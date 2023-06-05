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  • Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах
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Материальная помощь

Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект о сертификатах для новорожденных. С его помощью родители смогут приобрести для малыша товары первой необходимости. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
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Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах

Депутаты от фракции ЛДПР предложили решить проблему демографии в стране введением сертификата на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного малыша. Соответствующий законопроект они внесут на рассмотрение в Госдуму, пишет Газета.ру.

Нилов пояснил, что «не слишком обеспеченные» семьи сталкиваются с нехваткой средств на покупку необходимых предметов при рождении ребенка. Согласно законопроекту, родители смогут потратить сертификат на покупку предметов первой необходимости, включая коляску, кроватку, пеленальный столик и др.

Право на сертификат получат семьи, размер среднедушевого дохода которых «не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, установленную» в регионе. Подать заявление на сертификат можно будет не позднее двух месяцев после рождения ребенка, сделав это через портал Госуслуг или через МФЦ. Кроме того, заявление можно самостоятельно отнести в ответственный за это орган власти, который предстоит определить Правительству, следует из законопроекта.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

24 подписчика

Комментарии

8
  • Логотип Mazai2013
    Mazai2013 51 минуту назад

    Марина Мазайкина

    Интерееестно, что по их мнению будет входить в перечень товаров первой необходимости для новорожденных..

  • Логотип iraira
    iraira 45 минут назад

    Ирина

    Как мама 4 детей могу написать, что депутаты не пытаются решить проблему демографии, а пытаются обналичить бюджетные деньги, к сожалению. Родителям не нужны эти сертификаты с головной болью, а нужнее наличные деньги. Но депутатам надо как то выводить деньги из бюджета... Печально... 

    • Логотип nlukina
      nlukina 30 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Мама 4 детей! Ничего себе!😍 Я с вами абсолютно согласна  на счет мотивации чиновников 

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 27 минут назад

    Natalikr

    Во-первых, многие регионы и так подобные сертификаты или подарочные наборы предоставляют.... Депутаты, как всегда не в курсе? могли бы проанализировать и  статистику представить - как изменилась демография с введением подобных инициатив... или есть ли разница по сравнению с регионами, не предоставляющими подобные сертификаты.
    Во-вторых,  нет никаких проблем чтобы найти кроватку столик и т.п. забесплатно или за условные деньги. И малоимущие семьи это прекрасно знают. Достаточно зайти на Авито или в какую нибудь болталку родителей. В крайнем случае, в каждом регионе до фига фондов помощи. Уверяю вас проблем  с тем, чтобы кому то отдать коляску, кроватку или детские вещи намного больше, чем с тем чтобы их взять (говорю по опыту своего региона).
    В-третьих, господа депутаты, если у семьи нет денег на предметы первой необходимости для ребенка еще в тот момент, когда оба родителя работают - как они будут жить, когда мама окажется в декрете? 
    В-четвертых, депутаты реально считают, что подаренная коляска стимулирует взлет рождаемости? 
    Вывод
    1. Пр..ки, в смысле не очень умные люди вообще не понимающие как живет большинство в России и как разными категориями населения принимается решение о рождении ребенка..

    2. Очередная популисткая хе...ня, которая нужна исключительно для имитации бурной деятельности
    3. Когда нормальная комплексна стратегия будет, уро....?!!!

    Может хоть закон о единых федеральных льготах для многодетных примите, радетели наши? уже пять лет лежит на рассмотрении и ни х....

    Простите, накипело.....

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 15 минут назад

      alex

      а тетя Наташа когда за четвертой лялькой пойдет? Фантазии о бородатых викингах вероятно признак овуляции.

      • Логотип Natali Kr
        Natali Kr 9 минут назад

        Natalikr

        фантазии о бородатых викингах были у вас....

        я в основном раннесредневековое  датское законодательство комментировала....

        учитывая, что вы позиционируете себя как мужчину, боюсь продолжать ваше предположение  😂😂

  • Логотип Бухалочка
    Бухалочка 15 минут назад

    Бухгалтер

    Походит на стимуляцию слоев населения с низкой социальной ответственностью плодиться и размножаться. Ведь таких большинство среди малоимущих.

    • Логотип Natali Kr
      Natali Kr 10 минут назад

      Natalikr

      я бы не была так категорична. Про "большинство".
      простейший подсчет показывает, что рождение третьего ребенка у родителей со средней зарплатой по региону переводит семью в статус малоимущих.
      Соответственно, очень часто семья средней руки менеджера и средней руки бухгалтера при рождении третьего ребенка становится малоимущей в большинстве регионов.... 
      Но в целом соглашусь - если люди не знают на какие деньги коляску покупать - на фига их стимулировать рожать? Пусть сначала работу нормальную найдут....

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Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах

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