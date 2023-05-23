ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах

По словам руководителя ФНС уже сейчас 46 млн пользователей могут увидеть информацию по расчетам с бюджетом и задолженностях, а также сведения о предстоящих платежах, передают «Ведомости».
Егоров добавил, что личные кабинеты открыты также для ИП и организаций — всего 800 000.
Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП сначала будут переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги.
Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты.
«У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», — добавил Даниил Егоров.
С 2023 г. для всех налогоплательщиков начал действовать ЕНС, который будет пополняться через единый налоговый платеж. Деньги с этого платежа будут распределяется между обязательствами. Новые правила касаются как физлиц, так компании и ИП.
Мне зайти в личный кабинет не удалось, выдает ошибку. Если зайдете, напишите, пожалуйста, что там нового))
Комментарии17
Мягко говоря - это не правда! У меня не все ЛК работают. А то, что в работающих.... Чья-то больная фантазия (
Главный бухгалтер
Мир Дверь Мяч
Наталья
Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», — добавил Даниил Егоров.
Вот не сомневаюсь, что ему-то всё вовремя приходит.
Главный бухгалтер
Разволновалась, побежала спотыкаясь....а нет, можно дальше спать спокойно (не открыли).
кто-то не краснеет
"Раздел «ЕНС» временно недоступен в связи с обработкой поступивших уведомлений и платежей."
Финансовый директор
Все таки есть параллельные вселенные, и они даже иногда соприкасаются😂. Жалко, что у нас с Егоровым они разные 😥