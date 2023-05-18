В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

В обращении ТПП отмечено, что эксперимент по продаже отечественных вин через сайт «Почты России» необходимо сократить с 3 лет до 1 года и распространить его не только на Подмосковье, но и на всю страну, сообщают «Ведомости».
В ТПП считают, что в эксперименте с Почтой России есть изъяны. Они связаны с доставкой вина только через день, это условие не даёт возможности легальным продавцам конкурировать с теневым рынком. Представители палаты также призвали как можно скорее создать институт дистанционной торговли алкоголем, который будет контролировать государство.
По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, три года для эксперимента слишком большой срок. Нелегальный рынок стремительно растёт, за это время он может удвоить обороты и укрепить свои позиции.
Проверять возраст покупателя в ТПП предлагают с помощью портала госуслуг. Получить заказ покупатель сможет при предъявлении QR-кода, сгенерированного на сервисе. Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток.
Напомним, эксперимент с продажей вина через интернет должен стартовать с 1 ноября 2023 года и завершиться 31 июля 2026 года. Почта России должна доставлять отечественное вино на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. При этом алкоголь вручат покупателю не ранее чем через 24 часа после оформления заявки.
А вы когда-нибудь покупали алкоголь таким экзотическим путем? А если сделают быструю онлайн доставку станете заказывать через интернет?
Комментарии8
Пётр Пустотачлен картеля
ТПП или РПЦ ?
Светлана Вейс
Кстати, РПЦ и есть этот нелегальный продавец спиртным. В церковных лавках продается самопальное вино без акциза😂
Пётр Пустотачлен картеля
это кровь Христова! )
Главный бухгалтер
а если сделать прямо сегодня, то все нелегалы прямо вымрут уже с завтрашного дня?
Главный бухгалтер
я всё правильно понял: государство будет под контролем этих доставщиков?
Пётр Пустотачлен картеля
отличное занятие для подвыпившей компании - генерировать коды на госуслугах, с целью продолжить банкет
Главный бухгалтер
какое нафиг занятие? если доставка только через 24 часа осуществится!!! И это по номативу!
Зная отношение Почты к своим обязанностям.... заказанное вино прибудет через пару недель! с открытой бутылкой, и не то что заказывал, а прокисший портвейн с мухами времён Брежнева
генерировать можете сколько хотите, но банкета не будет!
Главный бухгалтер
а эт для чего? Доставкой, обычно, нормальные люди потому и пользуются, что приспичило и нужно срочно.
Выпить мне приспичило, бабу снял и надо бы для начала разговора хотя бы красненьким угостить.....
А мне - неееее, мы Вам только завтра! Нафига Вы мне нужны вообще завтра? Завтра я уже и сам пить не хочу!