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  • В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед
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nlukina

В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) призывает принять закон о продаже алкоголя онлайн, не дожидаясь конца эксперимента по продаже отечественных вин через сайт Почты России. Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным, заявляют эксперты.
41
В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

В обращении ТПП отмечено, что эксперимент по продаже отечественных вин через сайт «Почты России» необходимо сократить с 3 лет до 1 года и распространить его не только на Подмосковье, но и на всю страну, сообщают «Ведомости».

В ТПП считают, что в эксперименте с Почтой России есть изъяны. Они связаны с доставкой вина только через день, это условие не даёт возможности легальным продавцам конкурировать с теневым рынком. Представители палаты также призвали как можно скорее создать институт дистанционной торговли алкоголем, который будет контролировать государство.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, три года для эксперимента слишком большой срок. Нелегальный рынок стремительно растёт, за это время он может удвоить обороты и укрепить свои позиции.

Проверять возраст покупателя в ТПП предлагают с помощью портала госуслуг. Получить заказ покупатель сможет при предъявлении QR-кода, сгенерированного на сервисе. Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток.

Напомним, эксперимент с продажей вина через интернет должен стартовать с 1 ноября 2023 года и завершиться 31 июля 2026 года. Почта России должна доставлять отечественное вино на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. При этом алкоголь вручат покупателю не ранее чем через 24 часа после оформления заявки.

А вы когда-нибудь покупали алкоголь таким экзотическим путем? А если сделают быструю онлайн доставку станете заказывать через интернет?

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

41
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

9 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 22 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    ТПП или РПЦ ?

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      14 минут назад

      Светлана Вейс

      Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным.

      Кстати, РПЦ и есть этот нелегальный продавец спиртным. В церковных лавках продается самопальное вино без акциза😂

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 11 минут назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        это кровь Христова! )

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 10 минут назад

    Главный бухгалтер

    Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным.

    а если сделать прямо сегодня, то все нелегалы прямо вымрут уже с завтрашного дня?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 8 минут назад

    Главный бухгалтер

    Представители палаты также призвали как можно скорее создать институт дистанционной торговли алкоголем, который будет контролировать государство.

    я всё правильно понял: государство будет под контролем этих доставщиков?

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 4 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Получить заказ покупатель сможет при предъявлении QR-кода, сгенерированного на сервисе (госуслуг). Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток.

    отличное занятие для подвыпившей компании - генерировать коды на госуслугах, с целью продолжить банкет

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 33 секунды назад

      Главный бухгалтер

      отличное занятие для подвыпившей компании -

      какое нафиг занятие? если доставка только через 24 часа осуществится!!! И это по номативу!

      Зная отношение Почты к своим обязанностям.... заказанное вино прибудет через пару недель! с открытой бутылкой, и не то что заказывал, а прокисший портвейн с мухами времён Брежнева

      генерировать коды на госуслугах, с целью продолжить банкет

      генерировать можете сколько хотите, но банкета не будет!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 4 минуты назад

    Главный бухгалтер

    При этом алкоголь вручат не ранее чем через 24 часа после оформления заявки.

    а эт для чего? Доставкой, обычно, нормальные люди потому и пользуются, что приспичило и нужно срочно.

    Выпить мне приспичило, бабу снял и надо бы для начала разговора хотя бы красненьким угостить.....

    А мне - неееее, мы Вам только завтра! Нафига Вы мне нужны вообще завтра? Завтра я уже и сам пить не хочу!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina

В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) призывает принять закон о продаже алкоголя онлайн, не дожидаясь конца эксперимента по продаже отечественных вин через сайт Почты России. Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным, заявляют эксперты.

В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед
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