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Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

Советские школьники 19 мая проводили линейки, концерты и поднимали флаг. В этот день праздновали день Пионерии. В СССР праздник носил официальное название — День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. С распадом СССР праздник потерял смысл, а сейчас и вовсе забыт. Давайте вспомним, кто такие пионеры, и что они делали.
262
Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

Недавно смотрели с ребенком советского «Чебурашку», мультик сыну понравился, но на вопросе, а кто такие пионеры, я споткнулась. Долго подбирала слова, чтобы доходчиво объяснить четырехлетке, кто это и почему они такие в мультфильме важные. Подавляющее большинство россиян старше 40 были пионерами, носили галстук, ездили в лагеря отдыха (привет, Артек!). Давайте вспомним, как это было.

Интересные факты 

Термин «пионер» был заимствован из французского языка и означает «первопроходец». Пионеры приняли девиз «Будь готов!». Чтобы стать участником движения, школьник давал пионерскую клятву на торжественной линейке, после чего ему повязывали на шею галстук и прикрепляли значок с Ильичом и пламенем на лацкан. Миллионы советских школьников в СССР жили по заветам Ильича и носили красный галстук.

Пионерская организация состояла из звеньев, отрядов и дружин. У каждого было свое название и девиз. Часто брали имена героев войн, стахановцев и космонавтов. Но были и «Ромашки», «Матросы» и «Зарницы».

На протяжении 70 лет любой гражданин СССР, достигший 9 лет, мог вступить в ряды пионеров. Но по факту, принимали не всех, а лишь отличников. Хотя, в начале 90-х на строгий отбор махнули рукой, принимали и двоечников, и школьных хулиганов.   

Чем занимались пионеры?

С самого начала своего существования пионеры оказывали помощь беспризорным детям и боролись с безграмотностью: активно собирали книги и помогали организовывать и пополнять библиотеки. Дальше участников пионерского движения привлекали к работе в колхозах, брали в пожарные дружины, помощниками в ГАИ и лесные хозяйства. Пионеры участвовали в различных смотрах, трудовых акциях (субботниках, сборах макулатуры и металлолома), играх и всевозможных спортивных мероприятиях. Пионеры — главные активисты, они следили за порядком на улицах, писали жалобы в инстанции, сообщали о проблемах в газеты.

Какие вы помните пионерские лозунги и девизы?

  • Бороться и искать, найти и не сдаваться!

  • Орлята учатся летать.

  • Всегда вперед, ни шагу назад!

  • Пионер — всем ребятам пример.

  • Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны!

  • И на Марсе будут яблони цвести.

  • Из искры возгорится пламя!

А кто из вас был пионером?

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

262
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

10 подписчиков

Комментарии

52
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    1 час назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    Я не успела в пионеры, в 91м пошла в школу. А тетрадки помню в начале 90-х были все равно на обороте с клятвой пионеров. 

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      там еще гимн должен был быть))

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 58 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Таблица умножения там была, на тетрадках в клетку, никакого гимна там не было. Гимн пели каждое утро на Маяке в 6 часов утра

        • Логотип nlukina
          nlukina 53 минуты назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          На тетрадках в клетку была таблица, а в линейку гимн)

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 52 минуты назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            Кто какие тетрадки рассматривал. )

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 52 минуты назад

          Главный бухгалтер

          Гимн пели каждое утро на Маяке в 6 часов утра

          Вы-то его зачем слушали? да ещё в 6 утра!

          Вы же говорили, что завсегда были ярой противницей..... а гимн, вот, слушали!

          а я вот и не знал что включать надо ))))))))

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 20 минут назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            У нас дома всегда было радио включено. Хочешь не хочешь услышишь.

            Вы же говорили, что завсегда были ярой противницей..

            Когда, я говорила, что завсегда была противницей да еще и ярой?

            Я точно говорила, что терпеть не могла это коричневое шерстяное колючее платье и весьма сомнительно сочетающееся с коммунистической атрибутикой

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 18 минут назад

              Главный бухгалтер

              У нас дома всегда было радио включено. Хочешь не хочешь услышишь.

              зачем же так мучаться? неужели нельзя выключить? тем более в такую рань!

              мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)

              Я точно говорила, что терпеть не могла это коричневое шерстяное колючее платье и в

              и пионерию Вы тоже ненавидели

              • Логотип VikaV2193
                VikaV2193 10 минут назад

                ВикторияГлавный бухгалтер

                зачем же так мучаться? неужели нельзя выключить? тем более в такую рань!

                Нет, нельзя. Не мною было включено и не для меня. 

                и пионерию Вы тоже ненавидели

                Мне на нее было по-барабану, так сказать. Хотя я была пионер-вожатой, рисовала с ребятами помладше ))

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Нас в пионеры принимали торжественно, на линейке около здания, разрушенного в ВОВ. Было торжественно. Очень гордились те, кого приняли (хорошисты и отличники). Остальных тоже приняли, но позже и уже в школе

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 34 минуты назад

      Главный бухгалтер

      на линейке около здания, разрушенного в ВОВ. Было торжественно. Очень гордились те, кого приняли (хорошисты и отличники). Остальных тоже приняли, но позже и уже в школе

      то есть когда принимали отличников было тепло, а когда всех остальных - уже холодно

      странно как-то

      ибо первая волна происходила под 07.11, вторая где-то посредине учебного года, ну а уж всех остальных - под самый занавес окончания года в мае

      У Вас наоборот проиходило? или как тогда год разделить?

  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    IMG_20230519_110151 (1).jpgА я застала в последний год))

    • Логотип Щекуля
      Щекуля 1 час назад

      Да, именно такой и была наша парадная форма - белая блузка с такой нашивкой на рукаве и галстук.

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 56 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Это была летняя форма, а не парадная. Парадная считалась просто с белым фартуком.

  • Логотип Сергей Верещагин
    Сергей Верещагин
    1 час назад

    Сергей Верещагин

    И октябренком был, и пионером, и комсомольцем.

    А вот от вступления в КПСС активно отбрыкивался, хотя гнали чуть ли не пинками. Может, и зря отбрыкивался.

    • Логотип andre-bulyg
      andre-bulyg 1 час назад

      Андрейврач

      Аналогично прошел все стадии политического манипулирования октябренок-пионер-комсомолец.

      Воспоминания о пионерии слабые, хотя был барабанщиком и сопровождал торжественный вынос знамени дружины

      PS В КПСС не приняли, сославшись на то, что  в партии маловато рабочего класса, поэтому ему дорога открыта, а интеллигенция нах (совсем) не нужна!

      • Логотип nlukina
        nlukina 1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Барабанщиком! Это очень почетная миссия была! 

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 1 час назад

          Пётр Пустотачлен картеля

          Барабанщиком - это жалобы писать? 😎

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 57 минут назад

            Главный бухгалтер

            Барабанщиком - это жалобы писать? 😎

            ага.... азбукой Морзе )))))))))))

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 37 минут назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Я занималась скоростной радиотелеграфией в детсве, это далеко не барабан ))

              • Логотип Arhimed0
                Arhimed0 33 минуты назад

                Главный бухгалтер

                Я занималась скоростной радиотелеграфией в детсве, это далеко не барабан ))

                но с помощью барабана можно настучать сообщение?

                • Логотип VikaV2193
                  VikaV2193 29 минут назад

                  ВикторияГлавный бухгалтер

                  Не имею понятия, я ж не барабанщик. Можно попробывать послушать, как барабан морзянку выдаст, узнаваемо или нет получится. Только вопрос где? Думаю, что в любом случае, это будет медленное сообщение

                  • Логотип Arhimed0
                    Arhimed0 24 минуты назад

                    Главный бухгалтер

                    Можно попробывать послушать, как барабан морзянку выдаст, узнаваемо или нет получится.

                    кто знает - нормально поймёт. и для передачи, и кто слушает

                    Только вопрос где?

                    Элементарно костяшками пальцев или ручкой по столу

                    простое сообщение СОС сможете отбить? всё тоже самое можно сделать и с другими более сложными словами

                    Думаю, что в любом случае, это будет медленное сообщение

                    Это уже зависит от навыков и опыта 

                    в тырнете пишут что

                    от 60-ти до 100-150 знаков в минуту !

                    не так уж и мало!

                    • Логотип VikaV2193
                      VikaV2193 14 минут назад

                      ВикторияГлавный бухгалтер

                      простое сообщение СОС сможете отбить?

                      Я могу отбить любое сообщение, как Вы написать. Только его ж кто-то должен принять качественно, а не от балды. Там же по напеву все это звучит, короткие и длинные гудочки создают своеобразные звуковые сочетания. У барабана нет гудочков, есть просто тук и я не очень представляю, как сделать не тук, а тууук. Может быть возможно, не буду спорить, надо пробовать. Например, как А отличить от И?

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 38 минут назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            Барабанщиком - это жалобы писать?

            Это вроде бы - стукач

            • Логотип andre-bulyg
              andre-bulyg 26 минут назад

              Андрейврач

              У ментов на сленге, в аккурат, стукача "барабанщиком" кличут

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    я помню - пионеры поезда под откос пускали, и сейчас наверно тоже их рук дело.

    Пионеры выполняли задачи разведчиков и диверсантов, были связными для подпольщиков. Из юных партизан особо известны Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня Голиков и Валя Котик.

    • Логотип andre-bulyg
      andre-bulyg 52 минуты назад

      Андрейврач

      Вот сейчас ,с высоты прожитых лет ,не очень я верю в эти героические пионерские дела.

      • Логотип IriEro
        IriEro
        18 минут назад

        Ирина

        А в Павлика Морозова верите?

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