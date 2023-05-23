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nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах

Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел ЕНС. Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах

По словам руководителя ФНС уже сейчас 46 млн пользователей могут увидеть информацию по расчетам с бюджетом и задолженностях, а также сведения о предстоящих платежах, передают «Ведомости».

Егоров добавил, что личные кабинеты открыты также для ИП и организаций — всего 800 000.

Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП сначала будут переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги.

Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты.

«У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», — добавил Даниил Егоров.

С 2023 г. для всех налогоплательщиков начал действовать ЕНС, который будет пополняться через единый налоговый платеж. Деньги с этого платежа будут распределяется между обязательствами. Новые правила касаются как физлиц, так компании и ИП.

Мне зайти в личный кабинет не удалось, выдает ошибку. Если зайдете, напишите, пожалуйста, что там нового))

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

11 подписчиков

Комментарии

17
  • Логотип Пытливая Елена
    Пытливая Елена 51 минуту назад

    Мягко говоря - это не правда! У меня не все ЛК работают. А то, что в работающих.... Чья-то больная фантазия (

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 28 минут назад

      Главный бухгалтер

      Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

      Мир Дверь Мяч

  • Логотип Натали Б
    Натали Б 48 минут назад

    Наталья

    Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», — добавил Даниил Егоров.

    Вот не сомневаюсь, что ему-то всё вовремя приходит.

  • Логотип revita
    revita 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Разволновалась, побежала спотыкаясь....а нет, можно дальше спать спокойно (не открыли). 

  • Логотип Владимир Е
    Владимир Е 30 минут назад

    кто-то не краснеет
    "Раздел «ЕНС» временно недоступен в связи с обработкой поступивших уведомлений и платежей."

  • Логотип rorih
    rorih 27 минут назад

    Финансовый директор

    image.png

    Все таки есть параллельные вселенные, и они даже иногда соприкасаются😂. Жалко, что у нас с Егоровым они разные 😥

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах

Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел ЕНС. Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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