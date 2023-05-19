Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

Недавно смотрели с ребенком советского «Чебурашку», мультик сыну понравился, но на вопросе, а кто такие пионеры, я споткнулась. Долго подбирала слова, чтобы доходчиво объяснить четырехлетке, кто это и почему они такие в мультфильме важные. Подавляющее большинство россиян старше 40 были пионерами, носили галстук, ездили в лагеря отдыха (привет, Артек!). Давайте вспомним, как это было.
Интересные факты
Термин «пионер» был заимствован из французского языка и означает «первопроходец». Пионеры приняли девиз «Будь готов!». Чтобы стать участником движения, школьник давал пионерскую клятву на торжественной линейке, после чего ему повязывали на шею галстук и прикрепляли значок с Ильичом и пламенем на лацкан. Миллионы советских школьников в СССР жили по заветам Ильича и носили красный галстук.
Пионерская организация состояла из звеньев, отрядов и дружин. У каждого было свое название и девиз. Часто брали имена героев войн, стахановцев и космонавтов. Но были и «Ромашки», «Матросы» и «Зарницы».
На протяжении 70 лет любой гражданин СССР, достигший 9 лет, мог вступить в ряды пионеров. Но по факту, принимали не всех, а лишь отличников. Хотя, в начале 90-х на строгий отбор махнули рукой, принимали и двоечников, и школьных хулиганов.
Чем занимались пионеры?
С самого начала своего существования пионеры оказывали помощь беспризорным детям и боролись с безграмотностью: активно собирали книги и помогали организовывать и пополнять библиотеки. Дальше участников пионерского движения привлекали к работе в колхозах, брали в пожарные дружины, помощниками в ГАИ и лесные хозяйства. Пионеры участвовали в различных смотрах, трудовых акциях (субботниках, сборах макулатуры и металлолома), играх и всевозможных спортивных мероприятиях. Пионеры — главные активисты, они следили за порядком на улицах, писали жалобы в инстанции, сообщали о проблемах в газеты.
Какие вы помните пионерские лозунги и девизы?
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Орлята учатся летать.
Всегда вперед, ни шагу назад!
Пионер — всем ребятам пример.
Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны!
И на Марсе будут яблони цвести.
Из искры возгорится пламя!
А кто из вас был пионером?
Комментарии52
Марина СнеговскаяКлерк
Я не успела в пионеры, в 91м пошла в школу. А тетрадки помню в начале 90-х были все равно на обороте с клятвой пионеров.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
там еще гимн должен был быть))
ВикторияГлавный бухгалтер
Таблица умножения там была, на тетрадках в клетку, никакого гимна там не было. Гимн пели каждое утро на Маяке в 6 часов утра
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
На тетрадках в клетку была таблица, а в линейку гимн)
ВикторияГлавный бухгалтер
Кто какие тетрадки рассматривал. )
Главный бухгалтер
Вы-то его зачем слушали? да ещё в 6 утра!
Вы же говорили, что завсегда были ярой противницей..... а гимн, вот, слушали!
а я вот и не знал что включать надо ))))))))
ВикторияГлавный бухгалтер
У нас дома всегда было радио включено. Хочешь не хочешь услышишь.
Когда, я говорила, что завсегда была противницей да еще и ярой?
Я точно говорила, что терпеть не могла это коричневое шерстяное колючее платье и весьма сомнительно сочетающееся с коммунистической атрибутикой
Главный бухгалтер
зачем же так мучаться? неужели нельзя выключить? тем более в такую рань!
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)
и пионерию Вы тоже ненавидели
ВикторияГлавный бухгалтер
Нет, нельзя. Не мною было включено и не для меня.
Мне на нее было по-барабану, так сказать. Хотя я была пионер-вожатой, рисовала с ребятами помладше ))
Ирина
Нас в пионеры принимали торжественно, на линейке около здания, разрушенного в ВОВ. Было торжественно. Очень гордились те, кого приняли (хорошисты и отличники). Остальных тоже приняли, но позже и уже в школе
Главный бухгалтер
то есть когда принимали отличников было тепло, а когда всех остальных - уже холодно
странно как-то
ибо первая волна происходила под 07.11, вторая где-то посредине учебного года, ну а уж всех остальных - под самый занавес окончания года в мае
У Вас наоборот проиходило? или как тогда год разделить?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
А я застала в последний год))
Да, именно такой и была наша парадная форма - белая блузка с такой нашивкой на рукаве и галстук.
ВикторияГлавный бухгалтер
Это была летняя форма, а не парадная. Парадная считалась просто с белым фартуком.
Сергей Верещагин
И октябренком был, и пионером, и комсомольцем.
А вот от вступления в КПСС активно отбрыкивался, хотя гнали чуть ли не пинками. Может, и зря отбрыкивался.
Андрейврач
Аналогично прошел все стадии политического манипулирования октябренок-пионер-комсомолец.
Воспоминания о пионерии слабые, хотя был барабанщиком и сопровождал торжественный вынос знамени дружины
PS В КПСС не приняли, сославшись на то, что в партии маловато рабочего класса, поэтому ему дорога открыта, а интеллигенция нах (совсем) не нужна!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Барабанщиком! Это очень почетная миссия была!
Пётр Пустотачлен картеля
Барабанщиком - это жалобы писать? 😎
Главный бухгалтер
ага.... азбукой Морзе )))))))))))
ВикторияГлавный бухгалтер
Я занималась скоростной радиотелеграфией в детсве, это далеко не барабан ))
Главный бухгалтер
но с помощью барабана можно настучать сообщение?
ВикторияГлавный бухгалтер
Не имею понятия, я ж не барабанщик. Можно попробывать послушать, как барабан морзянку выдаст, узнаваемо или нет получится. Только вопрос где? Думаю, что в любом случае, это будет медленное сообщение
Главный бухгалтер
кто знает - нормально поймёт. и для передачи, и кто слушает
Элементарно костяшками пальцев или ручкой по столу
простое сообщение СОС сможете отбить? всё тоже самое можно сделать и с другими более сложными словами
Это уже зависит от навыков и опыта
в тырнете пишут что
от 60-ти до 100-150 знаков в минуту !
не так уж и мало!
ВикторияГлавный бухгалтер
Я могу отбить любое сообщение, как Вы написать. Только его ж кто-то должен принять качественно, а не от балды. Там же по напеву все это звучит, короткие и длинные гудочки создают своеобразные звуковые сочетания. У барабана нет гудочков, есть просто тук и я не очень представляю, как сделать не тук, а тууук. Может быть возможно, не буду спорить, надо пробовать. Например, как А отличить от И?
ВикторияГлавный бухгалтер
Это вроде бы - стукач
Андрейврач
У ментов на сленге, в аккурат, стукача "барабанщиком" кличут
Пётр Пустотачлен картеля
я помню - пионеры поезда под откос пускали, и сейчас наверно тоже их рук дело.
Пионеры выполняли задачи разведчиков и диверсантов, были связными для подпольщиков. Из юных партизан особо известны Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня Голиков и Валя Котик.
Андрейврач
Вот сейчас ,с высоты прожитых лет ,не очень я верю в эти героические пионерские дела.
Ирина
А в Павлика Морозова верите?