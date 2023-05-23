ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах

Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел ЕНС. Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам руководителя ФНС уже сейчас 46 млн пользователей могут увидеть информацию по расчетам с бюджетом и задолженностях, а также сведения о предстоящих платежах, передают «Ведомости».

Егоров добавил, что личные кабинеты открыты также для ИП и организаций — всего 800 000.

Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП сначала будут переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги.

Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты.

«У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», — добавил Даниил Егоров.

С 2023 г. для всех налогоплательщиков начал действовать ЕНС, который будет пополняться через единый налоговый платеж. Деньги с этого платежа будут распределяется между обязательствами. Новые правила касаются как физлиц, так компании и ИП.