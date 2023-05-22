Минфин обсудит с бизнесом налог на сверхприбыль. Подход к расчету базы налога может быть пересмотрен

В НК скоро появится новый термин — налог на сверхприбыль. Новый налог будут разово платить крупные компании, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах была не менее 1 млрд руб. Законопроект еще на рассмотрении в Госдуме. А бизнес уже просит пересмотреть подход к расчету базы налога. Тема может быть поднята 26 мая на встрече с Президентом.

Минфин разработал порядок регулирования разового сбора и направил его на согласование в ведомства и деловые объединения. Пока окончательно все параметры сбора не определены, пишет «Российская газета». Но бизнес уже просит пересмотреть подход к расчету базы налога на сверхприбыль.

«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль — так называемого windfall tax (дословный перевод «налог на доходы, принесенные ветром») — и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018-2019 гг, пишут «Ведомости».

Размер разового взноса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 году — 10%. Как заявляли в Минфине, разовый сбор будут платить компании с прибылью до налогообложения в 1 млрд рублей.

Платить в бюджет будут не все. Налог не коснется нефтегазовой и угольной отрасли, малого бизнеса, а также: компаний, зарегистрированных после 1 января 2021 года.

Подобного рода сборы вводили в разное в время в Великобритании, Евросоюзе и США. В Штатах, кстати, применили эту практику раньше всех: впервые еще в Первую мировую войну. Тогда шла речь о «налоге на прибыль от военных действий».

Как вы относитесь к появлению налога на «лишнюю прибыль»?