстом иностранным агентом, приведенный ниже материал произведен иностранным агентом Михаилом Ходорковским, 18+), перепутав (сознательно или нет) разные подвиды ВВП. Даже соцсеть Х (экс Твиттер) добавил предупреждение, что пользователь приводит недостоверную информацию.
Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) является важным инструментом для сравнения экономической активности различных стран, учитывая их разные уровни цен и жизненного уровня.
В мире, где экономические системы, законы и условия значительно разнятся, использование стандартных валютных курсов для оценки экономической мощности может привести к искаженным результатам.
Расчет ВВП по ППС позволяет сравнивать страны на более объективных основаниях, учитывая покупательную способность и реальное значение товаров и услуг, производимых и потребляемых в каждой стране.
Что такое ВВП
Валовый внутренний продукт — это стоимость всех конечных произведенных товаров и услуг на территории страны. Для удобства сравнения ВВП всех стран выводится в долларах по курсу национальной валюты.
Какими методами рассчитывают ВВП — это тема отдельной статьи. Сейчас мы рассмотрим какие виды ВВП бывают.
1. Номинальный ВВП
Это ВВП страны выраженный в долларах и не имеющих никаких преобразований. То есть, страна А произвела товаров и услуг на 10 триллионов долларов, страна Б произвела на 8 триллионов долларов, а страна В — на 1 триллион. Вот рейтинг стран за 2023 год:
По номинальному ВВП в тройке стран США, Китай и Германия. Россия находится на 11 строчке.
Подвид номинального ВВП — реальный ВВП. Он отличается тем, что корректируется на индекс инфляции к базовому году, благодаря чему можно сравнить ВВП за разные года с поправкой на подорожание товаров.
2. ВВП на душу населения
ВВП на душу населения рассчитывается как номинальный ВВП, деленый на количество человек, проживающих на территории страны.
Чем меньше человек проживает в стране, и чем больше страна производит, тем больше ВВП на душу населения будет в этой стране.
Вот рейтинг стран по этому показателю. Самые актуальные данные только за 2021 год:
Первые строчки ожидаемо занимают малонаселенные страны: Люксембург, Ирландия и Швейцария. США из-за высокого номинального ВВП расположился на 5 месте, а Россия только на 63 по данным МВФ.
Что не так с ВВП на душу населения
Многие думают, что чем больше ВВП приходится на 1 человека, то тем богаче там население. Но это не так.
Чтобы понять почему, нужно вспомнить определение ВВП. Получается, что ВВП на душу — это то, сколько 1 средний человек ПРОИЗВЕЛ товаров и услуг,а не то, сколько товаров и услуг он ПОЛУЧИЛ.
Но ведь если жители произвели, то они должны и потребить весь этот товар? Да, но это работает с полностью закрытыми странами. Если страны торгуют с внешним миром, то часть (а иногда и большая) потребляется за рубежом.
Например, тот же Люксембург, находящийся на 1 месте, является одним их крупнейших центров банковской мировой системы. Там зарегистрированы более 200 мировых банков, а также Люксембург является одним из крупнейших офшорных зон мира. Это значит, что миллионы компаний по всему миру зарабатывают деньги, а регистрируют прибыль в этом самом оффшоре, оплачивая там пониженные налоги или комиссии. Благодаря тому, что комиссии льются рекой, а население в стране всего лишь 661 тысяча человек (это сравнимо с населением Ижевска, Махачкалы или Тольятти), ВВП на душу населения очень высокий.
3. ВВП по паритету покупательной способности.
Анализируя предыдущие разновидности представления ВВП кто-то из вас, возможно, подумал:
В разных странах ведь разные условия, разные законы, налоги, цены и доступность товаров и услуг. Как можно сравнивать две разные страны «в лоб» просто в деньгах?
ВВП по ППС как раз решает эту проблему. Что такое паритет покупательной способности? Это соотношение цен на одни и те же товары и услуги в разных системах подсчета.
Например, если продуктовая корзина из 20 продуктов в стране А стоит 200 долларов, а точно такая же корзина в стране Б стоит 100 долларов, то по паритету в стране Б на одну и ту же сумму можно купить больше товаров, а значит, что покупательная способность там выше.
Наверняка многие из вас слышат постоянно (а многие и приводят этот аргумент в спорах), что «у них там минимальные зарплаты по несколько тысяч долларов, а у нас и $200 нет». Тут и кроется маленькая деталь, которую многие не учитывают: а сколько можно купить на эти тысячи? Аренда в разы дороже, услуги тоже, некоторые товары такие же, некоторые дешевле, а какие-то дороже. Как понять где человек живет лучше? Для этого доходы сравнивают по ППС.
Представьте, что в стране А средняя зарплата составляет ни много ни мало $1000, при этом обязательные платежи (налоги, жилье, минимальный набор еды) составляют $700, а товары и услуги стоят в 2 раза дороже, чем в среднем на планете.
В стране Б средняя зарплата составляет $400, а обязательные платежи $200, при этом товары и услуги имеют цену среднюю по миру.
Внимание, вопрос. В какой стране человек можно позволить себе больше? В той, где получает $1000 или $400?
Логическая ошибка приводящим пример «а у них» заключается в том, что они берут ту зарплату и пытаются ее «потратить» здесь. Это неверно.
Но тема статьи не доходы людей, а производство. Пример выше был для того, чтобы дать вам представление о том, что такое сравнение по ППС.
Итак, ВВП по ППС основан на том же принципе. ВВП корректируется на стоимость аналогичных товаров и услуг.
Однако, несмотря на свою важность, сравнение стран с различными законами, институтами и условиями требует осторожного подхода.
Использование ВВП по ППС для оценки экономического благополучия или социального развития одной страны по сравнению с другой может быть сложным из-за различий в структуре экономик, социокультурных особенностей и других факторов.
Согласитесь, если задрать цены в 5 раз, при этом в 5 раз увеличить людям зарплаты, номинально всем стало жить в 5 раз лучше, а реально всё осталось на своих местах.
Также советую посмотреть видео русского предпринимателя, который уехал строить бизнес в Швейцарию и платит булочнику 5000 евро в месяц.
Поэтому, для того чтобы сравнивать страны и использовать результаты анализа ВВП по ППС компетентно, необходимо учитывать контекст и специфику каждой страны, а также применять дополнительные показатели и методы анализа.
ППС является наиболее объективным для сравнение реального уровня ВВП, доходов, зарплат, уровня жизни и так далее.
Так что там с рейтингом России, если сравнивать ВВП по ППС
На первой строчке с отрывом в 20% от США расположился Китай, третья – Индия, а четвертая — Япония.
В 2022 году разница с Германией по данным Всемирного банка в пределах погрешности. А по данным МВФ Германия все-таки впереди. Но предварительные данные за 2023 год уже однозначно говорят о том, что Россия обогнала Германию по ВВП при расчете по ППС.
Также портал Worldeconomics.com со ссылкой на ВБ и МВФ приводит прогноз на 2023 и 2024 года, где отрыв от Германии увеличивается всё больше и больше. Даже Индонезия, скорее всего, обгонит «локомотив Европы».
Но так ли всё просто и гладко? Давайте рассмотрим плюсы и минусы такого подхода.
Преимущества ВВП по ППС
Одной из основных проблем с ВВП по номиналу является то, что он не учитывает различия в уровне цен между странами. Например, даже если в стране А ВВП выше, чем в стране Б по номинальным показателям, это не означает, что экономика страны А действительно больше. ВВП по ППС компенсирует эту проблему, учитывая, сколько фактических товаров и услуг можно приобрести за единицу валюты в каждой стране.
Поскольку ВВП по ППС учитывает различия в ценах, он обычно лучше отражает реальный уровень жизни населения в каждой стране. Например, страна с высоким ВВП по номиналу может иметь низкий ВВП по ППС из-за высоких цен на товары и услуги.
ВВП по ППС предоставляет более точное сравнение экономической мощности различных стран, поскольку он учитывает реальные стоимости товаров и услуг. Это позволяет лучше понять, какие страны действительно являются экономическими лидерами.
Поскольку многие международные сравнения направлены на измерение уровня жизни и экономического развития, ВВП по ППС представляет собой более релевантный показатель для этих целей.
Минусы в расчетах по ППС
Хотя ВВП по ППС имеет множество преимуществ, он также не лишен недостатков и критики. Например:
Расчет ВВП по ППС требует сложных методологических расчетов, которые могут быть подвержены оценочной ошибке.
ВВП по ППС не учитывает такие аспекты, как доступ к образованию, здравоохранению и другим услугам, которые также важны для оценки уровня жизни населения.
ВВП по ППС может меняться в зависимости от изменений в ценах товаров и услуг, что может затруднить долгосрочные сравнения.
Кстати, тот же самый Карлсон зашел в московский
Мак Вкусно-и-точка и купил обед за $7 (в пересчете), который в США стоит $35, что в 5 раз больше, а вкус и качество не отличается. Это и есть сравнение по паритету покупательной способности, только список товаров и услуг гораздо шире.
4. ВВП по ППС на душу населения
С основными видами ВВП мы познакомились, от них уже строятся производные виды, такие как ВВП по ППС на душу населения. Учитывая огромные минусы и допущения ВВП на душу населения, все плюсы ВВП по ППС в данном расчете просто нивелируются. Разбирать всерьез этот показатель просто трата времени.
И как обычно, жду в комментариях экспертов экономики, которые, естественно, с подкрепленными доводами напишут почему в этой статье всё не то и всё не так.
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Ваш Финансовый консультант.
Комментарии2
Я не эксперт экономики, не могу объективно оценить (знаю только, что моя покупательская способность, да и знакомых-родных, упала). А так все хорошо..
Росстат... Как много в этом слове...