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  • Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке
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Новости ФНС

Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке

Минфин разработал законопроект, направленный на повышение эффективности налоговой системы. На рассмотрение жалобы у инспекторов будет всего 7 дней, а рассматривать вопрос будет та ИФНС, на которую пожаловались.
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Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке
фото от freepik.com

Минфин планирует упростить правила рассмотрения жалоб налогоплательщиков на налоговые органы. Соответствующие нормы включены в законопроект, который находится сейчас в Госдуме.

В упрощенном порядке будут рассматривать жалобы, которые поступили в налоговую по ТКС или через личный кабинет. В самой жалобе надо указать: «рассмотреть в упрощенном порядке».

Предполагается, что в упрощенном порядке жалобы рассматривать будет та ИФНС, чьи действия и бездействие опротестовываются. На это руководству инспекции отводится всего 7 дней. По результатам ИФНС может полностью или частично удовлетворить жалобу или передать ее на рассмотрение в УФНС. Новый порядок не будет распространяться распространяться на оспаривание результатов налоговой проверки.

Кроме того, законопроект содержит положения, которые расширяют инструментарий ФНС и ее управлений при рассмотрении в стандартном порядке жалоб налогоплательщиков (являются обязательными перед обращением в суд). Сейчас вышестоящий орган по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям при полной или частичной отмене решений инспекций назначать «дополнительные мероприятия налогового контроля», то есть не ставить точку во внесудебном разбирательстве, пишет Интерфакс.

Напомним, в настоящее время правила рассмотрения налоговыми органами жалоб налогоплательщиков установлены статьей 140 НК. Жалоба подается в УФНС через ИФНС. Решения по жалобам налоговики принимают в срок от 15 дней до месяца.

А вам приходилось жаловаться на налоговиков?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

25 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Новости ФНС

    Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке

    Минфин разработал законопроект, направленный на повышение эффективности налоговой системы. На рассмотрение жалобы у инспекторов будет всего 7 дней, а рассматривать вопрос будет та ИФНС, на которую пожаловались.

    Получить решение по своей проблеме от налоговиков станет проще. Налоговики будут рассматривать жалобы в упрощенном порядке
    19
    Логотип nlukina
    nlukina
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