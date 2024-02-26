Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Так ли это на самом деле? Сейчас рассмотрим.

Естественно, такое заявление не могло оказаться без внимания, и разного рода «эксперты» в комментариях в различных соцсетях наперебой начали кричать, что это ложь, приводя статистику, рассчитанную не по ППС, а на душу населения. Однако, Путин не соврал, его слова подтверждают данные МВФ и Всемирного банка. Но как так получается? Почему при расчете на душу населения Россия болтается где-то в начале седьмого десятка, а по паритету покупательной способности — первая в Европе и пятая в мире? Сейчас разберемся.

Из «икспэрдов» отличился небезызвестный Михаил Ходорковский (Михаил Ходорковский признан Минюстом иностранным агентом, приведенный ниже материал произведен иностранным агентом Михаилом Ходорковским, 18+), перепутав (сознательно или нет) разные подвиды ВВП. Даже соцсеть Х (экс Твиттер) добавил предупреждение, что пользователь приводит недостоверную информацию.

Материал произведен иностранным агентом Михаилом Ходорковским, 18+

Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) является важным инструментом для сравнения экономической активности различных стран, учитывая их разные уровни цен и жизненного уровня.

В мире, где экономические системы, законы и условия значительно разнятся, использование стандартных валютных курсов для оценки экономической мощности может привести к искаженным результатам.

Расчет ВВП по ППС позволяет сравнивать страны на более объективных основаниях, учитывая покупательную способность и реальное значение товаров и услуг, производимых и потребляемых в каждой стране.

Что такое ВВП

Валовый внутренний продукт — это стоимость всех конечных произведенных товаров и услуг на территории страны. Для удобства сравнения ВВП всех стран выводится в долларах по курсу национальной валюты.

Какими методами рассчитывают ВВП — это тема отдельной статьи. Сейчас мы рассмотрим какие виды ВВП бывают.

1. Номинальный ВВП

Это ВВП страны выраженный в долларах и не имеющих никаких преобразований. То есть, страна А произвела товаров и услуг на 10 триллионов долларов, страна Б произвела на 8 триллионов долларов, а страна В — на 1 триллион. Вот рейтинг стран за 2023 год:

По номинальному ВВП в тройке стран США, Китай и Германия. Россия находится на 11 строчке.

Подвид номинального ВВП — реальный ВВП. Он отличается тем, что корректируется на индекс инфляции к базовому году, благодаря чему можно сравнить ВВП за разные года с поправкой на подорожание товаров.

2. ВВП на душу населения

ВВП на душу населения рассчитывается как номинальный ВВП, деленый на количество человек, проживающих на территории страны.

Чем меньше человек проживает в стране, и чем больше страна производит, тем больше ВВП на душу населения будет в этой стране.

Вот рейтинг стран по этому показателю. Самые актуальные данные только за 2021 год:

Первые строчки ожидаемо занимают малонаселенные страны: Люксембург, Ирландия и Швейцария. США из-за высокого номинального ВВП расположился на 5 месте, а Россия только на 63 по данным МВФ.

Что не так с ВВП на душу населения

Многие думают, что чем больше ВВП приходится на 1 человека, то тем богаче там население. Но это не так.

Чтобы понять почему, нужно вспомнить определение ВВП. Получается, что ВВП на душу — это то, сколько 1 средний человек ПРОИЗВЕЛ товаров и услуг,а не то, сколько товаров и услуг он ПОЛУЧИЛ.

Но ведь если жители произвели, то они должны и потребить весь этот товар? Да, но это работает с полностью закрытыми странами. Если страны торгуют с внешним миром, то часть (а иногда и большая) потребляется за рубежом.

Например, тот же Люксембург, находящийся на 1 месте, является одним их крупнейших центров банковской мировой системы. Там зарегистрированы более 200 мировых банков, а также Люксембург является одним из крупнейших офшорных зон мира. Это значит, что миллионы компаний по всему миру зарабатывают деньги, а регистрируют прибыль в этом самом оффшоре, оплачивая там пониженные налоги или комиссии. Благодаря тому, что комиссии льются рекой, а население в стране всего лишь 661 тысяча человек (это сравнимо с населением Ижевска, Махачкалы или Тольятти), ВВП на душу населения очень высокий.

3. ВВП по паритету покупательной способности.

Анализируя предыдущие разновидности представления ВВП кто-то из вас, возможно, подумал:

В разных странах ведь разные условия, разные законы, налоги, цены и доступность товаров и услуг. Как можно сравнивать две разные страны «в лоб» просто в деньгах?

ВВП по ППС как раз решает эту проблему. Что такое паритет покупательной способности? Это соотношение цен на одни и те же товары и услуги в разных системах подсчета.

Например, если продуктовая корзина из 20 продуктов в стране А стоит 200 долларов, а точно такая же корзина в стране Б стоит 100 долларов, то по паритету в стране Б на одну и ту же сумму можно купить больше товаров, а значит, что покупательная способность там выше.

Наверняка многие из вас слышат постоянно (а многие и приводят этот аргумент в спорах), что «у них там минимальные зарплаты по несколько тысяч долларов, а у нас и $200 нет». Тут и кроется маленькая деталь, которую многие не учитывают: а сколько можно купить на эти тысячи? Аренда в разы дороже, услуги тоже, некоторые товары такие же, некоторые дешевле, а какие-то дороже. Как понять где человек живет лучше? Для этого доходы сравнивают по ППС.

Представьте, что в стране А средняя зарплата составляет ни много ни мало $1000, при этом обязательные платежи (налоги, жилье, минимальный набор еды) составляют $700, а товары и услуги стоят в 2 раза дороже, чем в среднем на планете.

В стране Б средняя зарплата составляет $400, а обязательные платежи $200, при этом товары и услуги имеют цену среднюю по миру.

Внимание, вопрос. В какой стране человек можно позволить себе больше? В той, где получает $1000 или $400?

Логическая ошибка приводящим пример «а у них» заключается в том, что они берут ту зарплату и пытаются ее «потратить» здесь. Это неверно.

Но тема статьи не доходы людей, а производство. Пример выше был для того, чтобы дать вам представление о том, что такое сравнение по ППС.

Итак, ВВП по ППС основан на том же принципе. ВВП корректируется на стоимость аналогичных товаров и услуг.

Однако, несмотря на свою важность, сравнение стран с различными законами, институтами и условиями требует осторожного подхода.

Использование ВВП по ППС для оценки экономического благополучия или социального развития одной страны по сравнению с другой может быть сложным из-за различий в структуре экономик, социокультурных особенностей и других факторов.

Согласитесь, если задрать цены в 5 раз, при этом в 5 раз увеличить людям зарплаты, номинально всем стало жить в 5 раз лучше, а реально всё осталось на своих местах.

Также советую посмотреть видео русского предпринимателя, который уехал строить бизнес в Швейцарию и платит булочнику 5000 евро в месяц.

Поэтому, для того чтобы сравнивать страны и использовать результаты анализа ВВП по ППС компетентно, необходимо учитывать контекст и специфику каждой страны, а также применять дополнительные показатели и методы анализа.

ППС является наиболее объективным для сравнение реального уровня ВВП, доходов, зарплат, уровня жизни и так далее.

Так что там с рейтингом России, если сравнивать ВВП по ППС

На первой строчке с отрывом в 20% от США расположился Китай, третья – Индия, а четвертая — Япония.

В 2022 году разница с Германией по данным Всемирного банка в пределах погрешности. А по данным МВФ Германия все-таки впереди. Но предварительные данные за 2023 год уже однозначно говорят о том, что Россия обогнала Германию по ВВП при расчете по ППС.

Также портал Worldeconomics.com со ссылкой на ВБ и МВФ приводит прогноз на 2023 и 2024 года, где отрыв от Германии увеличивается всё больше и больше. Даже Индонезия, скорее всего, обгонит «локомотив Европы».

Но так ли всё просто и гладко? Давайте рассмотрим плюсы и минусы такого подхода.

Преимущества ВВП по ППС

Одной из основных проблем с ВВП по номиналу является то, что он не учитывает различия в уровне цен между странами. Например, даже если в стране А ВВП выше, чем в стране Б по номинальным показателям, это не означает, что экономика страны А действительно больше. ВВП по ППС компенсирует эту проблему, учитывая, сколько фактических товаров и услуг можно приобрести за единицу валюты в каждой стране. Поскольку ВВП по ППС учитывает различия в ценах, он обычно лучше отражает реальный уровень жизни населения в каждой стране. Например, страна с высоким ВВП по номиналу может иметь низкий ВВП по ППС из-за высоких цен на товары и услуги. ВВП по ППС предоставляет более точное сравнение экономической мощности различных стран, поскольку он учитывает реальные стоимости товаров и услуг. Это позволяет лучше понять, какие страны действительно являются экономическими лидерами. Поскольку многие международные сравнения направлены на измерение уровня жизни и экономического развития, ВВП по ППС представляет собой более релевантный показатель для этих целей.

Минусы в расчетах по ППС

Хотя ВВП по ППС имеет множество преимуществ, он также не лишен недостатков и критики. Например:

Расчет ВВП по ППС требует сложных методологических расчетов, которые могут быть подвержены оценочной ошибке. ВВП по ППС не учитывает такие аспекты, как доступ к образованию, здравоохранению и другим услугам, которые также важны для оценки уровня жизни населения. ВВП по ППС может меняться в зависимости от изменений в ценах товаров и услуг, что может затруднить долгосрочные сравнения.

Кстати, тот же самый Карлсон зашел в московский Мак Вкусно-и-точка и купил обед за $7 (в пересчете), который в США стоит $35, что в 5 раз больше, а вкус и качество не отличается. Это и есть сравнение по паритету покупательной способности, только список товаров и услуг гораздо шире.

4. ВВП по ППС на душу населения

С основными видами ВВП мы познакомились, от них уже строятся производные виды, такие как ВВП по ППС на душу населения. Учитывая огромные минусы и допущения ВВП на душу населения, все плюсы ВВП по ППС в данном расчете просто нивелируются. Разбирать всерьез этот показатель просто трата времени.

И как обычно, жду в комментариях экспертов экономики, которые, естественно, с подкрепленными доводами напишут почему в этой статье всё не то и всё не так.

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