Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

Советские школьники 19 мая проводили линейки, концерты и поднимали флаг. В этот день праздновали день Пионерии. В СССР праздник носил официальное название — День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. С распадом СССР праздник потерял смысл, а сейчас и вовсе забыт. Давайте вспомним, кто такие пионеры, и что они делали.

Недавно смотрели с ребенком советского «Чебурашку», мультик сыну понравился, но на вопросе, а кто такие пионеры, я споткнулась. Долго подбирала слова, чтобы доходчиво объяснить четырехлетке, кто это и почему они такие в мультфильме важные. Подавляющее большинство россиян старше 40 были пионерами, носили галстук, ездили в лагеря отдыха (привет, Артек!). Давайте вспомним, как это было.

Интересные факты

Термин «пионер» был заимствован из французского языка и означает «первопроходец». Пионеры приняли девиз «Будь готов!». Чтобы стать участником движения, школьник давал пионерскую клятву на торжественной линейке, после чего ему повязывали на шею галстук и прикрепляли значок с Ильичом и пламенем на лацкан. Миллионы советских школьников в СССР жили по заветам Ильича и носили красный галстук.

Пионерская организация состояла из звеньев, отрядов и дружин. У каждого было свое название и девиз. Часто брали имена героев войн, стахановцев и космонавтов. Но были и «Ромашки», «Матросы» и «Зарницы».

На протяжении 70 лет любой гражданин СССР, достигший 9 лет, мог вступить в ряды пионеров. Но по факту, принимали не всех, а лишь отличников. Хотя, в начале 90-х на строгий отбор махнули рукой, принимали и двоечников, и школьных хулиганов.

Чем занимались пионеры?

С самого начала своего существования пионеры оказывали помощь беспризорным детям и боролись с безграмотностью: активно собирали книги и помогали организовывать и пополнять библиотеки. Дальше участников пионерского движения привлекали к работе в колхозах, брали в пожарные дружины, помощниками в ГАИ и лесные хозяйства. Пионеры участвовали в различных смотрах, трудовых акциях (субботниках, сборах макулатуры и металлолома), играх и всевозможных спортивных мероприятиях. Пионеры — главные активисты, они следили за порядком на улицах, писали жалобы в инстанции, сообщали о проблемах в газеты.

Какие вы помните пионерские лозунги и девизы?

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Орлята учатся летать.

Всегда вперед, ни шагу назад!

Пионер — всем ребятам пример.

Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны!

И на Марсе будут яблони цвести.

Из искры возгорится пламя!