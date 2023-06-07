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nlukina

Компании до 10 человек, смогут подавать уведомления о налогах через ЛК при помощи НЭП

Власти планируют упростить правила подачи уведомлений об исчисленных налогах. Маленьким компаниям разрешать сдавать их в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью (НЭП).
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Компании до 10 человек, смогут подавать уведомления о налогах через ЛК при помощи НЭП

Минфин в законопроекте предложил внести изменения в способы подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.

В законопроекте речь идет о компаниях, среднесписочная численность работников которых не превышает 10 человек и которые по на данный момент имеют право сдавать бумажные декларации и расчеты. Такое право им дает статья 58 НК.

Новый законопроект № 369931-8 дополнит норму НК и разрешит небольшим компаниям подавать уведомление об исчисленных налогах, в том числе в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью (НЭП).

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) — это усиленная электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. НЭП идентифицирует отправителя и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся.

Применяется неквалифицированная электронная подпись для документов, которые не требуют заверения печатью. Как правило, такую подпись используют во внутренних системах электронного документооборота компаний.

А вы каким образом подаете уведомления?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

28 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Власти планируют упростить правила подачи уведомлений об исчисленных налогах. Маленьким компаниям разрешать сдавать их в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью (НЭП).

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