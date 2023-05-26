Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор

В обеденный перерыв предлагаем отвлечься от работы и немного отдохнуть.
Инвалидное кресло угнали по время Ночи музеев. Посетитель со сломанной лодыжкой угнал из Еврейского музея инвалидное кресло
Чудо во время «Ночи музеев» в Москве — посетитель зашёл на выставку на костылях, а уехал уже на инвалидной коляске.
В полицию обратились сотрудники Еврейского музея и центра толерантности. Они рассказали, что во время «Ночи музеев», к ним на выставку пришёл парень на костылях. У входа в музей стояли инвалидные коляски, поэтому посетитель с гипсом решил не прыгать по залам, а прокатиться с комфортом.
Он пересел в кресло, осмотрел экспонаты, прослушал рассказы гидов и укатил. С казённой коляской. Теперь парня ищет полиция, пишет Газета.ру.
Узнавшая о беременности американка родила через 15 минут
Жительница США приняла боль в животе за аппендицит и приехала в больницу, где ей сказали о том, что она беременна. Женщина родила через 15 минут.
Необычный случай произошел в штате Индиана, США. Женщина рассказала в социальной сети, что родила ребенка через 15 минут после того, как узнала, что беременна.
Она отметила, что действительно не знала о беременности и не ощущала симптомы, характерные для этого периода. Кроме того, во время беременности женщина похудела на 13 килограммов и стала стройнее. Позже врачи объяснили ей, что это была скрытая беременность.
Американка почувствовала сильную боль в животе и обратилась за помощью в местную больницу. Когда врач осматривал ее, то заметил на экране что-то похожее на маленькие ножки. После этого женщина закричала, и доктор увидел, что она рожает.
Беременную быстро перевели в родильное отделение, где через 15 минут появилась ее дочь, пишет «Рамблер».
Люди съехались на чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей
Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений. Люди съехались со всей страны, чтобы копать червей.
Участникам чемпионата предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли. Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени. За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю.
Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться.
В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий. Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк, сообщает Mirror.
Как же скучно я живу! Может ну его, этот ЕНП, айда копать червей!)))
А у вас, что забавного произошло на этой неделе?
Комментарии4
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
Ну вот, я теперь хочу на рыбалку))))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
отличная идея! А на что? На червей или хлебушек?))
Лидия Новожилова
Люди съехались на чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей
Нам бы их заботы
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Вот и я о том! Но, с другой сторон, люди веселятся, а мы до старости будем сидеть и ждать ЕНС