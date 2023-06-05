Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификатах

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект о сертификатах для новорожденных. С его помощью родители смогут приобрести для малыша товары первой необходимости. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили решить проблему демографии в стране введением сертификата на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного малыша. Соответствующий законопроект они внесут на рассмотрение в Госдуму, пишет Газета.ру.

Нилов пояснил, что «не слишком обеспеченные» семьи сталкиваются с нехваткой средств на покупку необходимых предметов при рождении ребенка. Согласно законопроекту, родители смогут потратить сертификат на покупку предметов первой необходимости, включая коляску, кроватку, пеленальный столик и др.

Право на сертификат получат семьи, размер среднедушевого дохода которых «не превышает величину двух прожиточных минимумов на душу населения, установленную» в регионе. Подать заявление на сертификат можно будет не позднее двух месяцев после рождения ребенка, сделав это через портал Госуслуг или через МФЦ. Кроме того, заявление можно самостоятельно отнести в ответственный за это орган власти, который предстоит определить Правительству, следует из законопроекта.