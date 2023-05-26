Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор

Каждую минуту в мире что-то происходит. Мы в вами сосредоточены на серьезных новостях о налогах, законопроектах и ЕНП (будь он неладен). Но вокруг происходит много всего забавного. Ловите пятничную дозу демотивации — 3 забавные/нелепые новости этой недели.

В обеденный перерыв предлагаем отвлечься от работы и немного отдохнуть.

Инвалидное кресло угнали по время Ночи музеев. Посетитель со сломанной лодыжкой угнал из Еврейского музея инвалидное кресло Чудо во время «Ночи музеев» в Москве — посетитель зашёл на выставку на костылях, а уехал уже на инвалидной коляске. В полицию обратились сотрудники Еврейского музея и центра толерантности. Они рассказали, что во время «Ночи музеев», к ним на выставку пришёл парень на костылях. У входа в музей стояли инвалидные коляски, поэтому посетитель с гипсом решил не прыгать по залам, а прокатиться с комфортом. Он пересел в кресло, осмотрел экспонаты, прослушал рассказы гидов и укатил. С казённой коляской. Теперь парня ищет полиция, пишет Газета.ру.

Узнавшая о беременности американка родила через 15 минут Жительница США приняла боль в животе за аппендицит и приехала в больницу, где ей сказали о том, что она беременна. Женщина родила через 15 минут. Необычный случай произошел в штате Индиана, США. Женщина рассказала в социальной сети, что родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что беременна. Она отметила, что действительно не знала о беременности и не ощущала симптомы, характерные для этого периода. Кроме того, во время беременности женщина похудела на 13 килограммов и стала стройнее. Позже врачи объяснили ей, что это была скрытая беременность. Американка почувствовала сильную боль в животе и обратилась за помощью в местную больницу. Когда врач осматривал ее, то заметил на экране что-то похожее на маленькие ножки. После этого женщина закричала, и доктор увидел, что она рожает. Беременную быстро перевели в родильное отделение, где через 15 минут появилась ее дочь, пишет «Рамблер».

Люди съехались на чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений. Люди съехались со всей страны, чтобы копать червей. Участникам чемпионата предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли. Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени. За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю. Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться. В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий. Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк, сообщает Mirror.