Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб

Налоговая служба актуализировала список ИФНС, в которых плательщики могут поучаствовать в рассмотрении своих жалоб через видео-конференц-связь.

Актуализирован перечень налоговых органов, где налогоплательщик в предусмотренных НК РФ случаях может воспользоваться правом участия в рассмотрении своей жалобы с использованием видео-конференц-связи (ВКС), сообщает ФНС.

Актуальный перечень ИФНС, где возможно проведение видео связи, размещен на сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров». Этот список позволяет плательщикам выбрать удобную ему ИФНС, где организована видеосвязь.

В инспекциях, где есть ВКС налогоплательщик может присутствовать при рассмотрении своей жалобы дистанционно, то есть вне зависимости от того, где эта жалоба фактически рассматривается.