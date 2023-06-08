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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как уточнять ЕНП. Что делать если допущена ошибка в КПП, КБК, ОКТМО и сумме?

В этом году компании подают в ИФНС уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налога. Расскажем, как исправить в нем ошибку.
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Как уточнять ЕНП. Что делать если допущена ошибка в КПП, КБК, ОКТМО и сумме?

Деньги, подлежащие уплате ЕНП, учитываются на ЕНС плательщика и не требуют уточнения, при условии, что в платежке был указан верный ИНН. Об этом налоговики написали в своем письме от 06.02.2023 № ЗГ-3-8/1441@. Если же в ИНН ошибка, то инспекторы отнесут платеж к невыясненным поступлениям и уточнят только после вашего обращения.

Ниже приведем инструкцию по уточнению реквизитов, которую налоговики опубликовали на своем сайте.

Если Вы ошиблись в реквизитах платежного поручения-распоряжения, то следует самостоятельно направить новое уведомление по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В уведомлении необходимо указать данные строчки, в которой была допущена ошибка (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в строке с суммой необходимо указать «0». В новой строке уведомления необходимо указать верные данные. Корректировка произойдет автоматически при поступлении Уведомления в налоговый орган.

То есть на второй странице в блоке «Данные» нужно продублировать старые сведения из первичного уведомления. Для этого заполняются строки 1-3, 5 и 6. Далее, в строке 4 указать сумму «0». В следующем блоке указать верные данные и поставить в строке 4 сумму платежа из первичного уведомления.

Обратите внимание, что если была допущена ошибка в сумме, то в корректировочном уведомление надо указывать не разницу, а именно полную сумму налога. Если указать только разницу, то налоговики проведут начисление, и сумма налога занизится. А это значит, что будут пени.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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