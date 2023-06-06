Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб

Актуализирован перечень налоговых органов, где налогоплательщик в предусмотренных НК РФ случаях может воспользоваться правом участия в рассмотрении своей жалобы с использованием видео-конференц-связи (ВКС), сообщает ФНС.
Актуальный перечень ИФНС, где возможно проведение видео связи, размещен на сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров». Этот список позволяет плательщикам выбрать удобную ему ИФНС, где организована видеосвязь.
В инспекциях, где есть ВКС налогоплательщик может присутствовать при рассмотрении своей жалобы дистанционно, то есть вне зависимости от того, где эта жалоба фактически рассматривается.
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