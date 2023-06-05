Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке

Минфин разработал законопроект, направленный на повышение эффективности налоговой системы. На рассмотрение жалобы у инспекторов будет всего 7 дней, а рассматривать вопрос будет та ИФНС, на которую пожаловались.

Минфин планирует упростить правила рассмотрения жалоб налогоплательщиков на налоговые органы. Соответствующие нормы включены в законопроект, который находится сейчас в Госдуме.

В упрощенном порядке будут рассматривать жалобы, которые поступили в налоговую по ТКС или через личный кабинет. В самой жалобе надо указать: «рассмотреть в упрощенном порядке».

Предполагается, что в упрощенном порядке жалобы рассматривать будет та ИФНС, чьи действия и бездействие опротестовываются. На это руководству инспекции отводится всего 7 дней. По результатам ИФНС может полностью или частично удовлетворить жалобу или передать ее на рассмотрение в УФНС. Новый порядок не будет распространяться распространяться на оспаривание результатов налоговой проверки.

Кроме того, законопроект содержит положения, которые расширяют инструментарий ФНС и ее управлений при рассмотрении в стандартном порядке жалоб налогоплательщиков (являются обязательными перед обращением в суд). Сейчас вышестоящий орган по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям при полной или частичной отмене решений инспекций назначать «дополнительные мероприятия налогового контроля», то есть не ставить точку во внесудебном разбирательстве, пишет Интерфакс.

Напомним, в настоящее время правила рассмотрения налоговыми органами жалоб налогоплательщиков установлены статьей 140 НК. Жалоба подается в УФНС через ИФНС. Решения по жалобам налоговики принимают в срок от 15 дней до месяца.

А вам приходилось жаловаться на налоговиков?