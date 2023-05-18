В ТПП хотят немедленно начать онлайн-торговлю алкоголем. Соответствующее предложение уже направлено в Совфед

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) призывает принять закон о продаже алкоголя онлайн, не дожидаясь конца эксперимента по продаже отечественных вин через сайт Почты России. Если этого не сделать, то на рынке закрепятся нелегальные продавцы спиртным, заявляют эксперты.

В обращении ТПП отмечено, что эксперимент по продаже отечественных вин через сайт «Почты России» необходимо сократить с 3 лет до 1 года и распространить его не только на Подмосковье, но и на всю страну, сообщают «Ведомости».

В ТПП считают, что в эксперименте с Почтой России есть изъяны. Они связаны с доставкой вина только через день, это условие не даёт возможности легальным продавцам конкурировать с теневым рынком. Представители палаты также призвали как можно скорее создать институт дистанционной торговли алкоголем, который будет контролировать государство.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, три года для эксперимента слишком большой срок. Нелегальный рынок стремительно растёт, за это время он может удвоить обороты и укрепить свои позиции.

Проверять возраст покупателя в ТПП предлагают с помощью портала госуслуг. Получить заказ покупатель сможет при предъявлении QR-кода, сгенерированного на сервисе. Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток.

Напомним, эксперимент с продажей вина через интернет должен стартовать с 1 ноября 2023 года и завершиться 31 июля 2026 года. Почта России должна доставлять отечественное вино на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. При этом алкоголь вручат покупателю не ранее чем через 24 часа после оформления заявки.