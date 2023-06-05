Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах

Депутаты от фракции ЛДПР предложили решить проблему демографии в стране введением сертификата на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного малыша. Соответствующий законопроект они внесут на рассмотрение в Госдуму, пишет Газета.ру.
Нилов пояснил, что «не слишком обеспеченные» семьи сталкиваются с нехваткой средств на покупку необходимых предметов при рождении ребенка. Согласно законопроекту, родители смогут потратить сертификат на покупку предметов первой необходимости, включая коляску, кроватку, пеленальный столик и др.
Право на сертификат получат семьи, размер среднедушевого дохода которых «не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, установленную» в регионе. Подать заявление на сертификат можно будет не позднее двух месяцев после рождения ребенка, сделав это через портал Госуслуг или через МФЦ. Кроме того, заявление можно самостоятельно отнести в ответственный за это орган власти, который предстоит определить Правительству, следует из законопроекта.
Комментарии8
Марина Мазайкина
Интерееестно, что по их мнению будет входить в перечень товаров первой необходимости для новорожденных..
Ирина
Как мама 4 детей могу написать, что депутаты не пытаются решить проблему демографии, а пытаются обналичить бюджетные деньги, к сожалению. Родителям не нужны эти сертификаты с головной болью, а нужнее наличные деньги. Но депутатам надо как то выводить деньги из бюджета... Печально...
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Мама 4 детей! Ничего себе!😍 Я с вами абсолютно согласна на счет мотивации чиновников
Natalikr
Во-первых, многие регионы и так подобные сертификаты или подарочные наборы предоставляют.... Депутаты, как всегда не в курсе? могли бы проанализировать и статистику представить - как изменилась демография с введением подобных инициатив... или есть ли разница по сравнению с регионами, не предоставляющими подобные сертификаты.
Во-вторых, нет никаких проблем чтобы найти кроватку столик и т.п. забесплатно или за условные деньги. И малоимущие семьи это прекрасно знают. Достаточно зайти на Авито или в какую нибудь болталку родителей. В крайнем случае, в каждом регионе до фига фондов помощи. Уверяю вас проблем с тем, чтобы кому то отдать коляску, кроватку или детские вещи намного больше, чем с тем чтобы их взять (говорю по опыту своего региона).
В-третьих, господа депутаты, если у семьи нет денег на предметы первой необходимости для ребенка еще в тот момент, когда оба родителя работают - как они будут жить, когда мама окажется в декрете?
В-четвертых, депутаты реально считают, что подаренная коляска стимулирует взлет рождаемости?
Вывод
1. Пр..ки, в смысле не очень умные люди вообще не понимающие как живет большинство в России и как разными категориями населения принимается решение о рождении ребенка..
2. Очередная популисткая хе...ня, которая нужна исключительно для имитации бурной деятельности
3. Когда нормальная комплексна стратегия будет, уро....?!!!
Может хоть закон о единых федеральных льготах для многодетных примите, радетели наши? уже пять лет лежит на рассмотрении и ни х....
Простите, накипело.....
alex
а тетя Наташа когда за четвертой лялькой пойдет? Фантазии о бородатых викингах вероятно признак овуляции.
Natalikr
фантазии о бородатых викингах были у вас....
я в основном раннесредневековое датское законодательство комментировала....
учитывая, что вы позиционируете себя как мужчину, боюсь продолжать ваше предположение 😂😂
Бухгалтер
Походит на стимуляцию слоев населения с низкой социальной ответственностью плодиться и размножаться. Ведь таких большинство среди малоимущих.
Natalikr
я бы не была так категорична. Про "большинство".
простейший подсчет показывает, что рождение третьего ребенка у родителей со средней зарплатой по региону переводит семью в статус малоимущих.
Соответственно, очень часто семья средней руки менеджера и средней руки бухгалтера при рождении третьего ребенка становится малоимущей в большинстве регионов....
Но в целом соглашусь - если люди не знают на какие деньги коляску покупать - на фига их стимулировать рожать? Пусть сначала работу нормальную найдут....