Как разморозить заблокированные иностранные ценные бумаги в 2024 году

11 марта появились первые конкретные новости касательно процесса разморозки иностранных ценных бумаг российских инвесторов. Она планируется в виде обмена иностранных ценных бумаг российских инвесторов на замороженные российские активы иностранных инвесторов в денежном эквиваленте.

Центральный банк объявил о проведении процесса выкупа заблокированных акций, который будет разделен на четыре этапа. Первоначально организатор торгов соберет запросы от российских частных инвесторов через различные каналы, такие как брокерские компании, управляющие активами и управляющие компании ПИФ.

Заявления от клиентов будут приниматься через эти каналы, начиная с 25 марта и заканчивая 8 мая, согласно информации, предоставленной пресс-службой «Инвестиционной палаты».

Важно отметить, что общая стоимость ценных бумаг в каждой заявке не может превышать 100 тысяч рублей. Этот лимит будет рассчитываться на основе всех заявок, поданных физическими лицами (независимо от того, через какого брокера они были поданы), как пояснили в Центральном банке.

В случае, если инвестор предложит к выкупу сумму, превышающую установленный лимит, организатор торгов автоматически сократит количество ценных бумаг на сумму излишка.

Для полного понимания ситуации и процесса разблокировки иностранных ценных бумаг российских инвесторов, необходимо вспомнить последние события.

С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года возникли проблемы с инвестированием в иностранные акции. Позже, непосредственно перед мартовскими праздниками того же года, торги были приостановлены.

Клиенты крупных брокеров, таких как ВТБ, Сбербанк и Открытие, столкнулись с санкциями, которые привели к заморозке их активов в зарубежных компаниях. Попытки перемещения этих активов к другим брокерам через Национальный расчетный депозитарий также завершились неудачно из-за санкций, наложенных на сам депозитарий.

Помимо НРД оставалась «лазейка» для торговли иностранными бумагами в виде СПБ биржи и ее СПБ банка.Полтора года времени было для тех, кто не понял, что из иностранных бумаг нужно уходить.

Однако петух клюнул и 2 ноября 2023 года США ввели блокирующие санкции против СПб биржи, что привело к временной остановке торгов для всех иностранных бумаг, в основном акций из США и Гонконга.

Чтобы избежать негативных последствий, у биржи был задуман (гениальный) план по выводу активов из-под санкций через выделение своего депозитария в отдельную компанию. Однако 24 февраля 2024 года также были введены санкции против СПб банка, которые порушили планы. Неожиданно:)

Восьмого ноября 2023 года Президент подписал указ № 844, который открывает возможность для обмена между замороженными активами. Согласно этому указу, иностранные бумаги, заблокированные в РФ и хранящиеся на специальных счетах типа «С», могут быть обменены на ценные бумаги российских граждан, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Эта хронология важна для понимания, почему в сообщении Центрального Банка говорится только о разблокировке активов, заблокированных в НРД. Бумаги, заблокированные в СПб банке, не упоминаются, поэтому каждый инвестор может оценить возможность разблокировки, вспоминая, когда и при каких обстоятельствах его активы были заблокированы.

Центральный Банк ясно указал, что разблокировка касается только бумаг, заблокированных в НРД.

Что нужно знать об обмене бумаг

Брокерская компания «Инвестиционная палата» будет управлять процессом торгов. Участие в обмене не является обязательным, инвесторы имеют возможность отказаться от него, и их инвестиции не будут обменены без их согласия. Чтобы подать заявку на обмен, инвесторам необходимо следить за информацией, предоставляемой их брокерами. Сбор заявок начнется 25 марта, и клиенты будут проинформированы о процедуре подачи заявок своими брокерами. В случае отсутствия связи с брокером или отсутствия информации к 25 марта, рекомендуется обратиться в службу поддержки. В рамках обмена будут участвовать заблокированные акции иностранных компаний и паи фондов на иностранные активы. Перечень доступных активов можно найти по ссылке. В этом перечне содержится широкий спектр активов, включая акции с американских бирж практически всех популярных и торгуемых ранее в у нас бумаг и паи фондов Finex, также бывшие довольно популярными на российском рынке. Исключением являются три фонда — FXRB, FXRU, FXRL. Первый из них уже ликвидирован без выплат пайщикам, а оставшиеся два нельзя продать нерезидентам из-за наличия в них российских активов.

Что по деньгам

Начальная оценка будет установлена с учетом цен на активы и курса доллара на 22 марта 2024 года. В случае отсутствия торгов по какому-либо активу в указанную дату, будут использованы данные с более ранних торгов. Ценовая информация будет основываться на данных независимых поставщиков информации и будет указана в рублях по курсу Центробанка России. Для биржевых фондов, у которых отсутствует рыночная оценка, будет применяться оценка по чистым активам. Иностранные ценные бумаги будут предлагаться для продажи по цене, не ниже начальной оценки, установленной на 22 марта 2024 года. Цены на каждую бумагу будут опубликованы на веб-сайте «Инвестиционной палаты» в течение 22-23 марта. Максимальная сумма для обмена бумаг составляет 100 000 рублей. Инвестор может произвести обмен на сумму, не превышающую данный лимит. Этот ограничительный порог был установлен указом президента. Несмотря на возможные изменения в будущем, на данный момент известно лишь о лимите в 100 000 рублей на одного инвестора (по различным счетам) и не более этой суммы.

Инвестор имеет возможность самостоятельно определить ценные бумаги для обмена. Перед выбором следует уточнить порядок действий у своего брокера.

Важно соблюдать условие, что общая сумма обмена не должна превышать 100 тысяч рублей. В случае превышения лимита, брокер может удалить из списка некоторые бумаги по своему усмотрению.

Что нужно знать

Не будет возможности отменить заявку на обмен, так как обработка заявок начинается немедленно после их подачи. Перед отправкой заявки необходимо тщательно проверить все введенные данные. Частичное выполнение заявок может быть обусловлено несколькими факторами: превышение объема представленных на выкуп ценных бумаг установленным лимитом в 100 тысяч рублей, проведение корпоративных мероприятий, таких как разделение или объединение акций, что усложняет процесс поставки, а также невыкуп лотов иностранными покупателями-нерезидентами, сформированных из общего пула. Невыкупленные иностранные бумаги останутся в собственности владельцев и не будут списываться со счетов. Возможность подачи заявки на обмен не зависит от типа счета инвестора, будь то индивидуальный инвестиционный счет или брокерский счет.

Как будет проходить обмен

Первый этап, который длится с 15 марта по 8 мая 2024 года, предусматривает сбор заявок российских частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФ. Каждый инвестор может выразить желание выкупить иностранные ценные бумаги на сумму до 100 тыс. рублей. На втором этапе, который продлится до 31 мая 2024 года, организатор торгов отобранных и проверенных заявок составит общий пул ценных бумаг. Этот пул будет разбит на отдельные лоты с одинаковым составом и стоимостью. Для каждого лота будет установлена стартовая цена, которая не может быть ниже средней стоимости бумаг в каждом лоте. Информация о лотах будет опубликована на сайте организатора. Третий этап проходит с 3 июня по 5 июля 2024 года, на этом этапе организатор принимает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты ценных бумаг. Четвертый этап, до 29 июля 2024 года, предусматривает определение единой финальной цены продажи для всех лотов на основе заявок от покупателей-нерезидентов. Цены не могут быть ниже начальной стоимости, установленной на 22 марта 2024 года. Фактическая цена будет зависеть от спроса и рыночной ситуации. По итогам торгов до 29 июля будут проводиться расчеты между участниками — иностранными и российскими инвесторами.

Возможные сложности с обменом

Центральный банк предупредил, что запрос на выкуп ценных бумаг после торгов может не быть полностью выполнен или осуществлен частично.

Основная причина такой ситуации заключается в том, что лоты инвестора могут остаться не купленными нерезидентами. Также возникают трудности, если эмитенты акций провели их разделение или объединение, что может помешать организатору торгов доставить их покупателю.

Кроме того, механизм обмена активами может не привлечь настолько много нерезидентов из-за низкого порога стоимости активов, допустимых для обмена. Это может сделать торговлю менее привлекательной для крупных инвесторов.

Аналитики указывают на возможные влияния политической конъюнктуры на финансовые операции. Введение зарубежными регуляторами санкций против организаторов торгов может оказать дополнительное давление на ситуацию. В настоящее время запрет на инвестиции в Россию из США, ЕС и Великобритании распространяется на ценные бумаги российских эмитентов.

Однако правила выкупа акций и депозитарных расписок иностранных компаний не запрещают приобретение этих ценных бумаг. Необходимость получения разрешения от западных регуляторов для разморозки акций, заблокированных в Euroclear и Clearstream после их перехода к иностранным лицам, представляет собой сложный и затратный по времени процесс.

Кроме того, существует риск того, что европейские депозитарии могут отказать в выдаче лицензий на разблокировку активов, приобретенных через российский механизм выкупа, что может отпугнуть иностранных инвесторов от рискованных операций.

Напишите в комментариях у кого какая сумма оказалась заморожена и в каких активах?

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