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Общество

Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор

Каждую минуту в мире что-то происходит. Мы в вами сосредоточены на серьезных новостях о налогах, законопроектах и ЕНП (будь он неладен). Но вокруг происходит много всего забавного. Ловите пятничную дозу демотивации — 3 забавные/нелепые новости этой недели.
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Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор

В обеденный перерыв предлагаем отвлечься от работы и немного отдохнуть.

Инвалидное кресло угнали по время Ночи музеев. Посетитель со сломанной лодыжкой угнал из Еврейского музея инвалидное кресло

Чудо во время «Ночи музеев» в Москве — посетитель зашёл на выставку на костылях, а уехал уже на инвалидной коляске.

В полицию обратились сотрудники Еврейского музея и центра толерантности. Они рассказали, что во время «Ночи музеев», к ним на выставку пришёл парень на костылях. У входа в музей стояли инвалидные коляски, поэтому посетитель с гипсом решил не прыгать по залам, а прокатиться с комфортом.

Он пересел в кресло, осмотрел экспонаты, прослушал рассказы гидов и укатил. С казённой коляской. Теперь парня ищет полиция, пишет Газета.ру.

Узнавшая о беременности американка родила через 15 минут

Жительница США приняла боль в животе за аппендицит и приехала в больницу, где ей сказали о том, что она беременна. Женщина родила через 15 минут.

Необычный случай произошел в штате Индиана, США. Женщина рассказала в социальной сети, что родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что беременна.

Она отметила, что действительно не знала о беременности и не ощущала симптомы, характерные для этого периода. Кроме того, во время беременности женщина похудела на 13 килограммов и стала стройнее. Позже врачи объяснили ей, что это была скрытая беременность.

Американка почувствовала сильную боль в животе и обратилась за помощью в местную больницу. Когда врач осматривал ее, то заметил на экране что-то похожее на маленькие ножки. После этого женщина закричала, и доктор увидел, что она рожает.

Беременную быстро перевели в родильное отделение, где через 15 минут появилась ее дочь, пишет «Рамблер».

Люди съехались на чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей

Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений. Люди съехались со всей страны, чтобы копать червей.

Участникам чемпионата предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли. Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени. За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю.

Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться.

В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий. Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк, сообщает Mirror.

Как же скучно я живу! Может ну его, этот ЕНП, айда копать червей!)))

А у вас, что забавного произошло на этой неделе?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

15 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    32 минуты назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    Ну вот, я теперь хочу на рыбалку))))

    • Логотип nlukina
      nlukina 30 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      отличная идея! А на что? На червей или хлебушек?)) 

  • Логотип Лидия Анатольевна
    Лидия Анатольевна 24 минуты назад

    Лидия Новожилова

    Люди съехались на чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей

    Нам бы их заботы

    • Логотип nlukina
      nlukina 21 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Вот и я о том! Но, с другой сторон, люди веселятся, а мы до старости будем сидеть и ждать ЕНС 

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